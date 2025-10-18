Estos 3 países tienen las deudas más bajas de América Latina para cerrar este 2025, según el FMI: Perú dentro del top

Los tres países con las deudas públicas más bajas de América Latina para el cierre de 2025 son Perú, Chile y Ecuador. Foto: Composición LR

Los tres países con las deudas públicas más bajas de América Latina para el cierre de 2025 son Perú, Chile y Ecuador. Foto: Composición LR

La más reciente revisión del FMI sobre América Latina revela que, pese al empeoramiento general de la deuda pública en la región, algunos países han logrado mantener niveles relativamente bajos de endeudamiento público. Según el documento 'Public Debt Dynamics in Latin America: Time to Rebuild Buffers and Strengthen Fiscal Frameworks' del propio Fondo, los gobiernos que han aplicado disciplina fiscal, fortalecido sus marcos de política y controlado sus déficits, se sitúan mejor frente al cierre de 2025.

Este escenario contrasta con el promedio regional de deuda pública que, para las siete economías más grandes de América Latina, se estimaba en torno al 55 % del PIB en años recientes. Identificar “los tres países con las deudas más bajas” a fines de 2025 implicó destacar a aquellas naciones que han moderado su endeudamiento, tienen mayor espacio de política y menores riesgos externos, según el FMI.

Estos 3 países tienen las deudas más bajas de América Latina

Según las proyecciones oficiales del Fondo Monetario Internacional (FMI), los tres países con las deudas públicas más bajas de América Latina para el cierre de 2025 son Perú, Chile y Ecuador. De acuerdo con el informe regional del organismo, Perú encabeza la lista con una deuda equivalente al 32,1 % del PIB. Le sigue Chile, con un nivel proyectado de 42,7 %, y en tercer lugar Ecuador, con 53 %.

El organismo advierte que, aunque los niveles latinoamericanos siguen por debajo de los de las economías avanzadas, el endurecimiento de las condiciones financieras y el bajo crecimiento económico podrían tensionar la sostenibilidad fiscal en los próximos años. Así, Perú, Chile y Ecuador se perfilan como los países con mayor margen de maniobra fiscal para 2025, según los datos más recientes del FMI.

¿Cuál es la situación general de América Latina?

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la situación general de América Latina en materia fiscal y económica para 2025 es compleja y desigual. Aunque la región mantiene en promedio niveles de deuda más bajos que las economías avanzadas, el margen fiscal se ha reducido considerablemente debido al bajo crecimiento, el aumento del gasto público y las condiciones financieras más restrictivas.

El FMI proyecta que la deuda promedio regional cierre 2025 en torno al 73,1 % del PIB, con una ligera tendencia al alza hacia 2027 antes de moderarse hacia 2029. El organismo advierte que la sostenibilidad de la deuda podría verse comprometida si los países no fortalecen sus reglas fiscales ni reducen sus déficits.

Además, el bajo crecimiento económico, la persistente desigualdad y la elevada demanda de gasto social —agravada tras la pandemia— plantean nuevos desafíos para los gobiernos. En conjunto, América Latina enfrenta un escenario donde la estabilidad fiscal dependerá de la disciplina presupuestaria, la eficiencia del gasto y la recuperación sostenida del crecimiento económico, según el análisis del FMI.

Perú, el país con menor deuda de América Latina

El informe regional del FMI proyecta que Perú cerrará 2025 con una deuda equivalente al 32,1 % del Producto Bruto Interno (PIB), muy por debajo del promedio regional de 73,1 %. Esta cifra refleja una gestión fiscal históricamente prudente, caracterizada por un bajo déficit, una política macroeconómica estable y un manejo responsable del gasto público.

Gracias a esta estabilidad, Perú es considerado uno de los países con mayor solidez financiera de la región, lo que le otorga margen para enfrentar shocks externos o desaceleraciones económicas sin comprometer su sostenibilidad fiscal.