El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió no autorizar el envío de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania, armamento con el que el gobierno de Volodímir Zelenski pretendía utilizar en ataques contra Rusia, informó el diario Financial Times.

De acuerdo con el medio británico, el mandatario ucraniano se retiró de la Casa Blanca sin haber logrado un acuerdo concreto con su homólogo estadounidense, tras la reunión que ambos sostuvieron este último viernes 17 de octubre.

"Son armas muy peligrosas", asegura Trump

En declaraciones ante la prensa, Donald Trump, explicó los motivos detrás de su negativa a enviar misiles Tomahawk a Ucrania. Según señaló, se trata de un tipo de armamento “muy peligrosas” y que "podrían significar una escalada" en el conflicto con Rusia. “Los Tomahawk representan un serio problema”, insistió, y expresó su deseo de que el conflicto pueda resolverse sin necesidad de recurrir a ese tipo de armas. “Estamos bastante cerca de lograrlo”, afirmó.

Trump también subrayó su preocupación por las capacidades defensivas de su país. Dijo que no resulta sencillo para Estados Unidos entregar armamento como los Tomahawk, ya que forman parte de sus reservas estratégicas. "No es fácil para nosotros darle" armas a Ucrania, agregó. "Necesitamos Tomahawks y muchas otras armas que estamos enviando a Ucrania. Esa es una de las razones por las que queremos poner fin a esta guerra", finalizó.

Reunión entre Trump y Zelenski habría sido tensa

Según el portal Axios, Trump le dijo directamente a Zelenski, durante una reunión descrita como "tensa", que por ahora no tiene previsto suministrar misiles Tomahawk a Ucrania. De acuerdo con fuentes citadas por el medio, el líder ucraniano llegó a Washington con la expectativa de obtener compromisos concretos sobre nuevos envíos de armamento. "Sin embargo, encontró a Trump en un estado de ánimo totalmente diferente, un día después de mantener una larga llamada con el presidente ruso, Vladimir Putin".

Otra fuente indicó que el ecuentro "no fue fácil", mientras que otra dijo que "fue malo"”. "Nadie gritó, pero Trump fue duro". añadió. El diálogo entre ambos mandatarios duró aproximadamente dos horas y media, pero finalizó de forma abrupta. “Creo que con esto terminamos. Veremos qué pasa la próxima semana”, expresó el mandatario estadounidense, aludiendo a las conversaciones pendientes entre Washington y Moscú.

Zelenski instó a Trump a pactar acuerdo de paz en Ucrania

El pasado 11 de octubre, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, realizó una llamada telefónica con Donald Trump para felicitarlo por su éxito en el acuerdo de paz sobre Oriente Medio, y sugirió que una acción similar podría aplicarse para frenar la guerra con Rusia.

Zelenski expresó su reconocimiento por el logro en Gaza, y señaló que "si se puede detener una guerra en una región, sin duda también se pueden detener otras guerras, incluida la guerra de Rusia". Aquella llamada tuvo lugar tras uno de los ataques más devastadores contra la infraestructura energética de Ucrania, que dejó a miles de hogares sin electricidad en Kiev.