HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?
¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?      ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?      ¿Por dónde va la procesión del Señor de los Milagros?      
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

Estos 3 países tienen las deudas más bajas de América Latina para cerrar este 2025, según el FMI: Perú dentro del top

La última revisión del FMI destaca que, a pesar del aumento de la deuda pública en América Latina, Perú, Chile y Ecuador se perfilan con los niveles más bajos para 2025.

Los tres países con las deudas públicas más bajas de América Latina para el cierre de 2025 son Perú, Chile y Ecuador. Foto: Composición LR
Los tres países con las deudas públicas más bajas de América Latina para el cierre de 2025 son Perú, Chile y Ecuador. Foto: Composición LR

La más reciente revisión del FMI sobre América Latina revela que, pese al empeoramiento general de la deuda pública en la región, algunos países han logrado mantener niveles relativamente bajos de endeudamiento público. Según el documento 'Public Debt Dynamics in Latin America: Time to Rebuild Buffers and Strengthen Fiscal Frameworks' del propio Fondo, los gobiernos que han aplicado disciplina fiscal, fortalecido sus marcos de política y controlado sus déficits, se sitúan mejor frente al cierre de 2025.

Este escenario contrasta con el promedio regional de deuda pública que, para las siete economías más grandes de América Latina, se estimaba en torno al 55 % del PIB en años recientes. Identificar “los tres países con las deudas más bajas” a fines de 2025 implicó destacar a aquellas naciones que han moderado su endeudamiento, tienen mayor espacio de política y menores riesgos externos, según el FMI.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

lr.pe

Estos 3 países tienen las deudas más bajas de América Latina

Según las proyecciones oficiales del Fondo Monetario Internacional (FMI), los tres países con las deudas públicas más bajas de América Latina para el cierre de 2025 son Perú, Chile y Ecuador. De acuerdo con el informe regional del organismo, Perú encabeza la lista con una deuda equivalente al 32,1 % del PIB. Le sigue Chile, con un nivel proyectado de 42,7 %, y en tercer lugar Ecuador, con 53 %.

El organismo advierte que, aunque los niveles latinoamericanos siguen por debajo de los de las economías avanzadas, el endurecimiento de las condiciones financieras y el bajo crecimiento económico podrían tensionar la sostenibilidad fiscal en los próximos años. Así, Perú, Chile y Ecuador se perfilan como los países con mayor margen de maniobra fiscal para 2025, según los datos más recientes del FMI.

¿Cuál es la situación general de América Latina?

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la situación general de América Latina en materia fiscal y económica para 2025 es compleja y desigual. Aunque la región mantiene en promedio niveles de deuda más bajos que las economías avanzadas, el margen fiscal se ha reducido considerablemente debido al bajo crecimiento, el aumento del gasto público y las condiciones financieras más restrictivas.

El FMI proyecta que la deuda promedio regional cierre 2025 en torno al 73,1 % del PIB, con una ligera tendencia al alza hacia 2027 antes de moderarse hacia 2029. El organismo advierte que la sostenibilidad de la deuda podría verse comprometida si los países no fortalecen sus reglas fiscales ni reducen sus déficits.

Además, el bajo crecimiento económico, la persistente desigualdad y la elevada demanda de gasto social —agravada tras la pandemia— plantean nuevos desafíos para los gobiernos. En conjunto, América Latina enfrenta un escenario donde la estabilidad fiscal dependerá de la disciplina presupuestaria, la eficiencia del gasto y la recuperación sostenida del crecimiento económico, según el análisis del FMI.

Perú, el país con menor deuda de América Latina

El informe regional del FMI proyecta que Perú cerrará 2025 con una deuda equivalente al 32,1 % del Producto Bruto Interno (PIB), muy por debajo del promedio regional de 73,1 %. Esta cifra refleja una gestión fiscal históricamente prudente, caracterizada por un bajo déficit, una política macroeconómica estable y un manejo responsable del gasto público.

Gracias a esta estabilidad, Perú es considerado uno de los países con mayor solidez financiera de la región, lo que le otorga margen para enfrentar shocks externos o desaceleraciones económicas sin comprometer su sostenibilidad fiscal.

Notas relacionadas
El país de Sudamérica que superará a Brasil y tendrá el mayor crecimiento económico al cierre del 2025, según ranking del FMI: ¿qué puesto ocupará el Perú?

El país de Sudamérica que superará a Brasil y tendrá el mayor crecimiento económico al cierre del 2025, según ranking del FMI: ¿qué puesto ocupará el Perú?

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con el peor crecimiento económico en este 2025, según pronóstico del FMI

Los 3 países de América Latina con el peor crecimiento económico en este 2025, según pronóstico del FMI

LEER MÁS
Perú lanza proyecto ambiental de US$13,3 millones para impulsar ciudades sostenibles en Lima, Callao, Ica y Huancayo

Perú lanza proyecto ambiental de US$13,3 millones para impulsar ciudades sostenibles en Lima, Callao, Ica y Huancayo

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

LEER MÁS
Cura brasileño es sorprendido junto a la novia de un devoto dentro de una parroquia: fue suspendido temporalmente

Cura brasileño es sorprendido junto a la novia de un devoto dentro de una parroquia: fue suspendido temporalmente

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

LEER MÁS
El mejor hotel del mundo está en América Latina, según ranking 2025 de Tripadvisor: supera a Tailandia, EE.UU. y Brasil

El mejor hotel del mundo está en América Latina, según ranking 2025 de Tripadvisor: supera a Tailandia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Maduro responde a Trump tras autorizar acciones militares de la CIA en Venezuela: “No queremos una guerra”

Maduro responde a Trump tras autorizar acciones militares de la CIA en Venezuela: “No queremos una guerra”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Señor de los Milagros EN VIVO: anda del Cristo Moreno llega a la plaza de Armas de Lima para homenaje

Universitario contra Ayacucho FC: día, hora y canal del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura

Histórica hazaña: dos mujeres británicas llegan a Australia tras remar seis meses desde Perú en un pequeño bote

Mundo

Histórica hazaña: dos mujeres británicas llegan a Australia tras remar seis meses desde Perú en un pequeño bote

Donald Trump considera un túnel submarino entre Alaska y Rusia, pero Volodímir Zelenski rechaza la idea

Zelenski y Trump tuvieron tensa reunión en la Casa Blanca ante negativa de apoyo con misiles Tomahawk a Ucrania

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

Gabinete de José Jerí: “El Minsa ha sido desordenado por motivos políticos de Alianza por el Progreso”

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025