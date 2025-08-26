Turista iría a la cárcel por realizar un 'pole dance' en el asta de una bandera turca. | Captura Youtube

Turista iría a la cárcel por realizar un 'pole dance' en el asta de una bandera turca. | Captura Youtube

Un polémico incidente en la famosa región turística de Capadocia, en Turquía, ha causado una gran indignación tanto en las autoridades locales como en la opinión pública. Una turista fue grabada mientras realizaba una rutina de 'pole dance' en el asta de una bandera turca ubicada en una colina de Uchisar.

Este acto ha sido interpretado como una posible ofensa a los símbolos nacionales, lo que ha provocado que se le abra una investigación judicial a la turista con el fin de determinar si se cometió algún delito al violar los valores patrios.

Turista iría a la cárcel por realizar un 'pole dance' en el asta de una bandera turca

El hecho se hizo público cuando un video de apenas 12 segundos comenzó a circular en las redes sociales. En el clip se ve a una mujer, vestida con leggings azules y una camiseta blanca, realizando una serie de movimientos de 'pole dance' sobre el asta de una bandera de Turquía. Las autoridades no tardaron en calificar el video como “una ofensa a los valores morales y símbolos nacionales”.

Tras este video, la Fiscalía de Nevsehir abrió una investigación penal basada en los artículos 300 y 301 del Código Penal turco. El artículo 300 establece penas de hasta tres años de prisión para quienes muestren falta de respeto hacia la bandera en público, mientras que el artículo 301 castiga con hasta dos años de cárcel a quienes realicen expresiones que insulten a la nación, sus instituciones o figuras históricas.

¿Quién es la turista que hizo un 'pole dance' en el asta de una bandera de Turquía?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad, nacionalidad ni edad de la turista involucrada en la polémica, y aún se desconoce si ha sido detenida o si continúa en Turquía.

En un comunicado oficial, la Oficina del Gobernador de Nevsehir aseguró estar monitoreando de cerca "este lamentable suceso", y reiteró su contundente rechazo a lo ocurrido.

En tanto, las autoridades locales han subrayado su postura de firme desaprobación frente a cualquier acto que se perciba como una falta de respeto hacia los símbolos nacionales