HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Mundo

Jefe de la ONU condena los bombardeos de Israel en Gaza que dejaron más de 100 muertos, incluidos niños

Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, condenó los nuevos ataques de Israel en Gaza, que dejaron 110 muertos y más de 250 heridos.

Un día después del bombardeo, Israel reanudó el 'alto el fuego' en la Franja de Gaza.
Un día después del bombardeo, Israel reanudó el 'alto el fuego' en la Franja de Gaza. | Foto: AFP

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó enérgicamente los recientes ataques del ejército de Israel en Gaza que causaron la muerte de 110 personas, entre ellas 46 niños, y dejaron más de 250 heridos.

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, informó que António Guterres 'condena enérgicamente' los asesinatos de civiles en Gaza provocados por los bombardeos israelíes del 28 de octubre.

TE RECOMENDAMOS

PLEITO DE TRENES, CANDIDATOS Y SEGURIDAD | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Israel declara un nuevo alto al fuego en Gaza tras bombardeos que dejaron más de 100 muertos

lr.pe

Qatar espera que 'alto el fuego' se mantenga

Tras los bombardeos que dejaron más de 100 muertos y cientos de heridos, Israel anunció la reanudación del alto el fuego en la Franja de Gaza, en medio de una creciente tensión en el territorio palestino.

Israel aseguró que los bombardeos fueron una represalia por el ataque mortal contra uno de sus soldados, ocurrido al sur de Gaza, y porque los restos que Hamás entregó recientemente no eran de un nuevo rehén.

La mañana del 29 de octubre de 2025, columnas de humo negro se elevaban en varios lugares del territorio palestino tras estos bombardeos, que reavivaron el temor entre los habitantes a una reanudación de la guerra.

Qatar, mediador del conflicto, dijo que espera que el alto el fuego en la Franja de Gaza auspiciado por Estado Unidos se mantenga pese a una "violación" del acuerdo.

Notas relacionadas
Lula da Silva cuestiona a la ONU y asegura que 'dejó de funcionar' ante la guerra en Gaza

Lula da Silva cuestiona a la ONU y asegura que 'dejó de funcionar' ante la guerra en Gaza

LEER MÁS
Cuba acusa a EE.UU. de lanzar una 'campaña calumniosa' para frenar apoyo al fin del bloqueo en la ONU

Cuba acusa a EE.UU. de lanzar una 'campaña calumniosa' para frenar apoyo al fin del bloqueo en la ONU

LEER MÁS
EE.UU: Alabama ejecuta a culpable de asesinato con gas nitrógeno, método condenado por la ONU

EE.UU: Alabama ejecuta a culpable de asesinato con gas nitrógeno, método condenado por la ONU

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

LEER MÁS
El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

El país de América Latina con mayor producción de pescado del mundo junto a China e Indonesia: supera a EE.UU. en top 5

LEER MÁS
Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

Hallan más de 70 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a 132

Fabián Bustos rompió su silencio y reconoció que no debió irse de Universitario: "Fue un error, pero me dejé llevar por la situación"

Mundo

Hallan más de 70 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a 132

EN VIVO: Huracán Melissa llega a Cuba y deja destrucción de viviendas, cortes de luz y al menos 140.000 personas aisladas

Bill Gates afirma que el cambio climático no acabará con la humanidad, pero advierte sobre sus graves consecuencias

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025