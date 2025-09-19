Bolivia: congreso aprueba ley que prohíbe el matrimonio con menores de 18 años

Hasta hace poco, los matrimonios con menores eran legales en Bolivia, siempre y cuando se tuviera autorización de los padres o tutores. | Foto: AFP/Referencial

Hasta hace poco, los matrimonios con menores eran legales en Bolivia, siempre y cuando se tuviera autorización de los padres o tutores. | Foto: AFP/Referencial

El Congreso de Bolivia aprobó una ley que prohíbe los matrimonios y uniones libres con menores de 18 años. De esta manera, el país altiplánico se suma a la lista de 13 naciones de América Latina que rechazan esta práctica.

La ley derogó normas anteriores que validaban los matrimonios con menores. La más reciente era de 2014. Hasta ahora, estas uniones eran legales en Bolivia, siempre y cuando se tuviera autorización de los padres o tutores.

La Cámara de Diputados de Bolivia, compuesta por 130 legisladores, aprobó el proyecto de ley que prohibe los matrimonios con menores de 18 años. La propuesta ahora pasará al presidente para que la apruebe formalmente.

"Esta no es solo una ley, es una promesa de que nuestras adolescentes ya no serán obligadas a casarse, a dejar la escuela o a cargar responsabilidades que no les corresponden", dijo Virginia Velasco, senadora oficialista y una promotora del proyecto.

Una vez promulgada por el presidente Luis Arce Catacora, la normativa impedirá que los matrimonios con menores sean legales en todo Bolivia. Cabe resaltar que la ley no es retroactiva.

Virginia Velasco señaló que los funcionarios que registren matrimonios o uniones libres con menores pueden ser procesados penalmente y cumplir penas de prisión de entre uno y cuatro años.

PUEDES VER: Liberan al gobernador y líder opositor boliviano Luis Fernando Camacho tras estar casi 3 años en prisión

Según datos de la Defensoría del Pueblo de Bolivia, entre 2014 y 2023 se registraron alrededor de 4.800 matrimonios que involucraban a adolescentes que tenían entre 16 y 17 años.

Además, había 487 casos en los que la esposa era una niña cuya edad oscilaba entre los 12 y 15 años.

La organización Save The Children reveló que, en 2014, había más de 32.000 niñas bolivianas conviviendo con mayores de edad antes de los 15 años. Desde entonces, no se han actualizado los datos.

Actualmente, en Latinoamérica hay 13 países que prohíben los matrimonios con menores de edad, entre ellos está Colombia, Perú, Ecuador, El Salvador, entre otros, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).