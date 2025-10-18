HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros
Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros     Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros     Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros     
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

Donald Trump ordena liberación de un exlegislador republicano preso por fraude y robo de identidad

George Santos estaba preso desde julio por usar tarjetas de crédito de sus donantes en gastos personales. Donald Trump expresó su apoyo y ordenó su liberación mediante una conmutación de pena.

Santos fue separado de su cargo en 2023.
Santos fue separado de su cargo en 2023. | Foto: AFP

El exlegislador republicano George Santos, condenado por cometer fraude electrónico y robo de identidad, salió de prisión después de que su sentencia fuera conmutada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

De 37 años y origen brasileño, George Santos usó sin autorización las tarjetas de crédito de sus donantes para comprarse ropa de marca, pagar la cuota inicial de un auto y retirar dinero de cajeros automáticos.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Trump amenaza a Hamás con "entrar y matarlos" si continúa asesinando civiles en Gaza: "No tendremos más remedio"

lr.pe

Había sido condenado a 7 años de cárcel

El excongresista salió de una prisión federal en Nueva Jersey y estaba camino a casa, aseguró su abogado Joseph Murray a AFP.

"¡Dios bendiga al presidente Donald J. Trump, el mejor presidente en la historia de Estados Unidos!", añadió Joseph Murray en un comunicado publicado en la cuenta de X de George Santos.

Elegido por Long Island, estado de Nueva York, George Santos fue condenado en abril a 7 años y 3 meses de cárcel, a restituir casi 378.000 dólares y pagar una multa de 205.000 dólares. Estaba preso desde julio.

"George ha estado en régimen de aislamiento durante largos periodos de tiempo y, según todas las fuentes, ha sido terriblemente maltratado", escribió Donald Trump en una extensa publicación en la red Truth Social.

"Por lo tanto, acabo de firmar una conmutación para liberar a George Santos de prisión, inmediatamente", añadió el mandatario norteamericano.

PUEDES VER: Estados Unidos lanzó un nuevo ataque a un barco en mar Caribe y se reportó sobrevivientes por primera vez

lr.pe

Santos fue expulsado en diciembre de 2023

Una conmutación presidencial es diferente a un perdón, pues en este caso la condena original se mantiene aunque se reduce la pena impuesta.

Una investigación del comité de ética del Congreso reveló que Santos también uso fondos robados para tratamientos de bótox y la página web OnlyFans, así como para adquirir artículos de lujo italianos y tomar vacaciones en los Hamptons y Las Vegas.

También cobró ayudas durante la pandemia de coronavirus a las que no tenía derecho y prestaciones por desempleo pese a que tenía un empleo remunerado. Y se construyó una hoja de vida llena de mentiras sobre su educación, religión, patrimonio y salario.

Las extrañas invenciones biográficas de Santos incluyen afirmar que trabajó para Goldman Sachs, que era judío y que había sido una estrella del voleibol universitario.

Tras negarse a renunciar a su escaño cuando fue imputado en mayo de 2023, la Cámara de Representantes lo expulsó en diciembre de ese año, lo que le convirtió en el sexto congresista obligado a abandonar su cargo en la historia de la institución.

Notas relacionadas
Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

LEER MÁS
Trump amenaza a Hamás con "entrar y matarlos" si continúa asesinando civiles en Gaza: "No tendremos más remedio"

Trump amenaza a Hamás con "entrar y matarlos" si continúa asesinando civiles en Gaza: "No tendremos más remedio"

LEER MÁS
Estados Unidos lanzó un nuevo ataque a un barco en mar Caribe y se reportó sobrevivientes por primera vez

Estados Unidos lanzó un nuevo ataque a un barco en mar Caribe y se reportó sobrevivientes por primera vez

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

LEER MÁS
Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

LEER MÁS
Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE.UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE.UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alejandro Lerner reprograma su concierto en Lima tras crisis social en Perú: “Esta pausa es necesaria por respeto a la situación del país”

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 17 de octubre, según IGP?

Madre de niña herida por lacrimógena: "Si la PNP me hubiera dejado pasar, mi hija no estaría así"

Mundo

Trump amenaza a Hamás con "entrar y matarlos" si continúa asesinando civiles en Gaza: "No tendremos más remedio"

Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE.UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

Vicepresidenta Delcy Rodríguez niega propuesta a EE.UU. para sustituir a Maduro y denuncia campaña de "guerra psicológica"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Madre de niña herida por lacrimógena: "Si la PNP me hubiera dejado pasar, mi hija no estaría así"

Alertan que JNJ buscaría incumplir reposición de Delia Espinoza como fiscal de la Nación

Estado de emergencia en Lima permitirá mayores abusos y detenciones en protestas: "Medida es ineficiente ante la inseguridad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025