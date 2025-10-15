Los 3 países de América Latina con el peor crecimiento económico en este 2025, según pronóstico del FMI

Faltan menos de tres meses para que finalice el 2025 y América Latina muestra un crecimiento moderado; no obstante, enfrenta un entorno global cada vez más desafiante para las economías emergente. Según el World Economic Outlook (WEO), publicado por el Fondo Monetario Internacional, a pesar de los retos, las economías de mercado emergentes —excluida China— registraron "un crecimiento más fuerte de lo esperado en la primera mitad de 2025".

No obstante, a pesar de las proyecciones positivas, tres países de América Latina se encuentra más rezagados de lo habitual en el "crecimiento moderado" señalado por el Fondo Monetario Internacional. Venezuela, Bolivia y Brasil son las naciones con el peor desempeño económico en 2025, con solo un 0,5%, 0,6% y 2,4%, respectivamente, según el pronóstico del FMI.

TE RECOMENDAMOS NUEVOS MINISTROS Y PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Los 3 peores crecimientos económicos en 2025

De acuerdo al informe de FMI y lo presentado por Bloomberg, Venezuela continua liderado con una crisis económica prolongada, caracterizada por hiperinflación, escasez de productos básicos y una profunda contracción de su Producto Interno Bruto (PIB). Las proyecciones indican que la inflación en el país caribeño saltaría a 269,6% este año y subiría a 682,1% en 2026.

Bolivia enfrenta una situación económica compleja, con una inflación que alcanzó el 15% interanual hasta abril de 2025, colocándola entre los países con mayor inflación de Sudamérica, solo por detrás de Venezuela y Argentina. Según el FMI, la economía boliviana enfrenta un panorama desafiante en 2025, con una proyección de crecimiento del PBI de apenas 0,6%.

Por otro lado, Brasil, la mayor economía de América Latina, también enfrenta desafíos económicos. De acuerdo al FMI, el país presenta una pérdida de impulso, con una desaceleración del 3,4% en 2024, al 2,4% en 2025 y al 1,9% en 2026. En comparación con otras economías emergentes, Brasil se encuentra en una posición intermedia en términos de crecimiento proyectado.

"Condiciones financieras siguen siendo laxas"

"Las condiciones financieras siguen siendo laxas, el dólar se ha debilitado en la primera mitad del año y la inversión impulsada por la inteligencia artificial está en auge", indicó el economista en jefe del FMI, Pierre-Oliver Gourinchas, según recogió Bloomberg.

Cabe indicar que, el FMI ajustó sus proyecciones de crecimiento global para 2025, estimando un aumento del 3,2%, lo que representa una leve mejora respecto al 3,0% proyectado en julio de 2024. Sin embargo, el organismo destaca que los riesgos siguen siendo elevados, con factores como tensiones comerciales, vulnerabilidades financieras, desafíos fiscales y riesgos geopolíticos.

El artículo de Bloomberg explica que el aumento de los aranceles ha tenido un impacto menos severo de lo esperado en el crecimiento global, aunque el FMI advierte que sería prematuro concluir que no ha afectado en absoluto el dinamismo económico mundial.

China también presenta desafíos, según el FMI

China, una de las economías más grandes, sigue enfrentando desafíos significativos, especialmente por la fragilidad de su sector inmobiliario y la eficacia limitada de sus políticas industriales.

El informe del FMI señala que las subvenciones a gran escala en sectores específicos podrían haber causado una mala asignación de recursos y una escasa mejora en la productividad global.