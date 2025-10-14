HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional
Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional     Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional     Bolivia vs Rusia: sigue el minuto a minuto del amistoso internacional     
María Corina Machado advierte que Nicolás Maduro saldrá del poder en Venezuela "con o sin una negociación"
María Corina Machado advierte que Nicolás Maduro saldrá del poder en Venezuela "con o sin una negociación"     María Corina Machado advierte que Nicolás Maduro saldrá del poder en Venezuela "con o sin una negociación"     María Corina Machado advierte que Nicolás Maduro saldrá del poder en Venezuela "con o sin una negociación"     
Mundo

Israel mata a seis palestinos en Gaza que estaban cerca de la "línea amarilla", zona de retirada de tropas israelíes

El Ejército israelí confirmó el ataque a los 6 palestinos, que fueron considerados "una amenaza inmediata" al cruzar la "línea amarilla".

El ataque de Israel a 6 palestinos en Gaza se produjo en el quinto día de la tregua impulsada por Estados Unidos.
El ataque de Israel a 6 palestinos en Gaza se produjo en el quinto día de la tregua impulsada por Estados Unidos. | Composición LR

El martes 14 de octubre, seis personas murieron en distintos puntos de la Franja de Gaza tras ser atacadas por fuego del Ejército israelí. Los hechos ocurrieron en Ciudad de Gaza (norte) y en Jan Yunis (sur), en zonas próximas a la "línea amarilla", límite de retirada de las tropas israelíes, según el alto el fuego acordado con Hamás.

Las víctimas se encontraban en áreas donde, según fuentes locales, habían regresado civiles desplazados para comprobar el estado de sus viviendas. El suceso se produjo en el quinto día de la tregua impulsada por Estados Unidos. Las restricciones a los medios y los ataques en zonas controladas impiden verificar de forma independiente los detalles de lo ocurrido, según agencias internacionales como AFP y EFE.

TE RECOMENDAMOS

VACARON A DINA BOLUARTE, DESPEDIDA Y BIENVENIDA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás tras el acuerdo de paz

lr.pe

Fallecidos intentaban revisar sus casas destruidas por bombardeos, según Defensa Civil

De acuerdo con fuentes médicas y de la Defensa Civil de Gaza, los palestinos murieron en tres ataques separados: cuatro en el barrio de Shujaia, uno en Al Shaaf, ambos en Ciudad de Gaza, y otro en Al Foujari, en Jan Yunis. Ellos fueron trasladados a los hospitales Bautista Al Ahli y Nasser, luego de que drones israelíes dispararan.

Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil, entidad bajo el gobierno de Hamás, aseguró que los fallecidos eran civiles que intentaban revisar sus casas destruidas por los bombardeos previos. "Estaban inspeccionando sus viviendas cuando fueron alcanzados", declaró Basal, señalando que el ataque ocurrió en calles cercanas a Salah al Din, una de las principales arterias del norte de la Franja.

PUEDES VER: Primeras imágenes del regreso de los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamás bajo plan de Trump en Gaza

lr.pe

Palestinos asesinados cruzaron la "línea amarilla", según Ejército israelí

El Ejército israelí confirmó haber atacado a un grupo de personas que, según su versión, cruzaron la "línea amarilla" y se acercaron a posiciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el norte de Gaza. En un comunicado, afirmó que las tropas "intentaron distanciar a los sospechosos", pero estos "continuaron avanzando", por lo que los militares "abrieron fuego para eliminar la amenaza".

Consultado por la agencia AFP, un portavoz del Ejército israelí sostuvo que los disparos se efectuaron porque los individuos fueron considerados "una amenaza inmediata" y presuntamente se dirigían hacia una zona donde se encontraba un antiguo depósito de armas de Hamás. Israel no precisó el número de víctimas ni los lugares exactos de los enfrentamientos, pero calificó la incursión como una "violación del acuerdo de alto el fuego".

Notas relacionadas
Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás tras el acuerdo de paz

Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás tras el acuerdo de paz

LEER MÁS
Primeras imágenes del regreso de los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamás bajo plan de Trump en Gaza

Primeras imágenes del regreso de los 20 rehenes israelíes liberados con vida por Hamás bajo plan de Trump en Gaza

LEER MÁS
Hamás libera a los últimos 20 rehenes en intercambio con Israel por prisioneros palestinos como parte del nuevo acuerdo de paz en Gaza

Hamás libera a los últimos 20 rehenes en intercambio con Israel por prisioneros palestinos como parte del nuevo acuerdo de paz en Gaza

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

El país de América Latina con el mejor hotel del mundo en 2025, según ranking de Tripadvisor: supera a Indonesia, EE.UU. y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

El país de América Latina que tendrá la moneda más estable en 2026: no es el sol peruano ni el peso colombiano

LEER MÁS
El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

LEER MÁS
María Corina Machado advierte que Nicolás Maduro saldrá del poder en Venezuela "con o sin una negociación"

María Corina Machado advierte que Nicolás Maduro saldrá del poder en Venezuela "con o sin una negociación"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

BCRP reduce por primera vez el tope a la tasa de interés de créditos: ¿desde cuándo y quiénes se verán afectados?

¿Cuándo es el Miss Grand International 2025? Fecha, hora y dónde ver a la peruana Flavia López en vivo

Mundo

El presidente de Madagascar disuelve el Parlamento y diputados votan a favor de destituirlo en medio de crisis política

Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás tras el acuerdo de paz

El país de América Latina que tendrá el mayor crecimiento económico en 2026: superará más de 5 veces a Brasil, Chile y México

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Pedro Castillo arremete contra José Jerí: “Hoy el Congreso cambia de marioneta, cambia de maniquí”

José Jerí EN VIVO: presidente tomará juramento de nuevos ministros "en las próximas horas"

José Jerí anuncia que nuevo gabinete juramentará "en las próximas horas", tras 5 días de espera

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025