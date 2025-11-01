HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima
EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     EN VIVO | Señor de los Milagros realiza su última procesión en Lima     
Mundo

China desafía a Estados Unidos en la competencia por liderar la tecnología y la economía mundial del fututo con las tierras raras

China mantiene ventaja en extracción y refinado de tierras raras, mientras potencias como Estados Unidos buscan asegurar acceso y evitar riesgos en el suministro mundial.

China y Estados Unidos buscan asegurar suministro global ante dominio chino. Foto: Composición LR
China y Estados Unidos buscan asegurar suministro global ante dominio chino. Foto: Composición LR

Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping anunciaron un acuerdo que reduce tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Washington aceptó recortes arancelarios y Pekín afirmó que mantendrá el suministro de tierras raras, con un pacto prorrogable por un año.

El Ministerio de Comercio chino confirmó la suspensión temporal de restricciones a la exportación, decisión que impacta un sector donde el país asiático sostiene una ventaja notable. Este compromiso se suma a un contexto de competencia estratégica por minerales esenciales para tecnologías energéticas y militares.

TE RECOMENDAMOS

PLANCHAS, MÁS CANDIDATOS Y DESDE LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

lr.pe

¿Qué son las tierras raras y por qué son estratégicas para las grandes potencias como China y Estados Unidos?

Las tierras raras corresponden a 17 elementos esenciales para industrias modernas, incluidas energías renovables y sistemas tecnológicos. Aunque su denominación sugiere escasez, estos minerales aparecen en grandes cantidades en el planeta, con más de 110 millones de toneladas estimadas en 2024 según datos geológicos de Estados Unidos.

Cada elemento ofrece aplicaciones distintas. El europio interviene en pantallas, el cerio en procesos de pulido y el lantano en catalizadores para motores. También aparecen en drones, turbinas eólicas, discos duros, vehículos eléctricos, telescopios y aeronaves militares, con imanes permanentes fabricados con neodimio y disprosio para instalaciones eólicas marinas.

PUEDES VER: Científicos captan por primera vez con sensores submarinos cómo se rompen las placas tectónicas en el fondo del océano Pacífico

lr.pe

¿Cómo ha consolidado China su dominio en la producción y refinado de tierras raras?

China concentra alrededor de un tercio de las reservas mundiales, con 44 millones de toneladas. Su liderazgo surge de décadas de inversión pública y desarrollo de infraestructura para refinado, lo que llevó a otros países extractores a enviar allí su producción. El país también acumula la mayor cantidad de patentes vinculadas con estos materiales.

Antecedentes generan preocupación internacional. En 2010, un conflicto territorial derivó en el corte del suministro de tierras raras a Japón. Años después, en 2019, una visita de Xi Jinping a una planta de procesamiento ocurrió durante tensiones comerciales con Estados Unidos y surgió la posibilidad de un bloqueo a las exportaciones.

PUEDES VER: China se adelanta a EE.UU. con una técnica de ingeniería que desafía a la naturaleza y se respalda en estudios geológicos

lr.pe

¿Por qué hay una necesidad urgente de diversificar el suministro de tierras raras para países como EE. UU. y Bélgica?

Autoridades en Estados Unidos y Bélgica señalan la urgencia de diversificar proveedores por la relevancia estratégica de estos minerales y la dependencia del sistema industrial global respecto al refinado chino. Estudios europeos destacan un incremento previsto de la demanda para cumplir metas climáticas.

Japón aparece como antecedente de diversificación tras el episodio de 2010, con acuerdos comerciales y desarrollo de reciclaje. En América Latina, Brasil concentra entre el 19% y el 23% de los recursos globales, mientras Argentina cuenta con reservas reducidas en cinco provincias según análisis oficiales de 2022.

Notas relacionadas
China lanza su propio Starlink en Sudamérica y preocupa a Elon Musk por su plan para dominar y revolucionar el internet

China lanza su propio Starlink en Sudamérica y preocupa a Elon Musk por su plan para dominar y revolucionar el internet

LEER MÁS
La única ciudad de América Latina que conecta 2 océanos y está en la mira de EE.UU. y China por una megaobra comercial

La única ciudad de América Latina que conecta 2 océanos y está en la mira de EE.UU. y China por una megaobra comercial

LEER MÁS
Cierra la cumbre de la APEC en medio del nuevo acuerdo Estados Unidos - China y el compromiso de expandir el comercio internacional

Cierra la cumbre de la APEC en medio del nuevo acuerdo Estados Unidos - China y el compromiso de expandir el comercio internacional

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

Este país de América Latina sigue dominando la producción de paltas en el mundo en 2025: Perú y Chile buscan superarlo

LEER MÁS
Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Mundo

El país de América Latina que reforzó su transporte ferroviario con la llegada de 5 nuevos trenes desde China

Reino Unido: los británicos celebran el fin del "príncipe Andrés", símbolo de escándalo y vergüenza

Donald Trump niega posible ataque de Estados Unidos contra Venezuela tras versiones de medios estadounidenses

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025