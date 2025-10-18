De seda y porcelana: "Pájaro del mismo tipo se encuentra en el mismo bosque" de Loreto Buttazzoni, por Czar Gutiérrez

Flores de porcelana, tejidos en seda, superficies pictóricas en tránsito hacia la fragilidad como sistema estético. Todo esto se alza como dispositivos de pensamiento antes que como simples objetos artísticos. No es casual que la artista convoque un proverbio chino para titular su muestra. Pájaro del mismo tipo se encuentra en el mismo bosque encuentra en la floresta, precisamente, un lugar para las coincidencias. Una zona de resonancias secretas, de encuentros predestinados por la lógica de lo imperceptible.

¿Cómo percibir aquello que no se deja ver pero que, sin embargo, nos sostiene?: ese es el drama ontológico que nos plantea Loreto Buttazzoni como quien cifra un atlas íntimo del azar. El hilo de seda, casi deshecho, enlazado con la severidad de la porcelana, se convierte en metáfora radical para la supervivencia de las formas mínimas que, sin embargo, desencadena fuerzas telúricas. Ese leve tirón capaz de destruir lo rígido es la parábola de todo vínculo humano-ecológico.

Formada entre Harvard y Florencia, Buttazzoni decanta en este corpus una arqueología de la sutileza. El crochet vitrificado, la porcelana convertida en flor, el gesto pictórico ralentizado hasta devenir casi mineral, recuerdan eso que los especialistas llaman “poética de la delicadeza”. Es decir, la necesidad de atender a lo ínfimo como si en ello se cifrara el destino del cosmos. El espectador, enfrentado a estas piezas, deviene testigo de una epifanía silenciosa, la constatación de que lo pequeño es lo que teje lo inmenso.

"Pájaro del mismo tipo se encuentra en el mismo bosque" . Imagen: Difusión.

Bosque de coincidencias

Por eso, en la muestra de La Mancha Galería, la artista trasandina instala un bosque de paradojas: lo duro y lo leve, lo visible y lo oculto, lo natural y lo artificial, el instante y la duración. Si Pistoletto imaginó el “tercer paraíso” como ese equilibrio utópico entre lo humano y lo natural, Buttazzoni busca encarnarlo en cada ensamblaje, en cada diálogo entre materiales irreconciliables. En este sentido, su obra es un acto de intransigencia poética contra la entropía del mundo contemporáneo: devuelve al arte su función primera, la de revelar la lógica secreta de la existencia.

“Son chispazos que llegan, procesos que vas construyendo paso a paso, ensayando. Sientes que quieres ver una imagen u objeto que no está en tu entorno y necesitas hacerlo para verlo. Y esa sensación es como una especie de nebulosa de idea, una suerte de jalea que va y viene hasta que de repente ves un detalle que puede ser una hormiga llevando su hojita en una delicada ruta hacia quien sabe dónde, hasta una taza que se triza y deja un vacío con una forma interesante. Eso activa algo que no sé lo que es y te moviliza a crear con las manos”, dice.

Y acerca de su cuarta muestra en el Perú, agrega: “Exponer aquí es adentrarme en el corazón de Sudamérica y recibir una enorme fuente de inspiración para otra etapa en mi trabajo. He tenido la suerte de sintonizar con la sensibilidad del público peruano y tiene que ver con mi interés por la microflora y fauna peruana. Basta ver el tamaño de los floripondios o el color brillante de los colibríes para comprobar que son los amos de este país”.

Así, Pájaro del mismo tipo se encuentra en el mismo bosque compone un encuentro, un destino tejido en silencio. Porque en el corazón de la porcelana trizada, en el hilo que apenas resiste, late la certeza de lo inefable. Después de todo, somos parte de un mismo bosque de coincidencias y el arte, en su versión primera, es el mapa que lo celebra. Y ocurre lo que la artista escribe en clave poética: “La ensoñación de una planta flota en un paño de seda”.

Lugar: La Mancha Galería

Dirección: Av. Jorge Basadre 951, San Isidro

Horario: De martes a viernes de 10 am a 6 pm

Fechas: Del 29 de octubre al 12 de diciembre