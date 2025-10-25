HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso
Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso     Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso     Incendio en Centro de Lima consume almacén cerca al Congreso     
Mundo

Estados Unidos y China tuvieron primeras conversaciones "muy constructivas", según portavoz del Tesoro estadounidense

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, se reunió con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, para abordar temas económicos clave y buscar soluciones a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

Estados Unidos y China se preparan para nuevas negociaciones del 24 al 27 de octubre. Foto: Composición LR.
Estados Unidos y China se preparan para nuevas negociaciones del 24 al 27 de octubre. Foto: Composición LR.

Estados Unidos y China sostuvieron este sábado en Malasia conversaciones comerciales descritas por un portavoz del Tesoro estadounidense como "muy constructivas", en preparación para la próxima reunión entre sus líderes en Corea del Sur la semana entrante; durante este encuentro, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reunió con el viceprimer ministro chino, He Lifeng.

“Las conversaciones de hoy han concluido. Han sido muy constructivas y esperamos que se reanuden por la mañana”, dijo el portavoz a la agencia de noticias AFP. Por su parte, la agencia oficial de noticias Xinhua señaló que "la delegación china y la estadounidense se reunieron el sábado por la mañana para debatir cuestiones económicas y comerciales",

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Estados Unidos anuncia el despliege de portaaviones más letal en América Latina para combatir el narcotráfico

lr.pe

Donald Trump busca un “buen” acuerdo con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump expresó su intención de lograr un “buen” acuerdo con China para poner fin a la disputa comercial, aunque advirtió que podría cancelar su encuentro con Xi Jinping durante la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), programada para comenzar el 31 de octubre.

En paralelo, China anunció nuevas restricciones sobre la industria de tierras raras, un sector crucial para la tecnología y la defensa, lo que llevó a Trump a responder con aranceles del 100% sobre ciertos productos chinos. Además, ambos países implementaron tasas adicionales para las llegadas de sus embarcaciones, intensificando aún más las medidas económicas recíprocas.

China confía en encontrar salidas a disputa comercial

China y Estados Unidos se preparan para una nueva ronda de negociaciones comerciales en Malasia del 24 al 27 de octubre, con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, liderando la delegación que se reunirá con sus homólogos estadounidenses. Estas conversaciones representan la última ronda de este tipo y buscan abordar las crecientes tensiones económicas entre ambas potencias.

El ministro de Comercio chino, Wang Wentao, destacó que las reuniones anteriores habían demostrado que "China y Estados Unidos pueden encontrar formas de resolver las preocupaciones del otro", subrayando la posibilidad de superar los conflictos mediante el diálogo y la cooperación. Su declaración refleja un enfoque pragmático para enfrentar los desafíos comerciales.

Además, Wang enfatizó que ambos países pueden "encontrar formas adecuadas de coexistir y promover un desarrollo sano, estable y sostenible" en sus vínculos económicos, siempre a través del respeto mutuo y en igualdad de condiciones. Estas palabras sugieren que Pekín busca no solo resolver disputas puntuales, sino también construir un marco más estable.

¿Cómo se dará la reunión y de que hablarán?

La reunión en Malasia entre China y Estados Unidos se produce tras una llamada telefónica descrita como "franca, profunda y constructiva" entre el viceprimer ministro chino, He Lifeng, y el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, quien participará en la cita. Este será el primer encuentro bilateral desde que Trump regresó al poder en enero.

Durante las conversaciones en Malasia se abordarán "cuestiones importantes en las relaciones económicas y comerciales entre China y Estados Unidos", según informó Pekín. Cabe indicar que ambos países han implementado tasas a la llegada de embarcaciones del otro, tras un estudio estadounidense que cuestionó el dominio chino en el sector marítimo.

A pesar de estas tensiones, Trump afirmó el miércoles que espera alcanzar un "acuerdo sobre todo" con Xi Jinping. La confirmación de la reunión entre ambos líderes la próxima semana impulsó a las bolsas a repuntar el viernes.

Notas relacionadas
Estados Unidos anuncia el despliege de portaaviones más letal en América Latina para combatir el narcotráfico

Estados Unidos anuncia el despliege de portaaviones más letal en América Latina para combatir el narcotráfico

LEER MÁS
Extraditan a EE. UU. a ciudadano chino vinculado con los cárteles de Sinaloa y CJNG tras escapar de arresto en México

Extraditan a EE. UU. a ciudadano chino vinculado con los cárteles de Sinaloa y CJNG tras escapar de arresto en México

LEER MÁS
Estados Unidos sanciona a Gustavo Petro y lo incluye en la Lista Clinton para personas vinculadas con dinero del narcotráfico

Estados Unidos sanciona a Gustavo Petro y lo incluye en la Lista Clinton para personas vinculadas con dinero del narcotráfico

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Mundo

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Papa León XIV reautoriza la misa tradicional en latín en San Pedro para apaciguar a conservadores

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025