Papa León XIV visitará Turquía y Líbano en su primer viaje al extranjero como sumo pontífice

El Papa León XIV saluda a los fieles desde el papamóvil al salir de la Plaza de San Pedro del Vaticano. | Foto: AFP

El papa León XIV visitará Turquía y Líbano entre fines de noviembre y comienzos de diciembre, según anunció la Santa Sede, que recalcó que será su primer viaje al extranjero desde su elección como sumo pontífice.

La visita a Turquía se realizará del 27 al 30 de noviembre e incluirá una peregrinación a Iznik con motivo de los 1.700 años del Primer Concilio de Nicea. Por su parte, la visita al Líbano se efectuará del 30 de noviembre al 2 de diciembre.

El Papa Francisco debía realizar este viaje

Matteo Bruni, director del servicio de prensa de la Santa Sede, reveló que el programa detallado de la gira del Papa León XIV (que durará seis días) se dará a conocer a su debido tiempo.

En septiembre de 2025, fuentes del Vaticano revelaron a AFP que la Santa Sede estaba preparando este viaje en dos etapas, tras la invitación de las autoridades de ambos países.

El propio León XIV había confirmado en julio pasado su intención de visitar Turquía para participar en el aniversario del Concilio de Nicea, que fijó varias de las principales creencias del cristianismo.

Inicialmente, este viaje debía realizarse a principios de mayo por el papa Francisco; sin embargo, el pontífice argentino falleció el 21 de abril de 2025 a los 88 años. Robert Francis Prevost, por su parte, fue elegido el 8 de mayo.

Nicea, actualmente la ciudad turca de Iznik, situada a unos cien kilómetros al sureste de Estambul, acogió en el año 325 el primer concilio ecuménico cristiano de la historia, convocado por el emperador Constantino I.

Esta asamblea de unos 300 obispos del Imperio Romano estableció el llamado Credo Niceno y la doctrina de la Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo), uno de los pilares del cristianismo actual.

Muy esperada en Líbano, la visita de León XIV debería centrarse en la paz en ese país multiconfesional que se ha comprometido a desarmar a los grupos no estatales, en particular al movimiento chiita proiraní Hezbolá.

A pesar del alto el fuego que entró en vigor en noviembre de 2024 tras un intenso conflicto con Hezbolá, Israel mantiene tropas en posiciones fronterizas consideradas estratégicas en el sur de Líbano.

El ejército israelí lleva a cabo además ataques regulares, afirmando que su objetivo son los combatientes proiraníes y sus infraestructuras.