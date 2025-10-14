El país de América Latina con el mejor sistema de jubilación en 2025: no es el peruano ni el chileno

Un estudio resaltó a México como el destino ideal en América Latina para jubilarse. | Composición LR

En un año marcado por la presión demográfica y fiscal sobre los sistemas de pensiones, un país de América Latina ha sorprendido al ocupar el primer lugar regional en el ranking global de jubilación. El informe más reciente de Natixis Investment Managers muestra que, mientras gran parte del continente sigue rezagado, esta nación ha escalado posiciones clave.

El índice, que evalúa la sostenibilidad de los sistemas jubilatorios en 44 países del mundo, mide indicadores como calidad de vida, salud, finanzas y bienestar material. Los resultados revelan contrastes importantes y exponen las vulnerabilidades que persisten en países como Perú y Chile.

¿Qué país de América Latina tiene el mejor sistema de jubilación en 2025?

México ha logrado posicionarse como el país con el mejor sistema de jubilación en América Latina, ubicándose en el puesto 35 a nivel mundial en el Global Retirement Index (GRI) 2025. El país destaca especialmente en finanzas para el retiro (64 %) y calidad de vida (56 %), aunque aún enfrenta desafíos en salud y bienestar material, ambos con un 49 %.

Este avance le permitió superar a Chile, que tradicionalmente lideraba los indicadores regionales. Según el informe de Natixis, el gobierno mexicano ha implementado reformas que incluyen la ampliación de las cotizaciones obligatorias y una posible alza en la edad de jubilación, en respuesta al creciente envejecimiento poblacional.

Los otros países con los mejores sistemas de jubilación en 2025

Chile descendió al puesto 37 del ranking global, con una calificación total del 52 %. A pesar de obtener un 70 % en salud y 69 % en finanzas para el retiro, su puntaje en bienestar material fue solo del 26 %, lo que impactó negativamente su rendimiento general.

Brasil se posicionó en el lugar 40, con un 48 % global. Sus mejores indicadores fueron calidad de vida (62 %) y finanzas (59 %), pero al igual que otros países de la región, su debilidad más evidente fue el bienestar material (27 %).

Colombia, por su parte, se ubicó en el penúltimo lugar entre los 44 países analizados, con apenas un 33 %. Destacó negativamente en bienestar material (7 %) y también presentó rezagos en salud y calidad de vida.

El principal problema de los sistemas de jubilación en 2025

La región enfrenta una combinación de riesgos estructurales y económicos que amenazan la seguridad financiera de los jubilados. El envejecimiento acelerado de la población y el aumento de la deuda pública ejercen una presión sin precedentes sobre los sistemas públicos de pensiones.

La inflación persistente ha reducido el poder adquisitivo de los ahorros para el retiro. Según Natixis, el 66 % de los inversionistas afirma que ahorra menos por el aumento en el costo de vida, mientras que el 69 % cree que sus fondos perderán valor. Además, el 38 % asegura que sus aspiraciones de retiro están en riesgo, y un 25 % teme no poder jubilarse nunca.

El informe también destaca que el 78 % de los inversionistas considera que la responsabilidad de financiar la jubilación recae cada vez más en los ciudadanos. Esto, junto con la incertidumbre sobre la continuidad de los beneficios estatales, configura un escenario complejo para millones de personas que se acercan a la edad de retiro sin un plan claro ni respaldo suficiente.