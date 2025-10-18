Cura brasileño fue sorprendido sin ropa junto a la novia de un devoto en una parroquia. | Difusión

Un escándalo se registró en la pequeña localidad de Nova Maringá, en Mato Grosso, Brasil, cuando el padre Luciano Braga Simplício fue descubierto semidesnudo, acompañado de la novia de uno de los feligreses, quien llevaba un baby doll, dentro de la casa parroquial.

El hecho, que se viralizó en redes sociales, muestra al novio y al futuro suegro de la joven intentando forzar la puerta del cuarto y del baño de la casa parroquial, luego de que el sacerdote se negara a abrirles. Al final, encontraron a la chica, identificada como Isabela, llorando bajo el lavabo del baño y vestida solo con una prenda pequeña.

Padre niega tener una relación con la joven

En un audio que se difundió en redes sociales, el padre Luciano rechazó cualquier tipo de relación con la joven y explicó que ella solo le pidió permiso para utilizar una habitación y ducharse, ya que había estado trabajando esa mañana en la iglesia.

“Ayer por la tarde me preguntó si podía ir a la casa, en esa habitación de afuera, a cambiarse de ropa. Dije que sí”, señaló. A pesar de su explicación, la situación provocó revuelo en la comunidad, lo que afectó la confianza de los fieles de Nova Maringá, un pequeño pueblo de 5.000 habitantes.

Iglesia suspende de forma temporal al padre Luciano

A través de un comunicado oficial, la Diócesis de Diamantino (MT), encargada de la parroquia donde ocurrieron los hechos, anunció la suspensión temporal del padre Luciano Simplício mientras se desarrolla una investigación interna.

El documento, firmado por el obispo Dom Vital Chitolina, señala que ya se están aplicando las medidas canónicas correspondientes, "en vista del bien de la Iglesia y del pueblo de Dios”.

Entre las acciones que podrían tomarse figuran una investigación interna, actos de confesión, cumplimiento de una penitencia o incluso el traslado del sacerdote a otra parroquia. El caso ha generado fuertes reacciones entre los creyentes, muchos de los cuales han expresado sorpresa e indignación ante la conducta del religioso.

Mujer involucrada realiza denuncia ante la policía

Luego del polémico hecho, la joven decidió presentar una denuncia ante la Policía Civil por la divulgación no autorizada de imágenes. El hecho ocurrió el lunes 13 de octubre y fue captado en videos que, en poco tiempo, comenzaron a circular ampliamente en redes sociales y grupos de WhatsApp.

El padre Luciano Braga Simplício fue ordenado sacerdote el 24 de noviembre de 2012, tras haber ingresado al clero el 12 de agosto de ese mismo año. Su primera misa en São José do Rio Claro la celebró en enero de 2023. Meses después, en abril, fue asignado a la parroquia de Nova Maringá, aunque las razones del cambio no fueron reveladas.

Hasta antes de que estallara la polémica, el sacerdote administraba un perfil público en redes sociales llamado “Alô Meu Deus!”, desde el cual compartía diariamente mensajes de fe. Sin embargo, tras la controversia, decidió cerrar la cuenta.