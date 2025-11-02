HOYSuscripcion LR Focus

Una explosión en supermercado dejó al menos 23 muertos en México: falla eléctríca habría iniciado accidente

Las autoridades de México descartaron que la explosión de este sábado sea un atentado. El supermercado mostró su solidaridad y se comprometió a colaborar en la investigación.

La explosión del supermercado ocurrió durante el fin de semana festivo del Día de Muertos. Foto: EFE
La explosión de un supermercado en la ciudad de Hermosillo, en Sonora, dejó al menos 23 personas muertas —entre ellas algunos menores de edad— y otras 12 heridas. La mayoría de las víctimas fallecieron por inhalación de gases tóxicos. El siniestro ocurrió en una tienda de la cadena Waldo’s, tras la falla de un transformador eléctrico instalado en el interior del establecimiento comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó en X sus condolencias “a las familias y seres queridos de las personas fallecidas” y aseguró que ha estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo “para apoyar en lo que se necesite”.

Descartan que explosión de supermercado sea un atentado

La Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que, tras los primeros peritajes, se ha descartado que el hecho se trate de "un atentado o un evento relacionado con una actitud violenta en contra de civiles". Las investigaciones continúan para determinar las causas exactas de la explosión.

"He ordenado una investigación exhaustiva y transparente para establecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades que correspondan", dijo Durazo.

"No descartamos ninguna línea de investigación; sin embargo, hasta el momento queremos ser muy responsables y ser enfáticos en que no tenemos ningún elemento de prueba, ni siquiera indiciario, que nos permita pensar en esa posibilidad", dijo Gustavo Salas, Fiscal General de Justicia de Sonora.

Supermercado expresa solidaridad tras explosión

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Waldo's expresó "profundamente" lo ocurrido en la tienda y expresó su "solidaridad con las personas afectadas y sus familias". También prometió colaborar en la investigación "de manera transparente y responsable".

Según la prensa mexicana, tras la explosión los clientes buscaron refugio dentro de la tienda y quedaron atrapados entre las llamas. La explosión ocurrió cerca de las 14:00 hora local y los comercios cercanos optaron por cerrar sus puertas para evitar que el fuego se extendiera.

Al lugar, llegaron cuerpos de emergencia para atender la situación. Imágenes de la prensa muestran la fachada del edificio con los ventanales destruidos y una mancha negra por el incendio. Las autoridades pidieron a la población evitar la zona y cancelaron celebraciones en la ciudad con motivo del Día de Muertos.

