HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros
Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros     Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros     Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros     
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

EEUU: Miles de personas marchan bajo el lema 'No a los Reyes' en protesta contra el liderazgo de Donald Trump

Las protestas se extienden desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños de Estados Unidos, reflejando la preocupación por el autoritarismo y la defensa de los derechos civiles.

Personas se reúnen en Times Square durante una jornada nacional de protesta 'No a los Reyes', en Nueva York.
Personas se reúnen en Times Square durante una jornada nacional de protesta 'No a los Reyes', en Nueva York. | Foto: AFP

Opositores al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se congregaron en marchas convocadas desde Nueva York hasta San Francisco bajo el lema "No a los Reyes", meses después de una jornada de protesta en la que salieron a las calles millones de personas.

"El presidente cree que su poder es absoluto. Pero en Estados Unidos no tenemos reyes y no cederemos ante el caos, la corrupción y la crueldad", afirma el movimiento "No Kings" ("No a los Reyes"), que reúne a unas 300 organizaciones.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

lr.pe

Más de 2700 manifestaciones están programadas de costa a costa, desde grandes ciudades hasta pequeños pueblos, e incluso cerca de la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida, donde el mandatario pasará el fin de semana.

Millones de personas asistieron a las protestas del 14 de junio después de que Donald Trump ordenara el despliegue de tropas en Los Ángeles, una medida que llevó a sus críticos a acusarlo de actuar como un dictador.

Fue el día de manifestaciones más multitudinario desde que el republicano regresó a la Casa Blanca en enero. En junio, Trump prometió usar una fuerza "muy grande" si los manifestantes intentaban interrumpir el desfile militar en Washington DC.

PUEDES VER: Trump amenaza a Hamás con "entrar y matarlos" si continúa asesinando civiles en Gaza: "No tendremos más remedio"

lr.pe

Desde entonces, amplió el despliegue de tropas en ciudades estadounidenses, lo que ha indignado a sus críticos. La respuesta de Trump al llamado a protestas para este sábado fue más moderada. "Dicen que se refieren a mí como un rey. No soy un rey", declaró en Fox News.

Pero sus principales aliados en el Partido Republicano se mostraron más combativos, y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó la jornada de protesta como una manifestación de "Odio a Estados Unidos".

"Van a reunir a marxistas, socialistas, defensores de Antifa, anarquistas y al ala pro-Hamás del Partido Demócrata de extrema izquierda", declaró.

El congresista demócrata Glenn Ivey rechazó el término "odio" y dijo a la AFP: "Entiendo por qué están nerviosos y tratan de presentarlo de forma negativa".

"Es realmente una respuesta a lo que han estado haciendo: socavar el país, destruir el Estado de derecho y socavar nuestra democracia", agregó.

PUEDES VER: Estados Unidos lanzó un nuevo ataque a un barco en mar Caribe y se reportó sobrevivientes por primera vez

lr.pe

País de iguales

Además de ciudades importantes como Washington, Boston, Chicago, Atlanta y Nueva Orleans, se esperan protestas en pueblos pequeños de los 50 estados e incluso en Canadá.

Deirdre Schifeling, directora política y de defensa de la Unión Americana de Libertades Civiles, indicó que los manifestantes quieren transmitir que "somos un país de iguales".

"Somos un país de leyes que se aplican a todos, de debido proceso y de democracia. No seremos silenciados", sostuvo.

Leah Greenberg, cofundadora del Proyecto Indivisible, criticó los esfuerzos de la administración Trump por enviar a la Guardia Nacional a ciudades del país, reprimir a migrantes indocumentados y procesar a opositores políticos.

PUEDES VER: China defiende sus compras de petróleo ruso y acusa a Trump de “intimidación económica” por Ucrania

lr.pe

"Es el manual clásico del autoritarismo: amenazar, difamar y mentir, asustar a la gente para que se someta", dijo Greenberg. "No nos dejaremos amedrentar", agregó.

El actor ganador del Óscar Robert De Niro, conocido crítico de Trump, llamó a movilizarse. "Hemos tenido dos siglos y medio de democracia (...) a menudo desafiante, a veces desordenada, pero siempre esencial", manifestó en un breve video.

"Ahora tenemos a un aspirante a rey que quiere arrebatárnosla: el Rey Donald I", dijo. "Nos estamos levantando nuevamente esta vez, alzando nuestras voces de manera no violenta para declarar: No a los reyes".

Notas relacionadas
Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

LEER MÁS
Trump amenaza a Hamás con "entrar y matarlos" si continúa asesinando civiles en Gaza: "No tendremos más remedio"

Trump amenaza a Hamás con "entrar y matarlos" si continúa asesinando civiles en Gaza: "No tendremos más remedio"

LEER MÁS
Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE.UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

Vicepresidenta de Nicolás Maduro habría ofrecido a EE.UU. liderar un gobierno de transición en Venezuela sin líder chavista

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

LEER MÁS
Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

LEER MÁS
Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Jorge Fossati recupera a Horacio Calcaterra para la recta final del Torneo Clausura: ¿qué partidos podrá jugar con Universitario?

Flavia López queda fuera del Miss Grand International 2025: peruana no ingresa al top de finalistas del certamen de belleza

Barcelona venció a Girona con gol agónico de Ronald Araújo y tomó el liderato de LaLiga

Mundo

Donald Trump ordena liberación de un exlegislador republicano preso por fraude y robo de identidad

Irán anuncia el fin de las restricciones a su programa nuclear tras expirar el acuerdo internacional de 2015

Trump rechaza entregar misiles Tomahawk a Ucrania para atacar a Rusia tras reunión con Zelenski: “Sería un problema serio”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Gabinete de José Jerí: “El Minsa ha sido desordenado por motivos políticos de Alianza por el Progreso”

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

Poder Judicial ordena detención por 7 días contra Luis Magallanes, policía acusado de asesinar a Eduardo Ruiz

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025