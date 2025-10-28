HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

¿Qué pasará con el plan de paz entre Israel y Hamás? Experto analiza escenarios tras ataques en Gaza

Israel, tras la orden de su primer ministro Benjamín Netanyahu, realizó tres ataques aéreos que causaron la muerte de al menos 30 personas. El escenario es poco favorable para el alto al fuego y el éxito del plan de paz de Donald Trump.

Experto habla del futuro del acuerdo de paz entre Israel y Hamás con la vulneración del alto al fuego.
Experto habla del futuro del acuerdo de paz entre Israel y Hamás con la vulneración del alto al fuego.

Este martes Israel atacó la ciudad de Gaza y rompió el acuerdo de alto al fuego con el grupo terrorista Hamás. La acción pone en duda la continuidad del plan de paz en Oriente Medio, impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump. Dicha iniciativa prometía seguridad a los residentes gazatíes; sin embargo, expertos advierten que aún se encuentra en una etapa inicial.

Medios locales como Al Jazeera y agencias de noticias informaron que el Ejército israelí atacó varios puntos en la ciudad de Gaza. Uno de los lugares afectados fue el hospital Al-Shifa, donde médicos y pacientes vivieron momentos de angustia tras la caída de un misil detrás de sus instalaciones. Hasta el momento, el trágico saldo de víctimas mortales asciende a 30 personas, además de decenas de heridos.

¿Está en peligro el plan de paz entre Israel y Hamás?

Óscar Vidarte, internacionalista y analista político, mencionó que, a pesar de que el plan de paz se encuentra en una etapa inicial —en la que se priorizaron aspectos relacionados con la seguridad—, existe incertidumbre por la fragilidad con la que se rompió el acuerdo. Esto se debe a las acusaciones de Israel contra Hamás por haber atacado a ciudadanos israelíes y no cumplir con la entrega de los cuerpos de los rehenes, como se había acordado.

"Al margen de las consideraciones de una u otra parte, sí resulta preocupante que un plan que aún se encuentra en su fase inicial de implementación pueda quebrarse con tanta facilidad —al menos en apariencia— por ambas partes", aseguró el especialista, quien también resaltó que no existe claridad respecto a la devolución de los cuerpos de los rehenes entre Israel y Hamás.

¿Puede Donald Trump intervenir en el conflicto?

Donald Trump, uno de los principales impulsores del acuerdo de paz entre Israel y el grupo terrorista Hamás, buscaría tomar acciones para evitar que los avances alcanzados en Oriente Medio se vean afectados, según refirió Óscar Vidarte. "El acuerdo de paz es un logro de su administración y estoy convencido de que va a tratar de hacer algo", sostuvo el analista.

Vidarte prevé una reunión entre Trump y Netanyahu. Además, aseguró que, probablemente, el presidente de Estados Unidos salga en defensa de Israel y que, si la situación se complica, no muestre preocupación por los ataques israelíes en Gaza. "Es lo más seguro".

Finalmente, el internacionalista aseguró que la paz —o, al menos, los avances hacia ella— sí serán posibles. No obstante, advirtió que, en el peor escenario, el mandatario norteamericano terminará defendiendo únicamente sus propios intereses.

Israel realiza tres ataques aéreos en la ciudad de Gaza tras romper acuerdo de paz con Hamás

Benjamín Netanyahu rompe acuerdo de paz con Hamás y ordena atacar la Franja de Gaza de inmediato

Israel acusa a Hamás de violar tregua tras descubrir que restos devueltos no eran de un nuevo rehén

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

Famoso domador de cobras de India muere tras fatal mordedura durante demostración ante decenas de personas

China supera a Estados Unidos y Rusia y pone en marcha un proyecto acuático único en el mundo alimentado por energía eólica

Los 4 países de América Latina con una de las mayores reservas de agua de la Tierra: profundidad supera los 1.500 metros

Huracán Melissa EN VIVO: la “tormenta del siglo" se dirige a Cuba y baja hacia categoría 4

