Mundo

Brasil en alerta por muertes e intoxicaciones causadas por bebidas alcohólicas adulteradas

La mayoría de los casos se registran en Sao Paulo, donde se han contabilizado 11 intoxicaciones confirmadas. Los bares de la ciudad han comenzado a suspender la venta de destilados.

Bebidas fueron preparadas con metanol, un alcohol altamente tóxico y peligroso para el consumo humano.
Bebidas fueron preparadas con metanol, un alcohol altamente tóxico y peligroso para el consumo humano.

De los bares de Sao Paulo a las playas de Rio de Janeiro, los brasileños se encuentran bajo alerta por una ola de intoxicaciones por bebidas alcohólicas adulteradas que pueden ser mortales.

El Ministerio de Salud de Brasil confirmó un muerto por ingesta de metanol, un alcohol tóxico que no debe usarse en destilados, mientras que otras 11 muertes todavía están en análisis.

Muchos evitan beber vodka, gin, whisky o cachaza

Las autoridades ya contabilizan 11 intoxicaciones confirmadas y otras 102 en investigación. Nueve de cada diez se detectaron en Sao Paulo, aunque también hubo registros en otros cuatro estados y en la capital, Brasilia.

La prensa brasileña reportó víctimas hospitalizadas en coma y el caso de una mujer que perdió la visión luego de beber tres tragos con vodka en un bar de Sao Paulo.

El temor crece entre clientes, que evitan beber vodka, gin, whisky o cachaza, base de la famosa caipirinha, una de las bebidas brasileñas más populares.

"No voy a salir a beber alcohol este fin de semana, la cosa está preocupante", dijo Rafael Martínez, un arquitecto de 30 años. "Por ahora me quedo con gaseosas o, como mucho, cerveza, que dicen es más difícil de adulterar", agregó.

En busca de antídotos

El origen del alcohol adulterado es desconocido y la policía federal de Brasil aseguró que se encuentran investigando un posible vínculo con el crimen organizado.

El ministro de Salud, Alexandre Padilha, recomendó a la sociedad que no consuma bebidas blancas. El gobierno de Lula da Silva creó una "sala de situación" para enfrentar la crisis y procura abastecerse de un antídoto, el etanol farmacéutico.

Las autoridades también buscan donantes y proveedores internacionales de fomepizol, otro antídoto que no se consigue en Brasil.

El metanol es un químico industrial altamente tóxico para los humanos, cuya ingesta daña el hígado y los nervios.

Nikolaos Loukopoulos, dueño del restaurante griego Athenas en la popular calle Augusta de Sao Paulo, dejó de vender tragos al menos por la próxima semana.

"Anoche nadie compró bebidas con destilados. Con una cerveza estamos bien en este calor, ¿para qué arriesgarse?", comentó Loukopoulos.

El hombre reveló que los bares y restaurantes suelen comprar las bebidas a distribuidoras, que a su vez las obtienen de fabricantes.

"Yo compro a las mismas distribuidoras desde hace veinte años, ¿pero quién puede darme garantías?", lamentó el empresario.

En Río de Janeiro todavía no se ha registrado ningún caso

Aunque en Rio de Janeiro todavía no se registró ningún caso de muertes o intoxicaciones, varios restaurantes publicaron comunicados en sus redes sociales donde aseguran que sus productos alcohólicos son seguros.

Thais Flores, una odontóloga de 28 años, compró de mala gana una cerveza en uno de los puestos que sirven tragos en la playa de Ipanema.

"No me gusta mucho la cerveza, pero fue mi elección por las últimas noticias", dijo. Su amiga, Raquel Marques, se animó en cambio a pedir una caipivodka: "Estoy asustada pero nos arriesgamos, el tipo dijo que lo compró en el mercado".

El dueño del local, Fábio de Souza, contó que "cuatro personas ya preguntaron por el metanol".

Preocupado por el negocio durante el fin de semana, este comerciante de 44 años dijo que permite a las personas probar el alcohol puro para que se sientan más confiados. Pero ni él ni sus clientes sabían que el metanol es inodoro e insípido.

