Mundo

Donald Trump advierte a Israel que perderá el apoyo de Estados Unidos si decide anexar Cisjordania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que podría retirar el apoyo de Washington si Israel avanza con la anexión de Cisjordania.

Declaraciones de Donald Trump fueron brindadas a la revista Time.
Declaraciones de Donald Trump fueron brindadas a la revista Time. | Foto: AFP

En una entrevista publicada por la revista Time, el presidente Donald Trump advirtió que Israel podría perder el crucial respaldo de Estados Unidos si llegara a anexar la Cisjordania ocupada.

Las declaraciones de Donald Trump se difundieron mientras el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio también advertían sobre las consecuencias de cualquier intento de anexión.

Estados Unidos anuncia el despliege de portaaviones más letal en América Latina para combatir el narcotráfico

lr.pe

Israel perdería todo el apoyo de EE.UU., advierte Trump

"No sucederá. No sucederá porque di mi palabra a los países árabes. Y no pueden hacerlo ahora. Hemos tenido un gran apoyo árabe", respondió Donald Trump cuando se le preguntó cuáles serían las consecuencias para Israel si anexionara Cisjordania.

"Israel perdería todo el apoyo de Estados Unidos si eso sucediera", añadió el mandatario estadounidense.

Donald Trump también declaró a Time que creía que Arabia Saudita se uniría a los Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre Israel y algunos estados árabes, para finales de año.

"Tenían un problema con Gaza y un problema con Irán. Ahora ya no tienen esos dos problemas", señaló respecto a los sauditas.

EE.UU: Alabama ejecuta a culpable de asesinato con gas nitrógeno, método condenado por la ONU

lr.pe

Israel se niega a entregar a dirigente palestino condenado a cadena perpetua

En relación a la posible liberación del dirigente palestino Marwan Barghouti, condenado por Israel a cadena perpetua, dijo que pronto "tomará una decisión".

Barghouti se encontraba entre los presos palestinos que Hamás quería ver liberados como parte del acuerdo en Gaza, pero hasta ahora Israel ha rechazado esa posibilidad.

Donald Trump envió a un grupo de altos funcionarios estadounidenses a Israel en los últimos días para reforzar el frágil alto el fuego en Gaza que negoció a principios de este mes.

Pero mientras JD Vance concluía su visita de tres días y llegaba Marco Rubio, el parlamento israelí avanzó en dos proyectos de ley que allanan el camino para la anexión de Cisjordania.

