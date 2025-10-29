Loreto: incautan más de 2 mil galones de gasolina presuntamente destinados al narcotráfico

Un nuevo golpe al narcotráfico en Loreto, agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Iquitos incautaron un bote de madera cargado con 2,100 galones de gasolina, presuntamente destinados al Tráfico Ilícito de Drogas.

Este megaoperativo denominado 'Cascabel', se llevó a cabo cerca de la comunidad El Sol, el río Atacuari, en el distrito de Ramón Castilla, provincia del Mariscal Ramón Castilla, en Loreto.

Según información policial, durante las diligencias, los efectivos policiales avistaron la embarcación sospechosa navegando río arriba. Los dos navegantes que ocupaban el bote, al notar la presencia de la policía abandonaron la carga y huyeron escondiéndose en medio de la selva.

La embarcación y la gasolina quedó a disposición de los agentes. La inspección permitió identificar 35 cilindros de plástico de diferentes colores llenos de combustible, también se encontró un motor estacionario, conocido como 'peque peque' que propulsaba el bote de madera, de aproximadamente 18 metros de largo por 2 metros de ancho.

La Policía confirmó que la cantidad incautada es de 2,100 galones de gasolina, con un valor estimado de 19.460 dólares de pérdidas para las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Finalmente, el bote y el combustible fueron trasladados al centro poblado Chimbote, en el distrito de Ramón Castilla, quedando bajo custodia de la SUNAT Aduanas.

Desde Iquitos, las autoridades anunciaron que continuarán los patrullajes fluviales y las acciones de interdicción para desarticular las redes criminales dedicadas al tráfico de drogas.