Mundo

El país de América Latina con la mejor calidad de vida, según informe de las Naciones Unidas: No es Uruguay ni Costa Rica

Un informe de la ONU revela qué país de América Latina tiene la mejor calidad de vida en 2025, luego de destacar en áreas claves como la salud, educación y bienestar social.

Chile es el país de América Latina con mejor calidad de vida, según informe de la ONU.
Chile es el país de América Latina con mejor calidad de vida, según informe de la ONU. | Planet of Hotels

Un reciente Informe sobre Desarrollo Humano de las Naciones Unidas posiciona a Chile como el país con la mejor calidad de vida en América Latina para este año 2025.

Este logro no es fruto del azar, ya que Chile sobresale en diversos aspectos, como salud, educación, bienestar social y estabilidad, superando a otras naciones latinoamericanas que también aspiran a alcanzar esta distinción.

¿Por qué Chile tiene la mejor calidad de vida en América Latina?

El informe de la ONU analiza varios factores que componen el Índice de Desarrollo Humano (IDH), como la esperanza de vida, el nivel educativo, los ingresos y el bienestar general. En América Latina, Chile alcanza la calificación más alta de la región. Para entender cómo Chile alcanzó su posición destacada en América Latina, es útil analizar los factores clave que influyen en su éxito.

  • Salud y esperanza de vida: Chile ha dedicado esfuerzos durante años a fortalecer sus servicios de salud pública y garantizar una cobertura sanitaria extensa. Esto le ha permitido lograr una alta esperanza de vida, que es uno de los pilares fundamentales del Índice de Desarrollo Humano.
  • Educación y calidad educativa: Los sistemas educativos chilenos, tanto públicos como privados, ofrecen un amplio acceso y la posibilidad de continuar estudios a niveles superiores. Las tasas de alfabetización y escolaridad en Chile superan a las de muchos otros países latinoamericanos.
  • Ingreso per cápita y calidad de vida económica: Gracias a una economía estable y políticas de desarrollo e inversión sostenida, Chile ha logrado mantener un ingreso per cápita elevado en comparación con otras naciones de la región.
  • Institucionalidad y gobernabilidad: Chile cuenta con instituciones más robustas, un marco legal claro y confiable, lo que le permite atraer inversiones y generar seguridad tanto a nivel nacional como internacional.
  • Desarrollo social y bienestar general: Las políticas sociales chilenas están enfocadas en reducir las desigualdades y garantizar el acceso a servicios públicos eficientes. Además, la infraestructura urbana y los programas de protección social juegan un papel clave en mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

Otras razones por las que Chile lidera en calidad de vida 

Aparte del IDH, existen otros índices que reflejan el alto nivel de prosperidad y calidad de vida en Chile. Por ejemplo, en el Índice de Prosperidad de Legatum, Chile lidera América Latina, ocupando el puesto 36 entre 167 economías analizadas.

Incluso medios especializados resaltan que los tres países más recomendados para vivir en América Latina en 2025 son Chile, Uruguay y Costa Rica, siendo Chile el mejor clasificado.

La combinación de estos aspectos posiciona a Chile como una opción destacada para quienes están considerando emigrar o establecerse en la región. En América Latina, no hay otro país que ofrezca un equilibrio tan favorable entre bienestar social, solidez institucional y desarrollo humano.

Los retos que deberá afrontar Chile para mantener su liderazgo

A pesar de que Chile es el país mejor ubicado en América Latina para 2025, no está libre de desafíos y tensiones. Mantener la estabilidad en sus indicadores requiere una constante actualización y políticas que se adapten a los cambios sociales. Algunos de los problemas que comienzan a destacarse son:

  • La creciente desigualdad interna y las disparidades sociales, que podrían afectar la percepción del bienestar general.
  • La creciente presión sobre los servicios públicos, especialmente en áreas como salud y educación, a medida que aumentan las demandas de la ciudadanía.
  • La inestabilidad económica global, que podría afectar las finanzas del país y frenar los avances logrados en el bienestar social.
