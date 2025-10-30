Hamás entregará a Israel los cuerpos de dos rehenes como parte del acuerdo de alto al fuego en Gaza

Hamás anunció la entrega de los cuerpos de dos rehenes israelíes para este jueves. | BBC

Hamás anunció la entrega de los cuerpos de dos rehenes israelíes para este jueves. | BBC

El brazo armado de Hamás anunció que devolverá los cuerpos de dos rehenes israelíes a la Cruz Roja, en cumplimiento del pacto de alto el fuego vigente en la Franja de Gaza. Según informó el grupo a través de su canal de Telegram, las Brigadas Ezedin al Qasam realizarán la entrega a las 4:00 p. m., hora local.

El último martes, dicha organización aseguró haber recuperado los restos de Amiram Cooper y Saher Baruch, dos rehenes israelíes fallecidos. Inicialmente, habían confirmado que devolverían uno de los cuerpos. Sin embargo, debido a los bombardeos efectuados por Israel entre la tarde y la mañana del miércoles, la entrega fue postergada.

TE RECOMENDAMOS PLEITO DE TRENES, CANDIDATOS Y SEGURIDAD | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Israel declara un nuevo alto al fuego en Gaza tras bombardeos que dejaron más de 100 muertos

Israel acusó a Hamás de entregar rehén equivocado

Días atrás, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó a Hamás de haber quebrado la tregua en Gaza. La denuncia se produjo luego de que se descubriera que los restos devueltos esta semana, presuntamente pertenecientes a un nuevo rehén, eran en realidad del soldado israelí Ofir Tzarfati, cuyo cuerpo había sido recuperado parcialmente y analizado meses atrás por el Instituto de Medicina Forense de Tel Aviv.

Por su parte, el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas exigió explicaciones al gobierno por la falta de transparencia en las negociaciones. “Es inadmisible que se juegue con las expectativas de las familias”, expresaron en un comunicado.

La orden de atacar la Franja de Gaza

El último lunes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó retomar los ataques militares en la Franja de Gaza, luego de responsabilizar a Hamás de violar el cese al fuego impulsado por Estados Unidos.

Horas después, se confirmó que la aviación israelí lanzó al menos tres ofensivas sobre la ciudad de Gaza. Uno de los misiles impactó en las inmediaciones del hospital Al-Shifa, lo que generó alarma entre pacientes y personal médico, según reportó el medio Al Jazeera, que mantiene una amplia presencia en la región de Medio Oriente.

En otro punto del enclave, un ataque aéreo israelí golpeó el barrio de al Sabra, ubicado en el sur de Gaza. La arremetida dejó al menos 30 fallecidos y decenas de heridos, entre ellos mujeres y menores de edad, según lo reportó la Defensa Civil palestina, entidad humanitaria vinculada a Hamás.