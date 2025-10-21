HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy     
Mundo

Donald Trump demuele parte de la Casa Blanca para construir nuevo salón de baile

​La obra permitirá una expansión histórica de la Casa Blanca, agregando 8.300 metros cuadrados para poder albergar cenas de Estado con capacidad para mil personas.

Maquinarie demuele el ala este de la Casa Blanca para crear nuevo salón de baile.
Maquinarie demuele el ala este de la Casa Blanca para crear nuevo salón de baile. | Foto: AFP

A Donald Trump se le suele calificar como una bola de demolición política por su estilo poco ortodoxo. Ahora, el presidente de Estados Unidos comenzó literalmente obras de demolición en la Casa Blanca.

Equipos de trabajo derribaron parte del ala este de la Casa Blanca, mientras el mandatario republicano anunciaba el inicio de las obras de un nuevo salón de baile que costará 250 millones de dólares.

TE RECOMENDAMOS

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Colombia denuncia una "amenaza de invasión" de Estados Unidos tras advertencias de Donald Trump sobre narcotráfico

lr.pe

Construcción es financiada con fondos de donantes privados

Donald Trump aseguró que este nuevo salón de baile será financiado con fondos de donantes privados.

Una excavadora mecánica arrasó la fachada del ala este y dejó al descubierto un amasijo de mampostería rota, escombros y cables de acero, constataron periodistas de la AFP presentes en el lugar.

"Justo en el otro lado hay una construcción que pueden oír ocasionalmente", dijo Trump, quien recibió a un grupo de jugadores universitarios de béisbol en la Casa Blanca

Más adelante, el mandatario anunció oficialmente el inicio de la construcción del nuevo salón de baile, la ampliación más grande a la mansión presidencial de Estados Unidos en más de un siglo.

PUEDES VER: Líder supremo de Irán insiste en no negociar con EE.UU. sobre su programa nuclear y le responde a Trump: "Sigan soñando"

lr.pe

Salón será usado para celebrar cenas de Estado más grandes

"Me complace anunciar el inicio de la construcción en los terrenos de la Casa Blanca del nuevo, gran y hermoso salón de baile", dijo Donald Trump en su red social Truth Social.

Agregó que el ala este de la Casa Blanca estaba siendo totalmente modernizada y que será más bonita que nunca cuando esté completa.

El ala este de la Casa Blanca es donde, tradicionalmente, las primeras damas de Estados Unidos tienen su oficina. El presidente trabaja en el ala oeste y la pareja presidencial vive en la mansión.

El área está unida físicamente a la mansión principal por una columnata cubierta.

El nuevo salón de baile tendrá 8.300 metros cuadrados y capacidad para mil personas. Donald Trump dice que se necesita para celebrar cenas de Estado mucho más grandes y otros eventos que actualmente se celebran bajo una carpa.

PUEDES VER: Donald Trump descarta que China vaya a invadir Taiwán y anuncia visita a Pekín a inicios de 2026

lr.pe

Trump planea construir un 'Arco del triunfo' en Washington

La semana pasada, el presidente estadounidense celebró una ostentosa cena en la Casa Blanca para donantes del nuevo salón.

Entre los invitados había representantes de gigantes tecnológicos como Amazon, Apple, Meta, Google, Microsoft y Palantir, entre otras, todas con grandes contratos o negocios con el gobierno.

Esta hace parte de una remodelación mucho más amplia de la Casa Blanca desde que Donald Trump regresó al poder en enero, incluidas decoraciones con oro en la Oficina Oval y la pavimentación del Jardín de las Rosas.

Donald Trump también reveló planes para construir un arco del triunfo en Washington, que ha sido calificado como el "Arco de Trump" después de que AFP revelara por primera vez la propuesta.

Notas relacionadas
Colombia denuncia una "amenaza de invasión" de Estados Unidos tras advertencias de Donald Trump sobre narcotráfico

Colombia denuncia una "amenaza de invasión" de Estados Unidos tras advertencias de Donald Trump sobre narcotráfico

LEER MÁS
Líder supremo de Irán insiste en no negociar con EE.UU. sobre su programa nuclear y le responde a Trump: "Sigan soñando"

Líder supremo de Irán insiste en no negociar con EE.UU. sobre su programa nuclear y le responde a Trump: "Sigan soñando"

LEER MÁS
Donald Trump descarta que China vaya a invadir Taiwán y anuncia visita a Pekín a inicios de 2026

Donald Trump descarta que China vaya a invadir Taiwán y anuncia visita a Pekín a inicios de 2026

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

José Rivera sobre su gol salvador para Universitario ante Ayacucho FC: "Sabía que iba a pasar algo bonito hoy"

Fiscalía dicta nueve meses de prisión preventiva contra feminicida en Yurimaguas: sujeto atacó a su enamorado por intentar defenderla

César Hildebrandt a Keiko Fujimori: “Siga siendo fiel a su costumbre de perder las elecciones”

Mundo

El país de América Latina que tendría una de las 10 economías más grandes del mundo en 2026: el petróleo sería clave

Javier Milei, Marco Rubio y otros líderes internacionales que felicitaron a Rodrigo Paz tras ganar elecciones en Bolivia 2025

Estados Unidos pone la mira en 2 países de América Latina por un recurso energético clave que desafiaría a China

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

César Hildebrandt a Keiko Fujimori: “Siga siendo fiel a su costumbre de perder las elecciones”

Fernando Rospigliosi llama 'terruco' a Eduardo Ruiz Sanz, rapero asesinado por la PNP

Más de 22 mil millones de soles se han gastado en obras públicas que están paralizadas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025