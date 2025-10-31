Puno: incautan cocaína enviada como encomienda hacia Bolivia

Cargamentos de droga llevan el símbolo de un delfín. Foto: Liubomir Fernández - La República.

Cargamentos de droga llevan el símbolo de un delfín. Foto: Liubomir Fernández - La República.

La División Antidrogas de la PNP dio un duro golpe al narcotráfico que opera en el altiplano de Puno. Un total de 62 paquetes de clorhidrato de cocaína camuflados en cuatro cajas de papel bond fueron incautados en una agencia de encomiendas.

Se trata de una nueva modalidad de transportes de droga. La ilegal mercancía fue enviada de Lima hacia Puno con dirección al distrito Desaguadero, frontera con Bolivia. Según el coronel PNP Rolando Ayala, jefe de la División Antidroga de Juliaca, los narcotraficantes prácticamente desviaron los controles policiales en carreteras.

TE RECOMENDAMOS RAFAEL LÓPEZ ALIAGA: ENTRE EL CONSERVADURISMO Y EL RETROCESO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Un fallecido y tres heridos deja desplome de estructura sonora durante festividad en centro poblado de Juliaca

“Tenemos información de quién es la persona que envió y la persona que iba a recibir. Ubicarlos y detenerlos es cuestión de tiempo, pero lo importante es que descubrimos una modalidad de envío hasta la frontera. Lo que estaban haciendo era esquivar más de 150 kilómetros de control entre Puno y Desaguadero”, explicó.

Otra intervención en Ilave

De otro lado, en Ilave, en otra intervención se incautaron 17 paquetes de clorhidrato de cocaína en el interior del vehículo de placa Z2U-583. Ambos cargamentos le pertenecen a la misma organización criminal porque tenían un dibujo de delfín de alto relieve. Todo lo incautado tenía como destino Bolivia.