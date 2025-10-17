HOYSuscripcion LR Focus

¿Dónde votar en las elecciones de Bolivia 2025?: consulta el padrón electoral y mesa, vía Yo Participo

¿No sabes dónde te toca votar? El Tribunal Supremo Electoral implementó un sistema digital ágil para consultar tu mesa electoral. Conoce cómo usar la plataforma y evita contratiempos en las elecciones en Bolivia.

Este domingo 19 de octubre se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia. Foto: AFP
Este domingo 19 de octubre se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia. Foto: AFP

Este domingo 19 de octubre se realizará la segunda vuelta de las elecciones 2025 en Bolivia, donde más de 7 millones de personas están llamados a elegir a su próximo presidente entre Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga. Para mayor facilidad de los electores, el Tribunal Supremo Electoral lanzó la plataforma "Yo Participo" donde se podrá consultar donde votar y cuál es la mesa de sufragio exacta de cada elector.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Gustavo Ávila, informó que se habilitaron más de 34.000 mesas de sufragio a nivel nacional para este balotaje histórico. La consulta anticipada del padrón electoral evita contratiempos y garantiza que cada persona ejerza su derecho en el lugar correcto.

¿Cómo consultar tu mesa de votación para la segunda vuelta? Una guía paso a paso.

Para verificar los datos en el padrón y localizar la mesa de votación asignada, el TSE habilitó "Yo Participo". Los pasos son sencillos y requieren solo de la documentación personal básica. El sistema está diseñado para ofrecer una respuesta rápida y precisa.

El procedimiento se realiza de la siguiente manera:

  • Acceder al portal oficial ‘Yo Participo’ o a la página web del TSE.
  • Introducir el número de cédula de identidad, sin incluir el lugar de expedición.
  • Ingresar la fecha de nacimiento del solicitante.
  • Completar el código de seguridad Captcha que se muestra en pantalla.
  • Hacer clic en la opción “Consultar”.

Tras completar este proceso, la plataforma exhibe la información exacta sobre la ciudad, el recinto electoral y el número de mesa en la que el ciudadano tiene su registro para emitir el voto. Se recomienda realizar esta verificación con antelación para resolver cualquier duda antes del día de la elección.

Prohibición de propaganda y multas: Las reglas clave para la jornada electoral del 19 de octubre

El Tribunal Supremo Electoral implementa un régimen de silencio previo a la votación. A partir de las 00:00 horas del jueves 16 de octubre, toda difusión de propaganda electoral y actividades proselitistas queda prohibida. Esta medida, basada en el artículo 116 de la Ley 026, busca que la ciudadanía reflexione su decisión de voto sin influencias externas.

Quienes incumplan con su deber cívico el día de los comicios enfrentan una sanción económica. Los ciudadanos que no acudan a las urnas deberán pagar una multa equivalente al 20% de un salario mínimo nacional, es decir, alrededor de 550 bolivianos. Asimismo, los más de 200.000 jurados electorales sorteados que no cumplan con su función, sin una excusa válida previamente presentada, pueden ser sancionados con hasta el 50% de un salario mínimo.

Paz Pereira y Quiroga se enfrentan en un balotaje histórico que define el rumbo de Bolivia

Esta segunda vuelta presidencial representa un punto de inflexión en la política boliviana. Llegan a esta definición Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, quien obtuvo un 32.06% de los sufragios en la primera vuelta del 17 de agosto, y el expresidente Jorge ‘Tuto’ Quiroga Ramírez, de Alianza Libre, que alcanzó un 26.7%. El resultado oficial pondrá fin a veinte años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) en el gobierno.

El escenario, inédito en las últimas dos décadas, desplaza el eje del poder hacia la centroderecha y la derecha del espectro político. El ganador de este proceso electoral asumirá la Presidencia el 8 de noviembre de 2025 y gobernará el país hasta el 8 de noviembre de 2030.

