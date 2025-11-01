Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping anunciaron un acuerdo que reduce tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Washington aceptó recortes arancelarios y Pekín afirmó que mantendrá el suministro de tierras raras, con un pacto prorrogable por un año.

El Ministerio de Comercio chino confirmó la suspensión temporal de restricciones a la exportación, decisión que impacta un sector donde el país asiático sostiene una ventaja notable. Este compromiso se suma a un contexto de competencia estratégica por minerales esenciales para tecnologías energéticas y militares.

¿Qué son las tierras raras y por qué son estratégicas para las grandes potencias como China y Estados Unidos?

Las tierras raras corresponden a 17 elementos esenciales para industrias modernas, incluidas energías renovables y sistemas tecnológicos. Aunque su denominación sugiere escasez, estos minerales aparecen en grandes cantidades en el planeta, con más de 110 millones de toneladas estimadas en 2024 según datos geológicos de Estados Unidos.

Cada elemento ofrece aplicaciones distintas. El europio interviene en pantallas, el cerio en procesos de pulido y el lantano en catalizadores para motores. También aparecen en drones, turbinas eólicas, discos duros, vehículos eléctricos, telescopios y aeronaves militares, con imanes permanentes fabricados con neodimio y disprosio para instalaciones eólicas marinas.

¿Cómo ha consolidado China su dominio en la producción y refinado de tierras raras?

China concentra alrededor de un tercio de las reservas mundiales, con 44 millones de toneladas. Su liderazgo surge de décadas de inversión pública y desarrollo de infraestructura para refinado, lo que llevó a otros países extractores a enviar allí su producción. El país también acumula la mayor cantidad de patentes vinculadas con estos materiales.

Antecedentes generan preocupación internacional. En 2010, un conflicto territorial derivó en el corte del suministro de tierras raras a Japón. Años después, en 2019, una visita de Xi Jinping a una planta de procesamiento ocurrió durante tensiones comerciales con Estados Unidos y surgió la posibilidad de un bloqueo a las exportaciones.

¿Por qué hay una necesidad urgente de diversificar el suministro de tierras raras para países como EE. UU. y Bélgica?

Autoridades en Estados Unidos y Bélgica señalan la urgencia de diversificar proveedores por la relevancia estratégica de estos minerales y la dependencia del sistema industrial global respecto al refinado chino. Estudios europeos destacan un incremento previsto de la demanda para cumplir metas climáticas.

Japón aparece como antecedente de diversificación tras el episodio de 2010, con acuerdos comerciales y desarrollo de reciclaje. En América Latina, Brasil concentra entre el 19% y el 23% de los recursos globales, mientras Argentina cuenta con reservas reducidas en cinco provincias según análisis oficiales de 2022.