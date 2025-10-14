HOYSuscripcion LR Focus

Hamás declara el fin de la guerra con Israel en Gaza: "Un alto al fuego permanente"
Mundo

Israel identifica los cuatro cadáveres de rehenes entregados por Hamás tras el acuerdo de paz

Además del cuerpo de Guy Illouz, secuestrado con vida durante el festival de música Nova, Hamás entregó otros tres restos, entre ellos el de Bipin Joshi, el último rehén no israelí que permanecía en su poder.

Personas portando flores y banderas israelíes a la llegada de los vehículos que transportaban los cuerpos de cuatro rehenes entregados por Hamás.
Personas portando flores y banderas israelíes a la llegada de los vehículos que transportaban los cuerpos de cuatro rehenes entregados por Hamás. | Foto: AFP

Los restos de cuatro rehenes entregados por el movimiento islamista palestino Hamás fueron identificados, entre ellos el del estudiante nepalí Bipin Joshi, anunció el ejército israelí.

"Tras el proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal, el ejército informó a las familias de Guy Illouz, Bipin Joshi y otros dos rehenes fallecidos, que sus seres queridos fueron repatriados para ser enterrados", indicaron.

Autoridades buscarán determinar las causas de las muertes

Guy Illouz, de 26 años, fue secuestrado con vida en el festival de música Nova, escenario de la mayor masacre perpetrada por los comandos de Hamás el 7 de octubre de 2023. Se registraron más de 370 muertos.

"Murió a causa de sus heridas tras no recibir atención médica adecuada durante su cautiverio", informó el ejército.

Por su parte, Bipin Joshi (estudiante de agricultura de 22 años) fue secuestrado en el kibutz Alumim. Había llegado a Israel tres semanas antes de los ataques.

El ejército informó que fue asesinado durante su cautiverio en los primeros meses de la guerra. Era el último rehén no israelí que permanecía en manos de Hamás en Gaza.

Entrega de cuerpos brinda cierto consuelo a familias

"Las conclusiones finales sobre las causas de estas muertes se determinarán una vez termine el examen forense", señaló el ejército.

El ejército de Israel reveló que, la identidad de los otros dos cuerpos, no fue revelada al público a pedido de las familias de los fallecidos.

"A pesar del dolor, la entrega de los cuatro cuerpos brinda cierto consuelo a las familias que han vivido en la incertidumbre durante más de dos años, señaló el Foro de Familias de Rehenes en un comunicado.

Cabe resaltar que Hamás tiene todavía los restos de otros 24 rehenes que aceptó entregar a Israel tras el acuerdo de cese el fuego negociado bajo el impulso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Faltan entregar restos de otros 24 rehenes

Los cuerpos de los cuatro rehenes identificados fueron entregados por el grupo islamista palestino a través de la Cruz Roja, horas después de haber liberado a los últimos 20 cautivos vivos que retenía en la Franja de Gaza.

Estos rehenes fueron sometidos a análisis médicos que revelaron efectos en sus organismos por haber estado bajo tierra, incluyendo una notable pérdida de peso en algunos casos, indicó Noa Eliakim Raz, responsable de recibir a los últimos cautivos en el hospital Beilinson.

Hamás y sus milicias aliadas tomaron como rehenes a 251 personas durante su ataque sin precedentes contra el sur de Israel de 2023 que desencadenó la guerra en Gaza.

Muchos regresaron a Israel en treguas anteriores. A cambio del regreso de los últimos rehenes, Israel liberó el lunes a 1.968 palestinos encerrados en sus cárceles.

