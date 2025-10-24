HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
Mundo

Turquía retiene a Zeytin, el bebé gorila hallado en aeropuerto, porque no puede determinar su origen

Aunque las autoridades de Nigeria reclamaron al bebé gorila, pruebas de ADN revelaron que no era originario de ese país, por lo que permanecerá en Turquía.

Zeytin se encuentra actualmente en el zoológico de Polonezkoy, ubicado en Estambul.
Zeytin se encuentra actualmente en el zoológico de Polonezkoy, ubicado en Estambul. | Foto: AFP

Zeytin, el bebé gorila hallado en 2024 en una caja de madera en el aeropuerto de Estambul, permanecerá en Turquía porque las autoridades no han podido establecer su origen, anunció la Dirección de Protección de la Naturaleza y Parques Nacionales.

El primate, de apenas 5 meses en ese momento, estaba encerrado en la bodega de un avión que viajaba de Nigeria a Tailandia. El gobierno turco pensó enviarlo de regreso al país africano, que estaba reclamando al animal.

TE RECOMENDAMOS

CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Polémica en Turquía: turista extranjera iría a la cárcel por realizar un 'pole dance' en el asta de una bandera

lr.pe

Prueba de ADN reveló que gorila no provenía de Nigeria

Sin embargo, la Dirección de Protección de la Naturaleza y Parques Nacionales, responsable de su cuidado, explicó que los análisis genéticos revelaron que Zeytin no era originario de Nigeria.

"Las pruebas de ADN realizadas bajo la coordinación del laboratorio de genética de la Universidad de Ankara concluyeron que Zeytin es un gorila occidental de llanura y que su país de origen no es Nigeria", indicaron las autoridades.

Aunque Nigeria reclamaba el regreso del gorila en virtud de la la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestres Amenazadas de Extinción, Turquía invoca el mismo tratado para justificar su permanencia en el país.

"De acuerdo con las directrices de la CoP 19 (decimonovena conferencia de las partes), se decidió que Zeytin permanecería en un zoológico de Turquía, en buenas manos que sabrán cuidarlo adecuadamente", afirmaron.

PUEDES VER: Una madre decidió pasar unas vacaciones familiares en Turquía, pero terminó en coma luego de sumergirse en el agua

lr.pe

Comercio de gorilas bebé en aumento

El bebé gorila no contaba con ningún certificado de origen cuando fue descubierto. Turquía había aceptado enviarlo de regreso a condición de que Nigeria se comprometiera a protegerlo de cualquier tráfico, afirmó el gobierno.

Zeytin, que pesaba 9,4 kilos a su llegada al zoológico, donde se le aloja en un espacio abierto, alcanzaba los 16 kilos y 80 cm de altura cuando AFP lo visitó a mediados de septiembre.

Según detalla Traffic, una ONG británica especializada en la protección de la fauna salvaje, el comercio de bebés de grandes simios está en aumento.

En la actualidad, cada vez más compradores buscan convertirlos en mascotas o utilizarlos en zoológicos, circos, espectáculos o en redes sociales. "Son particularmente codiciados por ser muy manejables y fáciles de transportar, señalan.

Notas relacionadas
Guardia salva a una mujer de ser atropellada por un tranvía en Turquía: se encontraba distraída con sus audífonos

Guardia salva a una mujer de ser atropellada por un tranvía en Turquía: se encontraba distraída con sus audífonos

LEER MÁS
Benjamin Netanyahu no asistió a la cumbre sobre Gaza en Egipto por petición de Turquía e Irak

Benjamin Netanyahu no asistió a la cumbre sobre Gaza en Egipto por petición de Turquía e Irak

LEER MÁS
Papa León XIV visitará Turquía y Líbano en su primer viaje al extranjero como sumo pontífice

Papa León XIV visitará Turquía y Líbano en su primer viaje al extranjero como sumo pontífice

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

El país de América Latina cuya moneda tendrá el peor rendimiento en 2026: no es el peso argentino ni el boliviano

LEER MÁS
Este país de América Latina supera a México y Uruguay con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en puesto 5 del ranking

Este país de América Latina supera a México y Uruguay con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en puesto 5 del ranking

LEER MÁS
China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

LEER MÁS
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
Estados Unidos anuncia 6 muertos tras nuevo ataque a presunta narcolancha: al menos 43 fallecidos en todos los ataques

Estados Unidos anuncia 6 muertos tras nuevo ataque a presunta narcolancha: al menos 43 fallecidos en todos los ataques

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Cuáles son los disfraces de Halloween 2025 más populares? La IA tiene la respuesta

Aprende a preparar tres cócteles para disfrutar en Halloween

¿Halloween o la Canción Criolla? La preferencia de los peruanos este 31 de octubre 2025, según la IA

Mundo

Lula confía en que reunión con Trump eliminará los aranceles de Estados Unidos a Brasil: “Demostraremos que fue un error”

Donald Trump rompe de inmediato negociaciones comerciales con Canadá por una polémica campaña publicitaria

Papa León XIV reautoriza la misa tradicional en latín en San Pedro para apaciguar a conservadores

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025