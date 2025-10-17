HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

Bolivianos en el extranjero: paso a paso para votar en las elecciones presidenciales 2025 entre Tuto Quiroga y Rodrigo Paz

Unos 369.931 ciudadanos bolivianos que residen en 22 países del extranjero podrán votar en la segunda vuelta de elecciones 2025 con cuatro requisitos.

Bolivia celebrará sus elecciones presidenciales 2025 este domingo 19 de octubre.
Bolivia celebrará sus elecciones presidenciales 2025 este domingo 19 de octubre. | Composición LR

Este domingo 19 de octubre, más de 7 millones de bolivianos acudirán a las urnas para definir en segunda vuelta al nuevo presidente del país en sus elecciones 2025. Del total, casi 370.000 viven en el extranjero y también serán parte de esta jornada electoral. Todo comenzará a las 08:00 a.m. y se extenderá hasta el cierre oficial de mesas, de acuerdo con lo establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El proceso enfrentará a Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y al expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga, de Alianza Libre. El ganador asumirá el cargo de jefe de Estado el 8 de noviembre de 2025, cuando finalice el mandato de Luis Arce.

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Tuto Quiroga promete shock económico, préstamos y más: expertos evalúan sus propuestas rumbo a Elecciones Bolivia 2025

lr.pe

Así podrán votar los bolivianos en las elecciones 2025 desde el extranjero

Unos 369.931 ciudadanos bolivianos residentes en 22 países podrán ejercer su voto en esta segunda vuelta. El TSE habilitó 154 recintos electorales y 1.227 mesas de sufragio fuera del país. Para participar, deben cumplir con los siguientes requisitos:

  • Estar inscritos en el Padrón Electoral Biométrico.
  • Presentar la cédula de identidad con la que realizaron su empadronamiento (vigente o vencida por menos de un año).
  • Consultar su recinto y mesa de votación en yoparticipo.oep.org.bo o mediante la app Yo Participo.
  • Acudir a votar desde las 08:00 (hora local del país de residencia).

PUEDES VER: ¿Qué ofrece Rodrigo Paz García? Expertos evalúan sus propuestas y retos rumbo a las elecciones presidenciales en Bolivia

lr.pe

¿Hay multa si los bolivianos no votan en las elecciones 2025?

Sí. El Tribunal Supremo Electoral recordó que el voto es obligatorio y que quienes no cumplan con este deber cívico deberán pagar una multa equivalente al 20% del salario mínimo nacional, es decir, alrededor de 550 bolivianos.

Asimismo, los más de 200.000 jurados electorales designados por sorteo que no asistan a sus funciones sin una justificación válida también serán sancionados. En su caso, la multa asciende al 50% del salario mínimo nacional, además de quedar inhabilitados para ejercer cargos públicos temporalmente. Estas medidas buscan garantizar el cumplimiento de las normas y la transparencia del proceso.

¿Cómo y dónde pueden votar los bolivianos?

El TSE habilitó la plataforma “Yo Participo” para consultar el lugar y mesa de sufragio asignada. El sistema está disponible tanto en la web como en aplicación móvil. Para hacerlo, los pasos son los siguientes:

  • Ingresar a yoparticipo.oep.org.bo.
  • Colocar el número de cédula de identidad.
  • Ingresar la fecha de nacimiento.
  • Completar el código Captcha mostrado en pantalla.
  • Presionar el botón “Consultar”.

El sistema mostrará la ciudad, recinto y número de mesa donde el elector debe sufragar.

PUEDES VER: Bolivia: escasez de combustibles afecta distribución de material para elecciones presidenciales

lr.pe

¿A qué hora saldrían los resultados de las elecciones en Bolivia 2025, según el TSE?

El vocal Francisco Vargas informó que el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre) difundirá los primeros resultados el mismo domingo 19 de octubre a las 21:00 horas, con un avance superior al 90% del conteo rápido.

Por su parte, el vocal Tahuichi Quispe detalló que los resultados oficiales se conocerán hasta el miércoles 22 de octubre, dentro de las 72 horas posteriores a la votación. Ese día se consolidará el cómputo de los nueve tribunales departamentales y del voto en el exterior, y confirmará oficialmente quién asumirá la Presidencia el 8 de noviembre.

Las principales propuestas de Jorge Quiroga y de Rodrigo Paz

Ambos candidatos presentan visiones distintas sobre la economía y el futuro del país.

  • Jorge “Tuto” Quiroga (Alianza Libre): plantea un “shock económico”, con incentivos para atraer inversión extranjera, renegociar la deuda pública y promover préstamos internacionales para generar empleo.
  • Rodrigo Paz Pereira (PDC): propone descentralización económica y transición energética, fortaleciendo las autonomías departamentales y apostando por la diversificación productiva y el aprovechamiento sostenible del litio.
