El Pentágono difundió un video del ataque en el Caribe contra una lancha con presuntos cargamentos de droga. Foto: Departamento de Guerra de EE. UU.

El Pentágono difundió un video del ataque en el Caribe contra una lancha con presuntos cargamentos de droga. Foto: Departamento de Guerra de EE. UU.

El gobierno de Estados Unidos, a través de su secretario de Guerra, Pete Hegseth, compartió las imágenes del último ataque de sus Fuerzas Armadas contra una embarcación que supuestamente trasladaba drogas en el mar del Caribe, cerca de las costas de Venezuela. A través de su cuenta de Truth Social, presentó las imágenes del operativo que dejó como saldo 4 presuntos narcotraficantes muertos.

De acuerdo con el video, la lancha fue atacada la mañana del viernes de 3 octubre con un presunto misil estadounidense que lo redujo en instantes a solo pedazos, mientas que ninguna fuerza estadounidense resultó herida.

"El ataque se realizó en aguas internacionales, justo frente a la costa de Venezuela, mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestra gente", indicó Hesgseth.

EE.UU. intensificará ataques contra lanchas vinculadas al narcotráfico en el Caribe

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que continuarán los ataques contra embarcaciones que trasladen drogas hacia su país, luego de que una lancha fuera bombardeada cerca de las costas de Venezuela. Según explicó, el operativo fue un “ataque letal y cinético” dirigido personalmente bajo órdenes de Donald Trump, que dejó cuatro narcoterroristas muertos y grandes cantidades de droga incautadas. Washington asegura que ya suman 21 fallecidos en cuatro operativos similares en el Caribe.

Desde Caracas, la acción fue rechazada enérgicamente. El canciller Yván Gil denunció el sobrevuelo de aviones estadounidenses ante el Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, alertó sobre la presencia de cazas F-35 frente a sus costas, advirtiendo que “no intimidan al pueblo de Venezuela”. Nicolás Maduro respondió anunciando un ejercicio militar especial con la Fuerza Armada y las Milicias Bolivarianas, en medio de un clima de máxima tensión regional.