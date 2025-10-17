El país de América Latina que tendrá la mayor deuda pública en 2026: no es Venezuela ni Argentina

América Latina registrará un aumento de su deuda pública. | Composición LR

América Latina registrará un aumento de su deuda pública. | Composición LR

En su último Monitor Fiscal, el FMI advirtió que la deuda pública global alcanzará niveles récord hacia 2029, y América Latina no será la excepción. Aunque algunos países de la región han logrado mantener cifras moderadas, otros muestran una tendencia creciente que preocupa a los analistas internacionales.

El organismo señaló que, aunque las economías latinoamericanas suelen tener menos deuda que las potencias avanzadas, enfrentan condiciones más duras para financiarse. Y pese a que Venezuela y Argentina son los nombres habituales cuando se habla de crisis fiscales, ninguno de los dos encabezará el endeudamiento regional en 2026, según las proyecciones del FMI.

El país con mayor deuda pública en América Latina para 2026

Brasil se posiciona como el país con la mayor deuda pública proyectada para 2026, alcanzando el 95% de su PIB, de acuerdo con las estimaciones del FMI. Esta cifra supera ampliamente a la de otras economías regionales y refleja el impacto de desequilibrios fiscales acumulados, gasto público elevado y condiciones de financiamiento más restrictivas.

Además del tamaño de su economía, el caso brasileño preocupa por su persistente déficit fiscal y por el peso creciente del servicio de la deuda, que limita el margen para inversiones en áreas clave como salud, educación e infraestructura.

Los otros países con las mayores deudas públicas en 2026

Además de Brasil, varios países latinoamericanos tendrán niveles significativos de deuda pública en 2026:

Argentina : 73,6% del PIB

: 73,6% del PIB Uruguay : 68,3%

: 68,3% Colombia : 61,9%

: 61,9% México : 59,9%

: 59,9% República Dominicana : 58,9%

: 58,9% Ecuador: 51,8%

Estos niveles generan preocupación, especialmente en un contexto donde el servicio de la deuda se encarece por el aumento de tasas de interés y los compromisos estructurales de gasto social y pensiones.

Los países que reducirán su deuda pública en 2026

A pesar del contexto global adverso, algunos países de América Latina lograrán reducir su deuda pública como porcentaje del PIB:

Argentina pasará del 78,8% en 2025 al 73,6% en 2026.

pasará del 78,8% en 2025 al 73,6% en 2026. Ecuador bajará de 53% a 51,8%.

bajará de 53% a 51,8%. Perú también disminuirá su ratio de deuda, del 32,1% al 33,6% (aunque con un leve incremento, sigue siendo uno de los niveles más bajos de la región).

Estas reducciones, aunque moderadas, reflejan esfuerzos fiscales orientados a recuperar el equilibrio, mejorar la calificación crediticia y generar confianza en los mercados internacionales.