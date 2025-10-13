El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, acusó este lunes a Hamas de violar el acuerdo de paz, tras confirmar que solo se entregaron cuatro de los 28 cadáveres de rehenes que aún permanecen bajo el control del grupo islamista. La decisión fue calificada como un incumplimiento grave de los compromisos asumidos en el marco del pacto mediado por organismos internacionales.

Las Brigadas Ezeldín al Qasam, brazo armado de Hamas, informaron que los cuerpos entregados corresponden a Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi y Daniel Pérez, este último comandante del Ejército israelí que falleció durante los ataques del 7 de octubre. Los restos fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en el sur de Gaza, para su repatriación.

¿Por qué el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, acusó a Hamas de violar el acuerdo de paz?

Katz sostuvo que la entrega de solo cuatro cadáveres constituye una “violación flagrante” del acuerdo alcanzado con Hamas, el cual establecía la repatriación de los 28 cuerpos de rehenes fallecidos. Según el ministro, el grupo islamista habría incumplido los compromisos asumidos, lo que provocó indignación entre los familiares de las víctimas, quienes exigen la devolución total.