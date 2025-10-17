Bolivia complica logística de elecciones presidenciales debido a la escasez de combustible

A dos días de la segunda vuelta presidencial en Bolivia, el país enfrenta una escasez de combustible que ha paralizado sectores productivos y generado preocupación en la ciudadanía. Aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció el suministro de diésel y gasolina para asegurar una logística electoral adecuada, persiste la incertidumbre sobre si se contarán con los recursos necesarios para que el comicio entre Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga se desarrolle sin contratiempos.

El organismo encargado de las elecciones firmó un acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos y la estatal Yacimientos Fiscales Bolivianos (YPFB), con el fin de evitar que la crisis energética comprometa el desarrollo de los comicios. Sin embargo, persisten las largas filas de vehículos en las estaciones de servicio, así como las restricciones en la distribución de productos.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Presión creciente por asegurar la logística electoral en Bolivia

En Bolivia, además de la incertidumbre respecto al diesel, existe la misión de poder garantizar correctas condiciones electorales para más de 7,5 millones de personas habilitadas para votar en el país. De igual forma, se gestionan los preparativos para las alrededor de 369.000 que lo harán desde el exterior en 22 países.

Para ello, observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Universidad Complutense de Madrid estarán para realizar un simulacro de cómputo y garantizar un correcto desarrollo de las votaciones. En Santa Cruz, departamento boliviano más poblado, se realizó también un simulacro de cómputo.

Escasez de combustible se politiza en Bolivia

Las tensiones políticas aumentan. Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano, acusó al gobierno de ocultar combustibles para beneficiar a Jorge Quiroga y advirtió con iniciar un juicio contra el presidente saliente, Luis Arce. El ministro Gallardo negó las acusaciones y señaló que Paz fue el único informado oficialmente sobre la crisis de abastecimiento.

La situación se agrava con la desaparición del presidente de YPFB, Armin Dorgathen, buscado por un presunto caso de contrabando de combustibles. Su ausencia, sumada a la escasez, inflación y desconfianza, agudiza la incertidumbre a pocas semanas de unas elecciones clave.

PUEDES VER: Hijo del presidente boliviano Luis Arce es detenido por violencia familiar a horas del balotaje

Bolivia se prepara para un giro económico tras dos décadas de modelo estatal

Bolivia se encamina hacia un nuevo ciclo económico tras veinte años de predominio del modelo estatal impulsado por el Movimiento al Socialismo (MAS). Este giro se refleja en el proceso electoral actual y responde a la necesidad de afrontar una profunda crisis económica, con una inflación del 18,33 % hasta septiembre y una deuda externa que alcanzó los 13.741,7 millones de dólares en agosto.

Los candidatos a la segunda vuelta presidencial, Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga, coinciden en la urgencia de cambiar el rumbo económico. Ambos plantean reducir el tamaño del Estado y no descartan recurrir al Fondo Monetario Internacional, organismo evitado por los gobiernos del MAS.