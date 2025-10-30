HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Mundo

Hamás entregará a Israel los cuerpos de dos rehenes como parte del acuerdo de alto al fuego en Gaza

Benjamin Netanyahu había acusado a Hamás de romper la tregua tras la entrega de un cuerpo equivocado, mientras la aviación israelí reanudó ataques en Gaza, con múltiples bombardeos reportados.

Hamás anunció la entrega de los cuerpos de dos rehenes israelíes para este jueves.
Hamás anunció la entrega de los cuerpos de dos rehenes israelíes para este jueves. | BBC

El brazo armado de Hamás anunció que devolverá los cuerpos de dos rehenes israelíes a la Cruz Roja, en cumplimiento del pacto de alto el fuego vigente en la Franja de Gaza. Según informó el grupo a través de su canal de Telegram, las Brigadas Ezedin al Qasam realizarán la entrega a las 4:00 p. m., hora local.

El último martes, dicha organización aseguró haber recuperado los restos de Amiram Cooper y Saher Baruch, dos rehenes israelíes fallecidos. Inicialmente, habían confirmado que devolverían uno de los cuerpos. Sin embargo, debido a los bombardeos efectuados por Israel entre la tarde y la mañana del miércoles, la entrega fue postergada.

TE RECOMENDAMOS

PLEITO DE TRENES, CANDIDATOS Y SEGURIDAD | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Israel declara un nuevo alto al fuego en Gaza tras bombardeos que dejaron más de 100 muertos

lr.pe

Israel acusó a Hamás de entregar rehén equivocado

Días atrás, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acusó a Hamás de haber quebrado la tregua en Gaza. La denuncia se produjo luego de que se descubriera que los restos devueltos esta semana, presuntamente pertenecientes a un nuevo rehén, eran en realidad del soldado israelí Ofir Tzarfati, cuyo cuerpo había sido recuperado parcialmente y analizado meses atrás por el Instituto de Medicina Forense de Tel Aviv.

Por su parte, el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas exigió explicaciones al gobierno por la falta de transparencia en las negociaciones. “Es inadmisible que se juegue con las expectativas de las familias”, expresaron en un comunicado. 

PUEDES VER: ¿Qué pasará con el plan de paz entre Israel y Hamás? Experto analiza escenarios tras ataques en Gaza

lr.pe

La orden de atacar la Franja de Gaza

El último lunes, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó retomar los ataques militares en la Franja de Gaza, luego de responsabilizar a Hamás de violar el cese al fuego impulsado por Estados Unidos.

Horas después, se confirmó que la aviación israelí lanzó al menos tres ofensivas sobre la ciudad de Gaza. Uno de los misiles impactó en las inmediaciones del hospital Al-Shifa, lo que generó alarma entre pacientes y personal médico, según reportó el medio Al Jazeera, que mantiene una amplia presencia en la región de Medio Oriente.

En otro punto del enclave, un ataque aéreo israelí golpeó el barrio de al Sabra, ubicado en el sur de Gaza. La arremetida dejó al menos 30 fallecidos y decenas de heridos, entre ellos mujeres y menores de edad, según lo reportó la Defensa Civil palestina, entidad humanitaria vinculada a Hamás.

Notas relacionadas
Jefe de la ONU condena los bombardeos de Israel en Gaza que dejaron más de 100 muertos, incluidos niños

Jefe de la ONU condena los bombardeos de Israel en Gaza que dejaron más de 100 muertos, incluidos niños

LEER MÁS
¿Qué pasará con el plan de paz entre Israel y Hamás? Experto analiza escenarios tras ataques en Gaza

¿Qué pasará con el plan de paz entre Israel y Hamás? Experto analiza escenarios tras ataques en Gaza

LEER MÁS
Israel realiza tres ataques aéreos en la ciudad de Gaza tras romper acuerdo de paz con Hamás

Israel realiza tres ataques aéreos en la ciudad de Gaza tras romper acuerdo de paz con Hamás

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Famoso domador de cobras de India muere tras fatal mordedura durante demostración ante decenas de personas

Famoso domador de cobras de India muere tras fatal mordedura durante demostración ante decenas de personas

LEER MÁS
El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

LEER MÁS
Trump y Xi Jinping logran megaacuerdo comercial en histórica reunión presencial tras 6 años

Trump y Xi Jinping logran megaacuerdo comercial en histórica reunión presencial tras 6 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de luz en Arequipa por SEAL: horarios y zonas afectadas para este 29, 30 y 31 de octubre

¿Qué zonas de Lima Metropolitana estarán sin luz el 29 de octubre? Revisa los horarios de corte

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

Mundo

Hallan más de 70 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a 132

EEUU y Corea del Sur sellan histórico acuerdo comercial con millonarias inversiones y reducción de aranceles

EN VIVO: Huracán Melissa llega a Cuba y deja destrucción de viviendas, cortes de luz y al menos 140.000 personas aisladas

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025