Mundo

Guardia salva a una mujer de ser atropellada por un tranvía en Turquía: se encontraba distraída con sus audífonos

Un tranvía se acercaba rápidamente cuando un guardia de seguridad corrió y apartó a la mujer de las vías, lo que evitó una tragedia en Turquía.

Una mujer fue salvada por un guardia de ser atropellada por un tranvía en Turquía.
Una mujer fue salvada por un guardia de ser atropellada por un tranvía en Turquía. | Municipalidad Metropolitana de Kayseri

En Kayseri, una ciudad en el centro de Turquía, la rapidez de un guardia de seguridad evitó lo que pudo haber sido una tragedia en la estación de tranvía de la plaza Cumhuriyet.

Eran aproximadamente las 8:30 de la mañana cuando una joven, distraída por el uso de sus auriculares, comenzó a cruzar las vías sin darse cuenta de que un tranvía se acercaba a gran velocidad, a solo unos metros de ella. Afortunadamente, la intervención oportuna del guardia evitó que sea atropellada por un tranvía.

Guardia salva a una mujer de ser atropellada por un tranvía

El conductor del tranvía, Enes Demir, se dio cuenta de la situación y comenzó a tocar varias veces, pero la joven no se percató de nada, completamente absorta en su propio mundo. Fue entonces cuando el guardia de seguridad, Ayhan Akış, que estaba patrullando el andén, reaccionó de inmediato. Corrió hacia ella y, en un gesto rápido, la apartó de las vías justo antes de que el tranvía llegara.

Según relataron testigos y medios locales, ambos cayeron al suelo tras la maniobra, que se realizó a última hora. Los videos capturados en el momento muestran cómo el tranvía pasa a toda velocidad por el lugar donde la joven estaba parada segundos antes del rescate.

Mujer conmocionada tras ser salvada por guardia

La joven, claramente afectada por lo ocurrido, aun temblando tras el rescate, apenas pudo reaccionar. Desorientada, sus primeras palabras fueron: "Lo siento, hermano", antes de agradecer con emoción a Akış por haberle salvado la vida. El guardia aseguró que la atendieron durante algunos minutos, y ella se fue del lugar por su cuenta poco después.

Las imágenes del heroico rescate, tomadas tanto por las cámaras de seguridad de la estación como por la cámara interna del tranvía, fueron compartidas por la Municipalidad Metropolitana de Kayseri. No tardaron en volverse virales, provocando una avalancha de comentarios positivos en las redes sociales. Una de las frases más populares fue: "No todos los héroes llevan capa".

El incidente no pasó desapercibido para las autoridades locales. El alcalde de Kayseri, Dr. Memduh Büyükkılıç, invitó al guardia de seguridad a su oficina, donde le entregó un certificado de reconocimiento por su valiente actuación.

Advierten a pasajeros a tener cuidado

Después del incidente, la entidad encargada del sistema de transporte ferroviario, Kayseri Metropolitan Municipality Transportation Inc., publicó un comunicado con un mensaje de sensibilización.

"Este suceso nos recuerda lo importante que es estar atentos. Agradecemos a nuestro guardia de seguridad su buen comportamiento. Les pedimos a todos que utilicen los pasos peatonales y siempre revisen ambas direcciones antes de cruzar."

La organización hizo un llamado especial sobre el peligro de usar auriculares en áreas urbanas: “Es fundamental que todos nuestros pasajeros tengan más cuidado en los trenes. Recuerden que no pueden oír los sonidos del entorno con auriculares”.

