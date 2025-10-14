El ataque de Israel a 6 palestinos en Gaza se produjo en el quinto día de la tregua impulsada por Estados Unidos. | Composición LR

El ataque de Israel a 6 palestinos en Gaza se produjo en el quinto día de la tregua impulsada por Estados Unidos. | Composición LR

El martes 14 de octubre, seis personas murieron en distintos puntos de la Franja de Gaza tras ser atacadas por fuego del Ejército israelí. Los hechos ocurrieron en Ciudad de Gaza (norte) y en Jan Yunis (sur), en zonas próximas a la "línea amarilla", límite de retirada de las tropas israelíes, según el alto el fuego acordado con Hamás.

Las víctimas se encontraban en áreas donde, según fuentes locales, habían regresado civiles desplazados para comprobar el estado de sus viviendas. El suceso se produjo en el quinto día de la tregua impulsada por Estados Unidos. Las restricciones a los medios y los ataques en zonas controladas impiden verificar de forma independiente los detalles de lo ocurrido, según agencias internacionales como AFP y EFE.

Fallecidos intentaban revisar sus casas destruidas por bombardeos, según Defensa Civil

De acuerdo con fuentes médicas y de la Defensa Civil de Gaza, los palestinos murieron en tres ataques separados: cuatro en el barrio de Shujaia, uno en Al Shaaf, ambos en Ciudad de Gaza, y otro en Al Foujari, en Jan Yunis. Ellos fueron trasladados a los hospitales Bautista Al Ahli y Nasser, luego de que drones israelíes dispararan.

Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil, entidad bajo el gobierno de Hamás, aseguró que los fallecidos eran civiles que intentaban revisar sus casas destruidas por los bombardeos previos. "Estaban inspeccionando sus viviendas cuando fueron alcanzados", declaró Basal, señalando que el ataque ocurrió en calles cercanas a Salah al Din, una de las principales arterias del norte de la Franja.

Palestinos asesinados cruzaron la "línea amarilla", según Ejército israelí

El Ejército israelí confirmó haber atacado a un grupo de personas que, según su versión, cruzaron la "línea amarilla" y se acercaron a posiciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el norte de Gaza. En un comunicado, afirmó que las tropas "intentaron distanciar a los sospechosos", pero estos "continuaron avanzando", por lo que los militares "abrieron fuego para eliminar la amenaza".

Consultado por la agencia AFP, un portavoz del Ejército israelí sostuvo que los disparos se efectuaron porque los individuos fueron considerados "una amenaza inmediata" y presuntamente se dirigían hacia una zona donde se encontraba un antiguo depósito de armas de Hamás. Israel no precisó el número de víctimas ni los lugares exactos de los enfrentamientos, pero calificó la incursión como una "violación del acuerdo de alto el fuego".