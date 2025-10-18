HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros
Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros     Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros     Conoce los desvíos por la procesión del Señor de los Milagros     
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela
Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     Gobierno de Trump habría autorizado acciones encubiertas en Venezuela     
Mundo

Cura brasileño es sorprendido junto a la novia de un devoto dentro de una parroquia: fue suspendido temporalmente

Luciano Braga Simplício, un padre natural de Brasil, fue descubierto sin camiseta junto a la novia de uno de los feligreses de su parroquia.

Cura brasileño fue sorprendido sin ropa junto a la novia de un devoto en una parroquia.
Cura brasileño fue sorprendido sin ropa junto a la novia de un devoto en una parroquia. | Difusión

Un escándalo se registró en la pequeña localidad de Nova Maringá, en Mato Grosso, Brasil, cuando el padre Luciano Braga Simplício fue descubierto semidesnudo, acompañado de la novia de uno de los feligreses, quien llevaba un baby doll, dentro de la casa parroquial.

El hecho, que se viralizó en redes sociales, muestra al novio y al futuro suegro de la joven intentando forzar la puerta del cuarto y del baño de la casa parroquial, luego de que el sacerdote se negara a abrirles. Al final, encontraron a la chica, identificada como Isabela, llorando bajo el lavabo del baño y vestida solo con una prenda pequeña.

TE RECOMENDAMOS

TODO SOBRE LA MARCHA Y REBELIÓN EN EL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: El país de América Latina que tendrá la mayor deuda pública en 2026: no es Venezuela ni Argentina

lr.pe

Padre niega tener una relación con la joven

En un audio que se difundió en redes sociales, el padre Luciano rechazó cualquier tipo de relación con la joven y explicó que ella solo le pidió permiso para utilizar una habitación y ducharse, ya que había estado trabajando esa mañana en la iglesia.

“Ayer por la tarde me preguntó si podía ir a la casa, en esa habitación de afuera, a cambiarse de ropa. Dije que sí”, señaló. A pesar de su explicación, la situación provocó revuelo en la comunidad, lo que afectó la confianza de los fieles de Nova Maringá, un pequeño pueblo de 5.000 habitantes.

PUEDES VER: Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

lr.pe

Iglesia suspende de forma temporal al padre Luciano

A través de un comunicado oficial, la Diócesis de Diamantino (MT), encargada de la parroquia donde ocurrieron los hechos, anunció la suspensión temporal del padre Luciano Simplício mientras se desarrolla una investigación interna.

El documento, firmado por el obispo Dom Vital Chitolina, señala que ya se están aplicando las medidas canónicas correspondientes, "en vista del bien de la Iglesia y del pueblo de Dios”.

Entre las acciones que podrían tomarse figuran una investigación interna, actos de confesión, cumplimiento de una penitencia o incluso el traslado del sacerdote a otra parroquia. El caso ha generado fuertes reacciones entre los creyentes, muchos de los cuales han expresado sorpresa e indignación ante la conducta del religioso.

PUEDES VER: El país de América Latina con el sueldo más alto para congresistas, según ranking 2025: ganan US$2.000 más que México y Uruguay

lr.pe

Mujer involucrada realiza denuncia ante la policía

Luego del polémico hecho, la joven decidió presentar una denuncia ante la Policía Civil por la divulgación no autorizada de imágenes. El hecho ocurrió el lunes 13 de octubre y fue captado en videos que, en poco tiempo, comenzaron a circular ampliamente en redes sociales y grupos de WhatsApp.

El padre Luciano Braga Simplício fue ordenado sacerdote el 24 de noviembre de 2012, tras haber ingresado al clero el 12 de agosto de ese mismo año. Su primera misa en São José do Rio Claro la celebró en enero de 2023. Meses después, en abril, fue asignado a la parroquia de Nova Maringá, aunque las razones del cambio no fueron reveladas.

Hasta antes de que estallara la polémica, el sacerdote administraba un perfil público en redes sociales llamado “Alô Meu Deus!”, desde el cual compartía diariamente mensajes de fe. Sin embargo, tras la controversia, decidió cerrar la cuenta.

Notas relacionadas
El mejor hotel del mundo está en América Latina, según ranking 2025 de Tripadvisor: supera a Tailandia, EE.UU. y Brasil

El mejor hotel del mundo está en América Latina, según ranking 2025 de Tripadvisor: supera a Tailandia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

LEER MÁS
Este país de América Latina supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en quinto puesto del ranking

Este país de América Latina supera a México y Brasil con la mayor riqueza financiera en 2025: Perú en quinto puesto del ranking

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

Trump asegura que Maduro le “ofreció de todo” para calmar tensiones con EE.UU.: “No quiere meterse con nosotros”

LEER MÁS
Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

Empresa china ya fabrica carros híbridos y eléctricos en América Latina gracias a enorme fábrica de 4,6 millones de metros cuadrados

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
Histórica hazaña: dos mujeres británicas llegan a Australia tras remar seis meses desde Perú en un pequeño bote

Histórica hazaña: dos mujeres británicas llegan a Australia tras remar seis meses desde Perú en un pequeño bote

LEER MÁS
La pirámide más antigua de la Tierra no estaría ni en Egipto ni en Perú, tendría lava en su interior y más de 25.000 años

La pirámide más antigua de la Tierra no estaría ni en Egipto ni en Perú, tendría lava en su interior y más de 25.000 años

LEER MÁS
Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

Este país tendrá el mayor crecimiento económico de América Latina en 2026: superará 5 veces más a Chile, Brasil y México

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Señor de los Milagros EN VIVO: anda del Cristo Moreno llega a la plaza de Armas de Lima para homenaje

Universitario contra Ayacucho FC: día, hora y canal del partido por la fecha 15 del Torneo Clausura

Histórica hazaña: dos mujeres británicas llegan a Australia tras remar seis meses desde Perú en un pequeño bote

Mundo

Histórica hazaña: dos mujeres británicas llegan a Australia tras remar seis meses desde Perú en un pequeño bote

Donald Trump considera un túnel submarino entre Alaska y Rusia, pero Volodímir Zelenski rechaza la idea

Zelenski y Trump tuvieron tensa reunión en la Casa Blanca ante negativa de apoyo con misiles Tomahawk a Ucrania

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Fredy Hinojosa, vocero de Dina Boluarte, renuncia como jefe del gabinete de asesores del Despacho Presidencial

Gabinete de José Jerí: “El Minsa ha sido desordenado por motivos políticos de Alianza por el Progreso”

"Protesten en su casa": Carlincatura expone cómo se justifica la violencia policial desde los medios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025