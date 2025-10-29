HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Racing Club vs Flamengo HOY por Copa Libertadores
Racing Club vs Flamengo HOY por Copa Libertadores     Racing Club vs Flamengo HOY por Copa Libertadores     Racing Club vs Flamengo HOY por Copa Libertadores     
Sociedad

Loreto: incautan más de 2 mil galones de gasolina presuntamente destinados al narcotráfico

El megaoperativo fluvial denominado Cascabel, se llevó a cabo en el río Atacuari, provincia de Mariscal Ramón Castilla. Se estima que la pérdida para las organizaciones criminales asciende es de $ 19.460

Las pérdidas ascienden a $19.460. Foto: Composición LR / PNP
Las pérdidas ascienden a $19.460. Foto: Composición LR / PNP

Un nuevo golpe al narcotráfico en Loreto, agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Iquitos incautaron un bote de madera cargado con 2,100 galones de gasolina, presuntamente destinados al Tráfico Ilícito de Drogas.

Este megaoperativo denominado 'Cascabel', se llevó a cabo cerca de la comunidad El Sol, el río Atacuari, en el distrito de Ramón Castilla, provincia del Mariscal Ramón Castilla, en Loreto.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE EL ANUNCIO DEL NUEVO PARO NACIONAL | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

Según información policial, durante las diligencias, los efectivos policiales avistaron la embarcación sospechosa navegando río arriba. Los dos navegantes que ocupaban el bote, al notar la presencia de la policía abandonaron la carga y huyeron escondiéndose en medio de la selva.

PUEDES VER: Policía captura a tres sospechosos de adulterar placas de vehículos en falso taller mecánico en Iquitos

lr.pe

La embarcación y la gasolina quedó a disposición de los agentes. La inspección permitió identificar 35 cilindros de plástico de diferentes colores llenos de combustible, también se encontró un motor estacionario, conocido como 'peque peque' que propulsaba el bote de madera, de aproximadamente 18 metros de largo por 2 metros de ancho.

La Policía confirmó que la cantidad incautada es de 2,100 galones de gasolina, con un valor estimado de 19.460 dólares de pérdidas para las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Finalmente, el bote y el combustible fueron trasladados al centro poblado Chimbote, en el distrito de Ramón Castilla, quedando bajo custodia de la SUNAT Aduanas.

Desde Iquitos, las autoridades anunciaron que continuarán los patrullajes fluviales y las acciones de interdicción para desarticular las redes criminales dedicadas al tráfico de drogas.

Notas relacionadas
Minería ilegal se impone en el Nanay y contamina a sus comunidades

Minería ilegal se impone en el Nanay y contamina a sus comunidades

LEER MÁS
Iquitos: más de 25 años de cárcel para implicados en asalto que terminó con la vida de empresaria

Iquitos: más de 25 años de cárcel para implicados en asalto que terminó con la vida de empresaria

LEER MÁS
Tragedia en Loreto: anaconda gigante mata a comunero mientras trabajaba en plena selva amazónica

Tragedia en Loreto: anaconda gigante mata a comunero mientras trabajaba en plena selva amazónica

LEER MÁS
Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

Prueba de Nombramiento Docente 2025: ¿cuándo es la nueva fecha tras el cambio de Minedu?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

¿Adiós al pase libre para policías de civil? Congreso propone nueva ley que exigiría pagar pasaje en transporte público

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tragedia en Cusco: tres fallecidos tras caída de helicóptero de Helisur en planta de gas

Tragedia en Cusco: tres fallecidos tras caída de helicóptero de Helisur en planta de gas

LEER MÁS
Policía detiene boda en San Juan de Lurigancho y arresta a 12 invitados, presuntos extorsionadores de 'La Batería de Taquire'

Policía detiene boda en San Juan de Lurigancho y arresta a 12 invitados, presuntos extorsionadores de 'La Batería de Taquire'

LEER MÁS
Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

LEER MÁS
¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

¿El 31 de octubre es feriado o día no laborable en Perú? Esto dice el calendario oficial de 2025 a nivel nacional

LEER MÁS
Asesinato de chofer en Callao: PNP asegura que línea telefónica usada para extorsión figura a nombre de menor de 14 años involucrado en caso

Asesinato de chofer en Callao: PNP asegura que línea telefónica usada para extorsión figura a nombre de menor de 14 años involucrado en caso

LEER MÁS
Falsos colectiveros asaltan a pasajera en SJL y la abandonan en un cerro: le robaron S/5.000 y la endeudan con préstamo a su nombre

Falsos colectiveros asaltan a pasajera en SJL y la abandonan en un cerro: le robaron S/5.000 y la endeudan con préstamo a su nombre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

Sociedad

Tráfico en Lima rompe récord histórico en 'hora punta' y supera a estas ciudades de Latinoamérica, según informe

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025