Durante más de cien años, el canal de Panamá ha funcionado como un punto clave para el comercio entre el océano Atlántico y el Pacífico. Sin embargo, en pleno siglo XXI, una nueva apuesta de América Latina busca posicionarse como una alternativa estratégica frente a esta vía histórica.

Se trata de México, que ha decidido avanzar con el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), un ambicioso proyecto que enlaza los puertos de Salina Cruz, en el Pacífico, y Coatzacoalcos, en el Golfo de México. A diferencia del Canal de Panamá, cuya operación se basa en esclusas y tránsito marítimo, esta nueva ruta se apoya en una red ferroviaria modernizada que busca acelerar el transporte de mercancías. El objetivo es claro: ofrecer mayor eficiencia logística y transformar el panorama económico y geopolítico de la región.

México avanza en la construcción de su propio ‘canal de Panamá’

Aunque el CIIT aún se encuentra en etapa de construcción, sus primeras operaciones han dejado en claro su gran potencial. En abril de 2025, se llevó a cabo una prueba clave: se logró trasladar 900 vehículos Hyundai de costa a costa en tan solo 72 horas. Esta velocidad contrasta drásticamente con los 15 o 20 días que normalmente toma cruzar el canal de Panamá, lo que evidencia una diferencia significativa en tiempos de traslado.

Asimismo, aquella reducción en los tiempos no solo representa una mejora significativa en eficiencia, sino que también implica una optimización considerable de los costos asociados al transporte marítimo tradicional. De acuerdo con el portal especializado The Logics Word, este nuevo corredor mexicano tiene el potencial de consolidarse como un 'hub industrial' estratégico en América Latina, capaz de rivalizar con las rutas comerciales tradicionales.

Proyecto busca convertirse en un eje estratégico para la logística internacional

En un contexto marcado por las tensiones comerciales entre Asia y Estados Unidos, México apuesta convertirse en un punto clave para el comercio global. Compañías internacionales, como Hyundai, ya han reconocido el valor estratégico del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), incorporándolo a sus rutas logísticas internacionales.

Ante los problemas que atraviesa el Canal de Panamá, como la escasez de lluvias que limita el tránsito de embarcaciones y provoca retrasos constantes, el corredor mexicano se presenta como una alternativa moderna y confiable. Con puertos actualizados y una red ferroviaria funcional, el Istmo de Tehuantepec se consolida como una opción más estable, eficiente y competitiva para el comercio interoceánico.

El impacto social del proyecto CIIT

El proyecto del CIIT no solo traerá consigo importantes cambios a nivel geopolítico y económico, sino que también tendrá un profundo impacto social. Se estima que la construcción de esta infraestructura generará más de 50,000 empleos en el sur y sureste de México, lo cual impulsará la creación de nuevos parques industriales, fomentará el desarrollo en las comunidades locales y atraerá inversión extranjera directa.

Abraham Martínez, embajador de Panamá en México, señaló que ambos proyectos son complementarios, aunque las formas en que operan son diferentes: "La modalidad de negocio del Canal de Panamá es distinta a la del Corredor Interoceánico. Mientras que el Canal funciona de manera marítima, el CIIT no lo hace. Además, las capacidades de carga y los tiempos de transporte son diferentes", señaló.

Según la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el proyecto también incluye la construcción de una presa de concreto compactado con rodillo. Esta obra operará a altitudes que van de los 40 a los 80 metros sobre el nivel del mar. Además, el diseño prevé un túnel de 9 kilómetros de largo y 5 metros de diámetro, por donde se transportará el agua mediante gravedad, eliminando la necesidad de bombeo y sin consumir energía eléctrica, lo que garantiza una operación más eficiente y respetuosa con el medio ambiente.