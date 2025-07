Rebecca Roskilly, una madre de 30 años originaria de Inglaterra, viajó con su esposo, Vincent Roskilly-Pearson, y sus cuatro hijos a la ciudad de Marmaris, en Turquía. El viaje, que inicialmente se pensó como unas vacaciones familiares, pronto se transformó en una pesadilla cuando Rebecca sufrió un repentino colapso de salud.

Después de un día de snorkel, una actividad recreativa que consiste en nadar en la superficie del agua con un equipo especial para observar el fondo marino, la madre experimentó un intenso dolor en sus oídos. Lo que inicialmente parecía ser un malestar común asociado al tinnitus, un zumbido en los oídos, terminó con la mujer internada en un hospital extranjero, en coma y diagnosticada con meningitis bacteriana.

La causa del colapso: de un día de snorkel a una infección grave

El día comenzó con una excursión en barco que la familia de Rebecca organizó para ver la vida marina en el mar de Turquía. Mientras disfrutaban del paseo, Rebecca, quien sufre de tinnitus, decidió mantenerse a flote para evitar que el dolor de oídos se agravara. A pesar de sus esfuerzos, el dolor persistió y se intensificó. Regresó al hotel creyendo que el zumbido era solo el resultado del bullicio de la actividad o del viaje en barco.

Al día siguiente, Rebecca comenzó a sentirse mucho peor. El dolor en sus oídos se intensificó y cuando su esposo notó que no se veía bien, le sugirió que salga con las hijas mientras ella se quedaba en el hotel. Sin embargo, esta decisión se convirtió en una posible tragedia, ya que poco después Rebecca perdió el conocimiento. Afortunadamente, su pareja estaba presente en el momento del incidente.

El diagnóstico médico reveló que la madre había contraído meningitis bacteriana, lo que provocó una inflamación grave en su cerebro. En consecuencia, Rebecca quedó en coma durante tres días.

La operación y la complicada recuperación en Turquía

Mientras Rebecca estaba hospitalizada, los médicos detectaron una infección en su oído que probablemente se originó antes de su viaje a Turquía. Su salud empeoró a tal punto que se hizo necesaria una intervención quirúrgica. En medio de la confusión y el pánico, la situación se complicó cuando Rebecca, aturdida por su estado, mostró resistencia al tratamiento. Los médicos decidieron sedarla para realizar la operación en su oído y manejar la inflamación cerebral, lo que la sumió en un coma que duró tres días.

Al despertar, Rebecca no solo se encontraba en un hospital extranjero, sino también desconcertada por su situación. Su primer pensamiento fue que la enfermedad había sido fatal, ya que la inflamación cerebral había generado una serie de temores personales. "Me desperté aterrorizada al oír hablar de una inflamación cerebral porque mi padre murió de una hemorragia cerebral. Pensé: '¡Dios mío, me voy a morir!'", relató Rebecca.

El proceso de recuperación ha sido largo y complicado, con Rebecca aún convaleciente en Turquía mientras espera estar lo suficientemente bien para regresar a casa. La familia se ha visto obligada a modificar sus planes, perdiendo el vuelo de regreso a casa y quedándose varados en el país hasta que ella se recupere lo suficiente para afrontar el largo vuelo de vuelta.

Apoyo de la comunidad hacia Rebecca Roskilly

Mientras Rebecca sigue recuperándose, la familia recibe el apoyo de amigos y conocidos. Se creó una página en GoFundMe para ayudar a cubrir los gastos de la estancia prolongada en Turquía, recaudando rápidamente más de US$1.300 en solo unas semanas.

Además, la familia agradeció por la solidaridad de quienes se los ayudan en este momento. Rebecca, a pesar de lo vivido, no ha dejado de compartir su experiencia en las redes sociales, con un tono irónico sobre la fatalidad de sus vacaciones. "Cuando haces una broma sobre querer tener unos días más de vacaciones y luego contraes meningitis bacteriana y entras en coma durante tres días", escribió en sus redes