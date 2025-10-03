HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Detenidos en flotilla por Israel inician una huelga de hambre
Detenidos en flotilla por Israel inician una huelga de hambre     Detenidos en flotilla por Israel inician una huelga de hambre     Detenidos en flotilla por Israel inician una huelga de hambre     
Mundo

Estados Unidos revela las impactantes imágenes del nuevo ataque a una embarcación en el Caribe que deja 4 muertos

El operativo de Estados Unidos tuvo lugar el 3 de octubre cerca de las costas de Venezuela, el cual dejó como saldo la muerte de 4 presuntos narcotraficantes sin bajas estadounidenses.

El Pentágono difundió un video del ataque en el Caribe contra una lancha con presuntos cargamentos de droga. Foto: Departamento de Guerra de EE. UU.
El Pentágono difundió un video del ataque en el Caribe contra una lancha con presuntos cargamentos de droga. Foto: Departamento de Guerra de EE. UU.

El gobierno de Estados Unidos, a través de su secretario de Guerra, Pete Hegseth, compartió las imágenes del último ataque de sus Fuerzas Armadas contra una embarcación que supuestamente trasladaba drogas en el mar del Caribe, cerca de las costas de Venezuela. A través de su cuenta de Truth Social, presentó las imágenes del operativo que dejó como saldo 4 presuntos narcotraficantes muertos.

De acuerdo con el video, la lancha fue atacada la mañana del viernes de 3 octubre con un presunto misil estadounidense que lo redujo en instantes a solo pedazos, mientas que ninguna fuerza estadounidense resultó herida.

"El ataque se realizó en aguas internacionales, justo frente a la costa de Venezuela, mientras la embarcación transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestra gente", indicó Hesgseth.

EE.UU. intensificará ataques contra lanchas vinculadas al narcotráfico en el Caribe

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que continuarán los ataques contra embarcaciones que trasladen drogas hacia su país, luego de que una lancha fuera bombardeada cerca de las costas de Venezuela. Según explicó, el operativo fue un “ataque letal y cinético” dirigido personalmente bajo órdenes de Donald Trump, que dejó cuatro narcoterroristas muertos y grandes cantidades de droga incautadas. Washington asegura que ya suman 21 fallecidos en cuatro operativos similares en el Caribe.

Desde Caracas, la acción fue rechazada enérgicamente. El canciller Yván Gil denunció el sobrevuelo de aviones estadounidenses ante el Consejo de Seguridad de la ONU, mientras que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, alertó sobre la presencia de cazas F-35 frente a sus costas, advirtiendo que “no intimidan al pueblo de Venezuela”. Nicolás Maduro respondió anunciando un ejercicio militar especial con la Fuerza Armada y las Milicias Bolivarianas, en medio de un clima de máxima tensión regional.

Notas relacionadas
La isla que quedó aislada del mundo por una erupción tan potente como la bomba de Hiroshima en 2022: desastre afectó a Perú

La isla que quedó aislada del mundo por una erupción tan potente como la bomba de Hiroshima en 2022: desastre afectó a Perú

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS
China le gana terreno a Estados Unidos y atrae a científicos en una fuga inversa de mentes brillantes

China le gana terreno a Estados Unidos y atrae a científicos en una fuga inversa de mentes brillantes

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

Crisis económica y poder absoluto: las graves consecuencias que tendría el "estado de excepción" del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

EE.UU. anuncia 4 muertos tras nuevo ataque contra narcolancha frente a costas de Venezuela, según el Pentágono

LEER MÁS
El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

El mejor plato de arroz de América Latina y único en el top 5 del mundo, según Taste Atlas 2025: supera al arroz chaufa

LEER MÁS
Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

Nuevo ranking de las mejores universidades de América Latina y el Caribe, según QS 2026: 4 peruanas en top 100 por primera vez

LEER MÁS
China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

China desafía a Estados Unidos y ya planea fabricar cohetes y satélites en serie, como si fueran automóviles

LEER MÁS
Elecciones para la Secretaría General de la ONU: candidatos, perfiles y retos del próximo líder de las Naciones Unidas

Elecciones para la Secretaría General de la ONU: candidatos, perfiles y retos del próximo líder de las Naciones Unidas

LEER MÁS
La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

La segunda ciudad más grande construida en un desierto está en América Latina: fue fundada por un español hace casi 500 años

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transportistas en Lima y Callao EN VIVO: Así se vive la protesta, usuarios se encuentran varados y colectivos cobran hasta 50% más

¿Cómo va el paro de transportistas hoy? La ruta hacia el Congreso y las principales vías afectadas

Pagos MPPE esto se sabe HOY, 2 de octubre: Evaluaciones, bonos para docentes confirmados y montos del Ministerio de Educación

Mundo

Atentado contra sinagoga judía en Mánchester deja dos personas muertas y varias heridas: el atacante fue abatido

Venezuela adelanta la Navidad y promete celebraciones en “paz” en medio de tensiones con Estados Unidos

Israel declarará "terroristas" a quienes permanezcan en la Ciudad de Gaza y limitará su circulación

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Juan Manuel Cavero Solano jura como nuevo ministro de Justicia en reemplazo de Juan José Santiváñez

Dina Boluarte toma juramento de ministro de Justicia EN VIVO: presidenta nombra a Juan Cavero Lozano en reemplazo de Santiváñez

Juan José Santiváñez renunció al Ministerio de Justicia para postular en las Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025