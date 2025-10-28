El ejército de Israel ha lanzado una serie de ataques aéreos sobre la ciudad de Gaza después de amenazar con un ataque “poderoso”. Foto: AL Jazeera

Israel realizó tres ataques aéreos en la ciudad de Gaza luego de romper el acuerdo de paz con Hamás, reportó Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil de Palestina, en declaraciones para la agencia AFP. Estos movimientos ocurrieron tras la orden del primer ministro Benjamín Netanyahu de atacar la localidad, pese al alto al fuego promovido por Donald Trump.

Además de los ataques aéreos, testigos informaron que el ejército israelí ha atacado varios puntos en la ciudad de Gaza. Según Al Jazeera, medio que cubre la región de Medio Oriente, un misil cayó detrás del hospital Al-Shifa, lo que generó preocupación entre pacientes y personal médico presentes en el lugar.

Hamás atacó tropas de Israel pesar del alto al fuego, asegura primer ministro

Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, afirmó que combatientes de Hamás atacaron a sus tropas a pesar del alto al fuego en curso en Gaza y advirtió que el grupo será objetivo de represalias. "Pagarán un alto precio —Hamás— por atacar a los soldados en Gaza y violar el acuerdo de devolver los cuerpos de los rehenes", señaló Katz en un comunicado difundido por su oficina.

Pese a las acusaciones, desde la oficina política de Hamás en Gaza, específicamente a través de Suhail al-Hindi, afirmaron que el grupo está comprometido con un acuerdo de tregua. No obstante, reconocieron que enfrenta “dificultades significativas” para recuperar los cuerpos de los cautivos israelíes y reiteraron sus demandas de equipo pesado para facilitar el proceso.

ONU advierte que el genocidio continuará mientras Israel mantenga tropas en Gaza

rancesca Albanese, relatora especial de la ONU, señaló que no sorprende que Israel haya reanudado los ataques en Gaza, pese al alto al fuego promovido por Estados Unidos. Acusó a los Estados miembros de ignorar el genocidio en Palestina durante los últimos dos años, a pesar de las acciones de la Corte Internacional de Justicia contra el gobierno de Netanyahu.

La experta recordó que la Corte ha exigido el ingreso de ayuda humanitaria, el retiro de tropas y el desmantelamiento de asentamientos en Cisjordania ocupada. Albanese advirtió que el genocidio y la violencia no cesarán mientras Israel mantenga tropas en el territorio y controle el destino del pueblo palestino.

¿Netanyahu busca un pretexto para reanudar la guerra en Gaza?

Muhammad Shehada, analista del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores con sede en Copenhague, declaró al medio Al Jazeera que, desde el inicio de la actual tregua entre Israel y Hamás, Benjamín Netanyahu ha llevado a cabo actos provocadores con el objetivo de tensar el acuerdo y reanudar el genocidio. "Ha estado tratando de encontrar cualquier truco", afirmó.

Asimismo, Shehada afirmó que Israel está tanteando terreno para ver hasta dónde puede romper el alto al fuego con Hamás, acuerdo que fue promovido por el presidente estadounidense Donald Trump. "Básicamente, Netanyahu está probando los límites con Trump e intenta construir un argumento para reanudar el genocidio en Gaza", concluyó.