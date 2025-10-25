Estados Unidos y China se preparan para nuevas negociaciones del 24 al 27 de octubre. Foto: Composición LR.

Estados Unidos y China sostuvieron este sábado en Malasia conversaciones comerciales descritas por un portavoz del Tesoro estadounidense como "muy constructivas", en preparación para la próxima reunión entre sus líderes en Corea del Sur la semana entrante; durante este encuentro, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reunió con el viceprimer ministro chino, He Lifeng.

“Las conversaciones de hoy han concluido. Han sido muy constructivas y esperamos que se reanuden por la mañana”, dijo el portavoz a la agencia de noticias AFP. Por su parte, la agencia oficial de noticias Xinhua señaló que "la delegación china y la estadounidense se reunieron el sábado por la mañana para debatir cuestiones económicas y comerciales",

Donald Trump busca un “buen” acuerdo con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump expresó su intención de lograr un “buen” acuerdo con China para poner fin a la disputa comercial, aunque advirtió que podría cancelar su encuentro con Xi Jinping durante la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), programada para comenzar el 31 de octubre.

En paralelo, China anunció nuevas restricciones sobre la industria de tierras raras, un sector crucial para la tecnología y la defensa, lo que llevó a Trump a responder con aranceles del 100% sobre ciertos productos chinos. Además, ambos países implementaron tasas adicionales para las llegadas de sus embarcaciones, intensificando aún más las medidas económicas recíprocas.

China confía en encontrar salidas a disputa comercial

China y Estados Unidos se preparan para una nueva ronda de negociaciones comerciales en Malasia del 24 al 27 de octubre, con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, liderando la delegación que se reunirá con sus homólogos estadounidenses. Estas conversaciones representan la última ronda de este tipo y buscan abordar las crecientes tensiones económicas entre ambas potencias.

El ministro de Comercio chino, Wang Wentao, destacó que las reuniones anteriores habían demostrado que "China y Estados Unidos pueden encontrar formas de resolver las preocupaciones del otro", subrayando la posibilidad de superar los conflictos mediante el diálogo y la cooperación. Su declaración refleja un enfoque pragmático para enfrentar los desafíos comerciales.

Además, Wang enfatizó que ambos países pueden "encontrar formas adecuadas de coexistir y promover un desarrollo sano, estable y sostenible" en sus vínculos económicos, siempre a través del respeto mutuo y en igualdad de condiciones. Estas palabras sugieren que Pekín busca no solo resolver disputas puntuales, sino también construir un marco más estable.

¿Cómo se dará la reunión y de que hablarán?

La reunión en Malasia entre China y Estados Unidos se produce tras una llamada telefónica descrita como "franca, profunda y constructiva" entre el viceprimer ministro chino, He Lifeng, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien participará en la cita. Este será el primer encuentro bilateral desde que Trump regresó al poder en enero.

Durante las conversaciones en Malasia se abordarán "cuestiones importantes en las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos", según informó Pekín. Cabe indicar que ambos países han implementado tasas a la llegada de embarcaciones del otro, tras un estudio estadounidense que cuestionó el dominio chino en el sector marítimo.

A pesar de estas tensiones, Trump afirmó el miércoles que espera alcanzar un "acuerdo sobre todo" con Xi Jinping. La confirmación de la reunión entre ambos líderes la próxima semana impulsó a las bolsas a repuntar el viernes.