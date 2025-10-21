HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Expertos de la ONU advierten que las amenazas militares de EE.UU. contra Venezuela "violan la soberanía" del país

Venezuela acusó a EE.UU. de planear una acción armada "en un muy corto plazo" y solicitó la intervención del Consejo de Seguridad de la ONU. 

El Gobierno de Donald Trump continúa con los ataques de embarcaciones vinculadas al narcotráfico en las costas frente a Venezuela.
El Gobierno de Donald Trump continúa con los ataques de embarcaciones vinculadas al narcotráfico en las costas frente a Venezuela. | Composición LR

Los expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas afirmaron que las amenazas militares y las operaciones encubiertas de Estados Unidos contra Venezuela violan su soberanía y contravienen la Carta de la ONU. La advertencia se emitió en medio de crecientes tensiones por el despliegue militar en el Caribe y recientes ataques a embarcaciones frente a las costas venezolanas.

El pronunciamiento ocurre mientras Caracas acusara a Washington de planear una acción armada "en un muy corto plazo" y solicitar la intervención urgente del Consejo de Seguridad de la ONU. Las autoridades venezolanas consideraron que las maniobras militares estadounidenses forman parte de una escalada que podría poner en riesgo la paz en la región.

"Una violación del derecho internacional del mar", según expertos de la ONU

En un comunicado conjunto, tres expertos independientes de Naciones Unidas —George Katrougalos, Ben Saul y Morris Tidball-Binz— afirmaron que "las acciones encubiertas y las amenazas de usar la fuerza armada contra Caracas violan la soberanía de Venezuela y la Carta de la ONU". Además, sostuvieron que estas medidas "contradicen las obligaciones internacionales fundamentales de no intervenir en los asuntos internos ni amenazar con el uso de la fuerza contra otro país".

Los relatores de la ONU señalaron además que el uso de fuerza letal en aguas internacionales sin base legal constituye "una violación del derecho internacional del mar y equivale a ejecuciones extrajudiciales". Advirtieron que los preparativos para acciones militares encubiertas o directas contra un Estado soberano "representan una escalada extremadamente peligrosa, con graves implicaciones para la paz y la seguridad en la región del Caribe".

Así fue la reunión de la ONU que solicitó Venezuela por amenazas de EE.UU.

El Consejo de Seguridad de la ONU celebró el pasado viernes 10 de octubre una sesión de urgencia solicitada por Venezuela, ante lo que calificó como una inminente amenaza militar de Estados Unidos. Durante la reunión, el representante permanente de Caracas ante la ONU, Samuel Moncada, exigió al Gobierno estadounidense "cumplir con sus obligaciones internacionales" y expresó que "está dispuesta a dialogar por la vía política y diplomática para preservar la región como una zona de paz".

Moncada acusó a Washington de mantener una actitud expansionista en el Caribe bajo la doctrina Monroe y presentó tres propuestas ante el Consejo: determinar si existe una amenaza a la paz internacional, adoptar medidas para evitar una mayor escalada y aprobar una resolución que comprometa a todos los miembros —incluido Estados Unidos— a respetar la soberanía e integridad territorial de Venezuela. Por su parte, el representante interino de EE.UU., John Kelley, respondió que su país "no está en contra del pueblo venezolano", pero reiteró las acusaciones de narcotráfico contra Nicolás Maduro.

