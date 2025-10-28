Benjamin Netanyahu enfrenta críticas por su manejo del alto el fuego; su coalición lo presiona por no garantizar la seguridad de los rehenes detenidos en Gaza. Foto: AFP

La tensión entre Israel y Hamás volvió a escalar luego de que el gobierno de Benjamin Netanyahu acusó al grupo islamista de quebrar la tregua en Gaza. La denuncia surgió tras descubrirse que los restos devueltos esta semana, presuntamente de un nuevo rehén, pertenecían en realidad al soldado israelí Ofir Tzarfati, cuyo cuerpo fue recuperado parcialmente y pasó por análisis meses atrás por el Instituto de Medicina Forense de Tel Aviv.

Según la Oficina del primer ministro israelí, el gesto de Hamás fue una “provocación intencional” y un “acto de cinismo” que contradice los términos del acuerdo de alto el fuego vigente.

Netanyahu evalúa represalias y enfrenta presiones internas por la gestión del alto el fuego

Netanyahu enfrenta una nueva ola de críticas dentro de su propio gabinete y en la opinión pública. Sectores de su coalición lo acusan de mostrar debilidad frente a Hamás y de no garantizar la seguridad de los cuerpos de los rehenes israelíes aún retenidos en Gaza.

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas exigió explicaciones al gobierno por la falta de transparencia en las negociaciones. “Es inadmisible que se juegue con las expectativas de las familias”, expresaron en un comunicado. Además, algunos sectores ultranacionalistas presionan a Netanyahu para reanudar los ataques en Gaza y suspender cualquier intento de extender la tregua.

El caso de Tzarfati se suma a un contexto político cada vez más adverso para el primer ministro, quien enfrenta un proceso judicial por corrupción y un creciente descontento popular por la prolongación de la guerra en Gaza, que ya ha dejado miles de muertos y una crisis humanitaria sin precedentes.

Hamás se defiende y acusa a Israel de manipular la información sobre los restos devueltos

En respuesta a las acusaciones, Hamás rechazó haber violado la tregua y aseguró que Israel está “fabricando una narrativa política para justificar nuevos ataques”. Portavoces del grupo afirmaron a medios árabes que los restos entregados provenían de zonas de combate donde los bombardeos israelíes habían dificultado las tareas de identificación.

El grupo islamista también denunció que Israel continúa realizando incursiones en el norte de Gaza y mantiene bloqueada la entrada de ayuda humanitaria, lo que consideró una “violación sistemática del alto el fuego”. Organizaciones internacionales han alertado sobre la creciente destrucción en Gaza y el hallazgo de una fosa común con más de 50 cuerpos