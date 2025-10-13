Benjamin Netanyahu no asistió a la cumbre sobre Gaza en Egipto por petición de Turquía e Irak

Irak y Turquía advirtieron que no asistirían a la cumbre de Egipto, si estaba presente Benjamín Netanyahu. | Foto: AFP

Turquía, apoyada por Irak, presionaron a Egipto para impedir que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, asista a la cumbre sobre Gaza que se realiza en la ciudad de Sharm el-Sheij, informó una fuente diplomática turca.

"Por iniciativa del presidente Recep Tayyip Erdoğan y gracias a los esfuerzos diplomáticos de Turquía, con apoyo de otros dirigentes, Benjamín Netanyahu no asistirá a la reunión en Egipto", declaró la fuente a AFP.

Netanyahu confirmó y luego canceló su participación en la cumbre

Tras anunciar su asistencia a la cumbre a la cumbre en Sharm el-Sheij, el primer ministro israelí decidió cancelar argumentando que la reunión comenzaría a la misma vez que una festividad judía.

Ali al Musawi, asesor del primer ministro iraquí, Mohammed Shia' Al Sudani, aseguró que Irak no participaría en la cumbre sobre el futuro de Gaza, en caso Benjamín Netanyahu estuviera presente.

"La delegación iraquí informó a la parte egipcia de que no estaba dispuesta a participar en la cumbre regional si Benjamín Netanyahu asistía a ella", declaró.

Turquía participó en las negociaciones de paz entre Israel y Hamás

El avión del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, se disponía a aterrizar en la ciudad de Sharm el-Sheij cuando Benjamín Netanyahu anunció su participación, inicialmente no prevista.

No obstante, según la prensa turca, la aeronave del mandatario turco prolongó su vuelo sobre el mar Rojo esperando la confirmación de los participantes.

Turquía, cercana a los líderes políticos de Hamás, participó en las negociaciones con el movimiento palestino en Doha, junto con Qatar y Egipto, y busca desempeñar un papel en la aplicación y supervisión del alto el fuego en Gaza.