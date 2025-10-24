Turquía retiene a Zeytin, el bebé gorila hallado en aeropuerto, porque no puede determinar su origen

Zeytin se encuentra actualmente en el zoológico de Polonezkoy, ubicado en Estambul. | Foto: AFP

Zeytin se encuentra actualmente en el zoológico de Polonezkoy, ubicado en Estambul. | Foto: AFP

Zeytin, el bebé gorila hallado en 2024 en una caja de madera en el aeropuerto de Estambul, permanecerá en Turquía porque las autoridades no han podido establecer su origen, anunció la Dirección de Protección de la Naturaleza y Parques Nacionales.

El primate, de apenas 5 meses en ese momento, estaba encerrado en la bodega de un avión que viajaba de Nigeria a Tailandia. El gobierno turco pensó enviarlo de regreso al país africano, que estaba reclamando al animal.

TE RECOMENDAMOS CASO 'TRVKO': ARRIOLA CAMBIA DE VERSIÓN, ACOMODOS Y REACOMODOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Prueba de ADN reveló que gorila no provenía de Nigeria

Sin embargo, la Dirección de Protección de la Naturaleza y Parques Nacionales, responsable de su cuidado, explicó que los análisis genéticos revelaron que Zeytin no era originario de Nigeria.

"Las pruebas de ADN realizadas bajo la coordinación del laboratorio de genética de la Universidad de Ankara concluyeron que Zeytin es un gorila occidental de llanura y que su país de origen no es Nigeria", indicaron las autoridades.

Aunque Nigeria reclamaba el regreso del gorila en virtud de la la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestres Amenazadas de Extinción, Turquía invoca el mismo tratado para justificar su permanencia en el país.

"De acuerdo con las directrices de la CoP 19 (decimonovena conferencia de las partes), se decidió que Zeytin permanecería en un zoológico de Turquía, en buenas manos que sabrán cuidarlo adecuadamente", afirmaron.

Comercio de gorilas bebé en aumento

El bebé gorila no contaba con ningún certificado de origen cuando fue descubierto. Turquía había aceptado enviarlo de regreso a condición de que Nigeria se comprometiera a protegerlo de cualquier tráfico, afirmó el gobierno.

Zeytin, que pesaba 9,4 kilos a su llegada al zoológico, donde se le aloja en un espacio abierto, alcanzaba los 16 kilos y 80 cm de altura cuando AFP lo visitó a mediados de septiembre.

Según detalla Traffic, una ONG británica especializada en la protección de la fauna salvaje, el comercio de bebés de grandes simios está en aumento.

En la actualidad, cada vez más compradores buscan convertirlos en mascotas o utilizarlos en zoológicos, circos, espectáculos o en redes sociales. "Son particularmente codiciados por ser muy manejables y fáciles de transportar, señalan.