El domingo 19 de octubre, Bolivia pondrá fin a 20 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que dirigió la nación altiplánica desde 2006, primero bajo el liderazgo de Evo Morales y luego con Luis Arce, quien dejará el cargo con una aprobación de apenas 18%. Sumida en la crisis más grave de los últimos 40 años —caracterizada por la inflación, la devaluación, el aumento de precios y una deuda externa que ronda el 30% del PIB—, la ciudadanía boliviana deberá elegir entre el centroderechista Rodrigo Paz y el exmandatario liberal Jorge ‘Tuto’ Quiroga, en unos comicios descritos como inciertos por la escasa diferencia registrada en las encuestas.

“Todo va a depender del domingo [día de la segunda vuelta electoral en Bolivia]. No estamos vendiendo casi nada porque no sabemos si nuestro peso va a seguir bajando o si el dólar provocará un alza generalizada de precios. Si eso ocurre, perderíamos nuestro capital. Ahora salimos a vender solo para comer. ¿Qué pasará con el país?”, se lamentó Eustaquia Ahuincha, comerciante boliviana en Desaguadero, ciudad fronteriza entre Perú y Bolivia, donde desde hace 30 años se dedica a la venta de artesanía elaborada con fibra de alpaca.

Su testimonio refleja la incertidumbre que se vive a ambos lados de la frontera, donde el comercio binacional —afectado por la crisis boliviana y la caída del peso— se ha reducido drásticamente a la espera del desenlace electoral.

Crisis en Bolivia golpea el comercio y vacía las reservas

La crisis ha golpeado con dureza a la economía boliviana, que pasó de una etapa de bonanza impulsada por la nacionalización del gas a una caída drástica en la producción. En un país de 11,3 millones de habitantes, las filas para acceder a combustible o alimentos subsidiados evidencian el agotamiento de un modelo que ha consumido sus reservas.

Además, esta situación afectó gravemente el comercio entre Perú y Bolivia. Aunque el problema comenzó en 2023, fue en 2025 cuando se agudizó hasta reducir el flujo comercial en un 80%. Varias tiendas cerraron sus puertas como consecuencia.

La devaluación del peso boliviano obligó a los comerciantes del país altiplánico a detener la importación de productos peruanos, como prendas de vestir y artículos de primera necesidad. Debido al tipo de cambio, los compradores bolivianos debían invertir más dinero por los mismos productos, lo que hacía que ya no resultara rentable adquirirlos.

Actualmente, un sol equivale a 3,75 pesos bolivianos. Aunque para los peruanos hacer turismo en Bolivia resulta económico, esta actividad se ve limitada por la falta de transporte regular, debido a la escasez de combustible.

El gobierno saliente de Luis Arce, que dejará el poder el 8 de noviembre, ha agotado casi por completo las reservas de dólares destinadas a sostener los subsidios a los combustibles. Al mismo tiempo, el Banco Mundial proyecta una contracción de la economía boliviana.

Quiroga, ingeniero de 65 años y expresidente, propone gestionar préstamos por 12.000 millones de dólares ante organismos multilaterales para reactivar la economía y “traer de vuelta los dólares al sistema financiero”, actualmente afectado por una aguda escasez. En contraste, Rodrigo Paz, economista de 58 años e hijo del exmandatario Jaime Paz Zamora, plantea como prioridad reestructurar el gasto público antes de asumir nueva deuda. Ambos coinciden en mantener los subsidios únicamente para el transporte y los sectores vulnerables, así como los bonos sociales.

Cierran puertas ante balotaje

A pocas horas de la segunda vuelta, los comerciantes de ambos lados de la frontera optaron por restringir las ventas ante la incertidumbre sobre el resultado electoral, que podría modificar los precios de su mercadería. Según afirman, temen descapitalizarse debido a la volatilidad del tipo de cambio.

“Realmente no la estamos pasando bien. Todo es incierto. Nunca habíamos estado tan mal. No imaginamos que nuestra supervivencia dependería del nuevo presidente. Con Evo Morales no era así: había ventas, la gente tenía dinero en el bolsillo y consumía más. Ahora todo cuesta más y nuestra plata vale menos. Tenemos que usar los ahorros para comprar lo mismo que antes comprábamos para sobrevivir”, afirmó Jorge Tisnado, comerciante boliviano de productos de primera necesidad.

Perú será afectado

Sea cual sea el resultado electoral, este impactará tanto al Perú como a Bolivia, advierte el economista peruano Miguel Antonio Apaza. Según el especialista, el flujo comercial entre ambos países sostiene la economía de los pueblos fronterizos, tanto de forma directa como indirecta.

“Puno, por ejemplo, exporta trucha en cantidades significativas; el Perú importa soya. Las pequeñas mypes, especialmente desde Gamarra, envían todo tipo de prendas de vestir. En conclusión, cualquiera sea la circunstancia que enfrente Bolivia, habrá repercusiones en el Perú, ya que también existe comercio a granel de productos de primera necesidad”, afirmó.

Preferencias y miedos

Basta recorrer las calles de los pueblos fronterizos para notar que la preferencia por uno u otro candidato responde a los temores colectivos generados por la actual crisis económica.

“Por Rodrigo Paz habrá que votar. Ese ‘Tuto’ no nos quiere. Va a vender todas las empresas, no va a preferir a Santa Cruz y no está con el pueblo. De repente se va como el Goni (Gonzalo Sánchez de Lozada)”, expresó Eustaquia Ahuincha.

La percepción negativa hacia Jorge ‘Tuto’ Quiroga se debe a su programa económico de corte neoliberal. El candidato plantea reducir el tamaño del Estado, promover la inversión privada y, para estabilizar la economía, recurrir al Fondo Monetario Internacional con el fin de frenar la escasez de divisas.

En cambio, quienes consideran a Rodrigo Paz una alternativa destacan su propuesta de “capitalismo para todos” y “platita para todos”. Estas iniciativas buscan fortalecer el acceso al crédito blando como estímulo económico. En general, la ciudadanía boliviana espera que sea el Estado quien imponga una solución rápida a la crisis, antes que dejar que el mercado establezca sus propias reglas.

Según la última encuesta de Captura Consulting, encargada por Uno TV, Quiroga lidera la intención de voto con un 42,9 %, mientras que Paz alcanza el 38,7 %. No obstante, el 18,4 % del electorado declaró estar indeciso o tener previsto votar en blanco o nulo. En este contexto, según coinciden diversos analistas, estos sectores, junto con el millón de personas que se abstuvo de votar en la primera vuelta, serán determinantes para definir quién asumirá la presidencia de Bolivia.

Peruanos miran de reojo

Nelson Cotrado, presidente de la Central de Barrios de Desaguadero (Perú), admitió que sus paisanos que viven en la frontera siguen con expectativa lo que ocurre en el país vecino. Afirmó que es inevitable no estar pendientes de lo que suceda el domingo, ya que los bolivianos son sus principales compradores. Sin intercambio comercial, advirtió, la economía fronteriza no se mueve.

“En cuanto al comercio, todo ha caído. (…) Hay temor. Creen que, si es elegido Tuto Quiroga, subirá el dólar; y si gana Rodrigo Paz, creen que la economía podría estabilizarse. Pero todos estamos preocupados. Hay mucha expectativa y, a la vez, incertidumbre”, expresó.

Entre un ajuste gradual o de choque para salir de la crisis

El ganador del balotaje enfrentará el desafío inmediato de rescatar una economía al borde del colapso. Su prioridad será conseguir dólares y garantizar el suministro de combustibles importados, sin los cuales su gobierno podría resultar efímero. Quiroga propone solicitar un préstamo urgente al Fondo Monetario Internacional, mientras que Rodrigo Paz promete evitar esa vía mediante una reestructuración interna, el combate a la corrupción y la recuperación de la confianza ciudadana. Ambos, sin embargo, ya han iniciado conversaciones en Washington.

Con o sin el FMI, Bolivia necesitará reformas profundas. El subsidio a los combustibles —que en 2024 costó alrededor de 2.000 millones de dólares, casi el 4 % del PIB— es insostenible, y el déficit fiscal supera el 10 %. Los recortes en ministerios sobredimensionados y en empresas estatales deficitarias, así como el impulso a las exportaciones agroindustriales y la atracción de inversiones en sectores minero y energético, serán inevitables. No obstante, el ajuste pondrá a prueba la paciencia social: la última vez que un gobierno intentó eliminar los subsidios, las protestas lo obligaron a dar marcha atrás.

“El dilema del próximo presidente será el ritmo del cambio”, advirtió el economista Daniel Agramont en declaraciones a The Economist. “Si actúa con demasiada lentitud, la crisis se agravará; si lo hace con rapidez, el país podría entrar en recesión. Ese es el debate: ¿gradual o de choque?”.

