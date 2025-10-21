Donald Trump demuele parte de la Casa Blanca para construir nuevo salón de baile

Maquinarie demuele el ala este de la Casa Blanca para crear nuevo salón de baile. | Foto: AFP

Maquinarie demuele el ala este de la Casa Blanca para crear nuevo salón de baile. | Foto: AFP

A Donald Trump se le suele calificar como una bola de demolición política por su estilo poco ortodoxo. Ahora, el presidente de Estados Unidos comenzó literalmente obras de demolición en la Casa Blanca.

Equipos de trabajo derribaron parte del ala este de la Casa Blanca, mientras el mandatario republicano anunciaba el inicio de las obras de un nuevo salón de baile que costará 250 millones de dólares.

TE RECOMENDAMOS DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Construcción es financiada con fondos de donantes privados

Donald Trump aseguró que este nuevo salón de baile será financiado con fondos de donantes privados.

Una excavadora mecánica arrasó la fachada del ala este y dejó al descubierto un amasijo de mampostería rota, escombros y cables de acero, constataron periodistas de la AFP presentes en el lugar.

"Justo en el otro lado hay una construcción que pueden oír ocasionalmente", dijo Trump, quien recibió a un grupo de jugadores universitarios de béisbol en la Casa Blanca

Más adelante, el mandatario anunció oficialmente el inicio de la construcción del nuevo salón de baile, la ampliación más grande a la mansión presidencial de Estados Unidos en más de un siglo.

Salón será usado para celebrar cenas de Estado más grandes

"Me complace anunciar el inicio de la construcción en los terrenos de la Casa Blanca del nuevo, gran y hermoso salón de baile", dijo Donald Trump en su red social Truth Social.

Agregó que el ala este de la Casa Blanca estaba siendo totalmente modernizada y que será más bonita que nunca cuando esté completa.

El ala este de la Casa Blanca es donde, tradicionalmente, las primeras damas de Estados Unidos tienen su oficina. El presidente trabaja en el ala oeste y la pareja presidencial vive en la mansión.

El área está unida físicamente a la mansión principal por una columnata cubierta.

El nuevo salón de baile tendrá 8.300 metros cuadrados y capacidad para mil personas. Donald Trump dice que se necesita para celebrar cenas de Estado mucho más grandes y otros eventos que actualmente se celebran bajo una carpa.

PUEDES VER: Donald Trump descarta que China vaya a invadir Taiwán y anuncia visita a Pekín a inicios de 2026

Trump planea construir un 'Arco del triunfo' en Washington

La semana pasada, el presidente estadounidense celebró una ostentosa cena en la Casa Blanca para donantes del nuevo salón.

Entre los invitados había representantes de gigantes tecnológicos como Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft y Palantir, entre otras, todas con grandes contratos o negocios con el gobierno.

Esta hace parte de una remodelación mucho más amplia de la Casa Blanca desde que Donald Trump regresó al poder en enero, incluidas decoraciones con oro en la Oficina Oval y la pavimentación del Jardín de las Rosas.

Donald Trump también reveló planes para construir un arco del triunfo en Washington, que ha sido calificado como el "Arco de Trump" después de que AFP revelara por primera vez la propuesta.