Las sanciones incluyen la congelación de activos en EE. UU. y limitaciones financieras a Petro y su entorno. Foto: composición LR/AFP

Las sanciones incluyen la congelación de activos en EE. UU. y limitaciones financieras a Petro y su entorno. Foto: composición LR/AFP

El Gobierno de Estados Unidos sancionó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior, Armando Benedetti, al acusarlos de permitir el avance del narcotráfico en el país. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el mandatario “ha dejado prosperar a los carteles y se ha negado a detener esta actividad ilegal”.

Añadidos a la lista de “Narcotraficantes Especialmente Designados” (SDNT list), conocida como la “Lista Clinton”, una de las sanciones más severas en materia financiera internacional, Petro y su entorno serán objeto de la congelación de activos en territorio estadounidense y tendrán prohibido realizar operaciones financieras con personas o entidades de EE. UU.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

“El presidente Donald Trump está tomando medidas firmes para proteger nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país”, declaró Bessent. La decisión marca un duro golpe diplomático en la relación entre Washington y Bogotá.

Petro responde a sanciones de Estados Unidos: “Ni un paso atrás y jamás de rodillas”

Gustavo Petro rechazó las sanciones impuestas por Estados Unidos, aseguró que ha “luchado contra el narcotráfico durante décadas” y que no cederá ante presiones del gobierno de Donald Trump. En su mensaje publicado en X, el mandatario afirmó: “Ni un paso atrás y jamás de rodillas.

En medio de la creciente tensión diplomática, Petro denunció la decisión como “una injusticia histórica” y recordó que Colombia ha sido “uno de los principales aliados de EE. UU. en la lucha antidrogas”. Además, acusó a asesores de Trump de tener vínculos con narcotraficantes y que “los capos de la cocaína viven cómodamente en ciudades de Estados Unidos como Miami”.

Por su parte, el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, respondió a las sanciones y calificó la política antidrogas de Washington como “una farsa armamentista”. “En este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante (…) Gringos go home”, escribió el ministro en X.

El hijo mayor del presidente colombiano, Nicolás Petro Burgos, también se pronunció sobre el anunció de Estados Unidos contra su familia, el cual calificó como una decisión “injusticia”. A través de su cuenta en X, el también procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, afirmó que la medida no tiene sustento alguno en relación con el narcotráfico.

“Por el único hecho de ser hijo de Gustavo Petro me meten injustamente en la lista Clinton”, escribió, al mismo tiempo que recordó que la Fiscalía General de la Nación ha señalado que su caso “no tiene relación alguna con el narcotráfico”.