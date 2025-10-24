HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mundo

Estados Unidos sanciona a Gustavo Petro y lo incluye en la Lista Clinton para personas vinculadas con dinero del narcotráfico

Washington justificó la medida contra el presidente de Colombia alegando una supuesta “inacción deliberada” frente a los carteles de droga y la expansión del tráfico hacia Estados Unidos.

Las sanciones incluyen la congelación de activos en EE. UU. y limitaciones financieras a Petro y su entorno. Foto: composición LR/AFP
Las sanciones incluyen la congelación de activos en EE. UU. y limitaciones financieras a Petro y su entorno. Foto: composición LR/AFP

El Gobierno de Estados Unidos sancionó al presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior, Armando Benedetti, al acusarlos de permitir el avance del narcotráfico en el país. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el mandatario “ha dejado prosperar a los carteles y se ha negado a detener esta actividad ilegal”.

Añadidos a la lista de “Narcotraficantes Especialmente Designados” (SDNT list), conocida como la “Lista Clinton”, una de las sanciones más severas en materia financiera internacional, Petro y su entorno serán objeto de la congelación de activos en territorio estadounidense y tendrán prohibido realizar operaciones financieras con personas o entidades de EE. UU.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Gobierno de Donald Trump habría autorizado eliminar a Nicolás Maduro de Venezuela, según The Washington Post

lr.pe

“El presidente Donald Trump está tomando medidas firmes para proteger nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país”, declaró Bessent. La decisión marca un duro golpe diplomático en la relación entre Washington y Bogotá.

Petro responde a sanciones de Estados Unidos: “Ni un paso atrás y jamás de rodillas”

Gustavo Petro rechazó las sanciones impuestas por Estados Unidos, aseguró que ha “luchado contra el narcotráfico durante décadas” y que no cederá ante presiones del gobierno de Donald Trump. En su mensaje publicado en X, el mandatario afirmó: “Ni un paso atrás y jamás de rodillas.

En medio de la creciente tensión diplomática, Petro denunció la decisión como “una injusticia histórica” y recordó que Colombia ha sido “uno de los principales aliados de EE. UU. en la lucha antidrogas”. Además, acusó a asesores de Trump de tener vínculos con narcotraficantes y que “los capos de la cocaína viven cómodamente en ciudades de Estados Unidos como Miami”.

PUEDES VER: Maduro advierte a Trump y asegura que Venezuela tiene más de 5.000 misiles rusos ante la ofensiva militar en el Caribe

lr.pe

Por su parte, el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, respondió a las sanciones y calificó la política antidrogas de Washington como “una farsa armamentista”. “En este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante (…) Gringos go home”, escribió el ministro en X.

El hijo mayor del presidente colombiano, Nicolás Petro Burgos, también se pronunció sobre el anunció de Estados Unidos contra su familia, el cual calificó como una decisión “injusticia”. A través de su cuenta en X, el también procesado por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, afirmó que la medida no tiene sustento alguno en relación con el narcotráfico.

“Por el único hecho de ser hijo de Gustavo Petro me meten injustamente en la lista Clinton”, escribió, al mismo tiempo que recordó que la Fiscalía General de la Nación ha señalado que su caso “no tiene relación alguna con el narcotráfico”.

Notas relacionadas
La ciudad de América Latina que se encuentra en 2 hemisferios al mismo tiempo: fundada por un español hace casi 500 años

La ciudad de América Latina que se encuentra en 2 hemisferios al mismo tiempo: fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Famoso domador de cobras de India muere tras fatal mordedura durante demostración ante decenas de personas

Famoso domador de cobras de India muere tras fatal mordedura durante demostración ante decenas de personas

LEER MÁS
Este país de América Latina supera a México y Uruguay con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en puesto 5 del ranking

Este país de América Latina supera a México y Uruguay con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en puesto 5 del ranking

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

Una de las mayores reservas de agua de la Tierra está en 4 países de América Latina: profundidad supera los 1.500 metros

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Mundo

EE.UU: Alabama ejecuta a culpable de asesinato con gas nitrógeno, método condenado por la ONU

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025