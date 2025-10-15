China transforma América Latina y entra en una nueva fase de inversiones estratégicas centradas en tecnología y recursos clave

China ha ingresado en una nueva fase en su compromiso con América Latina. Esta etapa se caracteriza por un cambio en su enfoque de inversión, pasando de grandes proyectos de infraestructura y préstamos soberanos a un compromiso más específico con sectores estratégicos. A medida que Pekín busca mantener un crecimiento económico moderado, sus empresas priorizan áreas vinculadas a la innovación, las energías renovables y la tecnología de la información.

El comercio bilateral sigue creciendo: en 2024 alcanzó US$518.470 millones, con un alza interanual del 6 %. China también fue destino de un tercio de las exportaciones mineras de la región. Aunque la inversión bajo la Franja y la Ruta cayó, con solo 1,14 % de los proyectos y 0,4 % del total en la primera mitad de 2025, el país mantiene presencia mediante proyectos con valor tecnológico y energético.

¿Cómo están transformando las inversiones tecnológicas de China la economía de América Latina?

En los últimos años, las empresas chinas han centrado su atención en sectores de alta tecnología en América Latina. Se han desarrollado proyectos como fábricas de vehículos eléctricos en Brasil, plantas de autopartes en México y parques solares, así como proyectos de transmisión eléctrica en países como Argentina y Chile. Según datos del Diálogo Interamericano, en 2022 las industrias de “nueva infraestructura”—como telecomunicaciones, tecnología financiera y transición energética—representaron el 58 % de la inversión extranjera directa (IED) china anual en la región, y más del 60 % de los acuerdos de inversión anunciados por empresas de ese país.

Esta tendencia se enmarca en las prioridades de Pekín para promover un crecimiento de alta calidad basado en la innovación. Las inversiones en proyectos de ciudades seguras, parques solares, fabricación de maquinaria y equipos médicos, además del desarrollo de infraestructura urbana como el metro de Bogotá, incorporan tecnologías y normas chinas. Estos proyectos reflejan la estrategia de China de impulsar su presencia internacional a través de sectores con un alto componente tecnológico.

¿Qué recursos clave está priorizando China en su nueva fase de inversiones en América Latina?

La demanda china de recursos naturales en la región sigue siendo uno de los pilares del comercio bilateral. En 2024, América Latina suministró aproximadamente el 75 % del total de las importaciones de soja de China y el 98 % de las importaciones de carbonato de litio, elementos esenciales para la producción alimentaria y tecnológica del país asiático. Además, China fue el destino de aproximadamente un tercio de las exportaciones mineras latinoamericanas en 2023, lo que confirma la importancia continua de los productos extractivos en la relación comercial.

China ha cambiado su forma de invertir. En Argentina, sus proyectos de litio se gestionan desde provincias, tras acuerdos entre Segemar y el CGS desde 2010, ampliados en 2015. En 2024, anunció una planta de fosfato de hierro y litio en Chile y planes para ampliar energía eólica, solar y almacenamiento en Brasil. Estas acciones reflejan su interés en asegurar seguridad energética y alimentaria mediante alianzas duraderas con la región.