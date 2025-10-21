HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump advierte que sus aliados en Oriente Medio podrían confrontar a Hamás si sigue violando el plan de paz

En un mensaje en Truth Social, Donald Trump afirmó que varios aliados de Estados Unidos en la región están dispuestos a "poner orden" en Gaza si Hamás sigue actuando de manera indebida.

Donald Trump espera que Hamás siga el 'plan de paz', de lo contrario, sus aliados lo confrontarían.
Donald Trump espera que Hamás siga el 'plan de paz', de lo contrario, sus aliados lo confrontarían. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Hamás que las naciones aliadas en Oriente Medio están listas para enviar tropas a Gaza, en caso el movimento islamista palestino continúe sus violaciones al plan de paz.

En su cuenta de Truth Social, el mandatario republicano aseguró que sus 'grandes aliados en Oriente Medio' le han informado que no tendrían problemas en entrar a Gaza para 'poner orden' si Hamás sigue 'portándose mal'.

DESPUÉS DE MU3RT0 Y H3R1D0S, Y JOSÉ JERÍ DEVOTO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Aliados están listos para confrontar a Hamás

"Muchos de nuestros ahora grandes aliados en Oriente Medio me han informado explícita y claramente, con gran entusiasmo, que acogerían con agrado la oportunidad de entrar en Gaza con una gran fuerza para poner en orden a Hamás si continúa actuando mal", señaló.

La publicación de Donald Trump se produce mientras el vicepresidente, James David Vance, viaja a Israel para respaldar las gestiones de los emisarios estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner.

Como se recuerda, Donald Trump envió a Witkoff y Kushner para que dialoguen con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre el reciente bombardeo en la Franja de Gaza tras haber firmado la paz.

'Si no hacen lo correcto, el fin de Hamás será rápido', señaló Trump

Israel confirmó haber lanzado 153 toneladas de bombas que causaron la muerte de 45 palestinos, aunque aseguró que fue en respuesta a un ataque de Hamás, versión que el movimiento islamista palestino ha rechazado.

"¡Todavía no!", declaró Donald Trump en su cuenta de Truth Social, haciendo alusión a las supuestas solicitudes de Israel y otros países vecinos para entrar en Gaza.

"Todavía hay esperanza de que Hamás haga lo correcto. Si no lo hacen, el fin de Hamás será rápido, furioso y brutal", advirtió el mandatario que soñaba ganar el premio Nobel de la Paz.

