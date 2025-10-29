Jefe de la ONU condena los bombardeos de Israel en Gaza que dejaron más de 100 muertos, incluidos niños

Un día después del bombardeo, Israel reanudó el 'alto el fuego' en la Franja de Gaza. | Foto: AFP

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó enérgicamente los recientes ataques del ejército de Israel en Gaza que causaron la muerte de 110 personas, entre ellas 46 niños, y dejaron más de 250 heridos.

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, informó que António Guterres 'condena enérgicamente' los asesinatos de civiles en Gaza provocados por los bombardeos israelíes del 28 de octubre.

Qatar espera que 'alto el fuego' se mantenga

Tras los bombardeos que dejaron más de 100 muertos y cientos de heridos, Israel anunció la reanudación del alto el fuego en la Franja de Gaza, en medio de una creciente tensión en el territorio palestino.

Israel aseguró que los bombardeos fueron una represalia por el ataque mortal contra uno de sus soldados, ocurrido al sur de Gaza, y porque los restos que Hamás entregó recientemente no eran de un nuevo rehén.

La mañana del 29 de octubre de 2025, columnas de humo negro se elevaban en varios lugares del territorio palestino tras estos bombardeos, que reavivaron el temor entre los habitantes a una reanudación de la guerra.

Qatar, mediador del conflicto, dijo que espera que el alto el fuego en la Franja de Gaza auspiciado por Estado Unidos se mantenga pese a una "violación" del acuerdo.