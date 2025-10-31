La ONU instó a EE. UU. a dejar los ataques en el Caribe. | Composición LR

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al gobierno de Estados Unidos a poner fin a los ataques en el mar Caribe, al considerar que "violan el derecho internacional y los derechos humanos" y constituyen "ejecuciones extrajudiciales".

El organismo precisó que la administración de Donald Trump debe cumplir con las normas internacionales, independientemente de la presunta conducta delictiva que atribuya a los ocupantes de esas embarcaciones. La ONU subrayó que toda acción militar fuera de un marco legal y sin debido proceso vulnera los principios básicos de proporcionalidad y respeto a la vida.

ONU reclama esclarecer con urgencia los ataques en el Caribe

Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, pidió “investigaciones rápidas, independientes y transparentes” sobre los ataques perpetrados por Estados Unidos en el mar Caribe. El funcionario advirtió que los hechos podrían constituir violaciones graves al derecho internacional.

Según Türk, ninguna de las personas que viajaban en las embarcaciones atacadas representaba una amenaza que justificara el uso de fuerza letal. Recordó que los Estados deben garantizar rendición de cuentas, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.

Desde la administración de Donald Trump justificaron las acciones señalando que la "lucha contra el narcoterrorismo" es permanente y que Estados Unidos se encuentra actualmente "en un conflicto armado" con los cárteles de la droga. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recordó que el uso de la fuerza letal solo está permitido como último recurso y en estricto cumplimiento del derecho internacional.

Incluso dentro de la propia Casa Blanca, un grupo de legisladores estadounidenses advirtió que los ataques en el Caribe han excedido las facultades del presidente, pues se realizaron sin una investigación previa ni la autorización formal del Congreso mediante la tradicional declaración de guerra.

Trump defiende ataques en el Caribe como parte de su "guerra contra los cárteles"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió los ataques contra embarcaciones en el mar Caribe y el océano Pacífico, presuntamente vinculadas al narcotráfico. Desde Japón, afirmó que las fuerzas estadounidenses "están destruyendo embarcaciones diseñadas para traficar drogas" y aseguró que su gobierno "ya está ganando la guerra en el mar".

En las últimas semanas, una decena de lanchas y semisumergibles fueron destruidas cerca de las costas de Venezuela y Colombia, dejando varias víctimas. Estas acciones, justificadas por la Casa Blanca como parte de la "lucha contra el narcoterrorismo", han elevado la tensión con ambos países y generado críticas de la ONU por el uso desproporcionado de la fuerza.