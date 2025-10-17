HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

Bolivia complica logística de elecciones presidenciales debido a la escasez de combustible

Aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aseguró el suministro de diésel y gasolina para la logística electoral, la escasez de combustible continúa siendo una incertidumbre para las personas que acudirán a las urnas.

A dos días de la segunda vuelta presidencial en Bolivia, el país enfrenta una escasez de combustible que ha paralizado sectores productivos y generado preocupación en la ciudadanía. Aunque el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció el suministro de diésel y gasolina para asegurar una logística electoral adecuada, persiste la incertidumbre sobre si se contarán con los recursos necesarios para que el comicio entre Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga se desarrolle sin contratiempos.

El organismo encargado de las elecciones firmó un acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos y la estatal Yacimientos Fiscales Bolivianos (YPFB), con el fin de evitar que la crisis energética comprometa el desarrollo de los comicios. Sin embargo, persisten las largas filas de vehículos en las estaciones de servicio, así como las restricciones en la distribución de productos.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Maduro responde a Trump tras autorizar acciones militares de la CIA en Venezuela: “No queremos una guerra”

lr.pe

Presión creciente por asegurar la logística electoral en Bolivia

En Bolivia, además de la incertidumbre respecto al diesel, existe la misión de poder garantizar correctas condiciones electorales para más de 7,5 millones de personas habilitadas para votar en el país. De igual forma, se gestionan los preparativos para las alrededor de 369.000 que lo harán desde el exterior en 22 países.

Para ello, observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Universidad Complutense de Madrid estarán para realizar un simulacro de cómputo y garantizar un correcto desarrollo de las votaciones. En Santa Cruz, departamento boliviano más poblado, se realizó también un simulacro de cómputo.

PUEDES VER: Afganistán y Pakistán amplían el alto el fuego de 48 horas mientras se aproxima el diálogo en Doha, según medios

lr.pe

Escasez de combustible se politiza en Bolivia

Las tensiones políticas aumentan. Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano, acusó al gobierno de ocultar combustibles para beneficiar a Jorge Quiroga y advirtió con iniciar un juicio contra el presidente saliente, Luis Arce. El ministro Gallardo negó las acusaciones y señaló que Paz fue el único informado oficialmente sobre la crisis de abastecimiento.

La situación se agrava con la desaparición del presidente de YPFB, Armin Dorgathen, buscado por un presunto caso de contrabando de combustibles. Su ausencia, sumada a la escasez, inflación y desconfianza, agudiza la incertidumbre a pocas semanas de unas elecciones clave.

PUEDES VER: Hijo del presidente boliviano Luis Arce es detenido por violencia familiar a horas del balotaje

lr.pe

Bolivia se prepara para un giro económico tras dos décadas de modelo estatal

Bolivia se encamina hacia un nuevo ciclo económico tras veinte años de predominio del modelo estatal impulsado por el Movimiento al Socialismo (MAS). Este giro se refleja en el proceso electoral actual y responde a la necesidad de afrontar una profunda crisis económica, con una inflación del 18,33 % hasta septiembre y una deuda externa que alcanzó los 13.741,7 millones de dólares en agosto.

Los candidatos a la segunda vuelta presidencial, Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga, coinciden en la urgencia de cambiar el rumbo económico. Ambos plantean reducir el tamaño del Estado y no descartan recurrir al Fondo Monetario Internacional, organismo evitado por los gobiernos del MAS.

Notas relacionadas
Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

Este impresionante tren de altura cruzará 13 localidades andinas, recorrerá 156 kilómetros y unirá Perú y Bolivia: así va el proyecto ferroviario

LEER MÁS
¿Dónde votar en las elecciones de Bolivia 2025?: consulta el padrón electoral y mesa, vía Yo Participo

¿Dónde votar en las elecciones de Bolivia 2025?: consulta el padrón electoral y mesa, vía Yo Participo

LEER MÁS
Hijo del presidente boliviano Luis Arce es detenido por violencia familiar a horas del balotaje

Hijo del presidente boliviano Luis Arce es detenido por violencia familiar a horas del balotaje

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE.UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE.UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

LEER MÁS
Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tony Succar pospone fecha de su concierto en Lima tras coyuntura nacional: "Estamos muy conmovidos"

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 17 de octubre, según IGP?

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 17 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Mundo

Así es Cabo Verde, el país africano que habla portugués, se independizó hace 50 años y clasificó por primera vez al Mundial 2026

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El mejor hotel del mundo está en América Latina, según ranking 2025 de Tripadvisor: supera a Tailandia, EE.UU. y Brasil

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fallece joven durante manifestaciones: este fue el momento del ataque de presunto policía

Óscar Arriola confirma que Luis Magallanes, policía que disparó a Eduardo Ruiz, se encuentra con notificación de detención

Eduardo Ruiz: Fiscalía inicia diligencias urgentes sobre el asesinato de joven durante marchas contra el Gobierno de Jerí y Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025