LO FALSO:

¡Hamás acaba de ejecutar a 15 palestinos en Gaza por oponerse al régimen terrorista!

LO VERDADERO:

Si se están reportando ejecuciones extrajudiciales, pero no se sabe el número de asesinados; paralelamente a ello, grupos armados contra el gobierno de Hamás, se enfrenta a la organización terrorista en las calles de la Franja de Gaza.

No se tiene un número exacto de los asesinatos, pues las agresiones han ido en aumento desde el alto al fuego entre Israel y el brazo armado terrorista de Hezbollah.

El 10 de octubre de 2025, el gobierno de Israel y el grupo terrorista Hamás, llegaron a otro acuerdo histórico en la Franja de Gaza: un intercambio de rehenes como primera fase de una tregua temporal mediada a través de actores internacionales (como la ONU y Estados Unidos). La decisión en el enclave llega en medio de una hambruna generalizada por presuntas órdenes de Netanyahu, como también un declive sistemático de los servicios de salud por la destrucción de hospitales.

En este contexto, se ha viralizado por redes sociales que el grupo terrorista de Hamás habría ejecutado a 15 ciudadanos inocentes palestinos por haber colaborado con Israel, aprovechando la retirada de las tropas israelíes de las zonas ocupadas. Varios de estos posteos que afirman dicha cuestión, están acompañados de imágenes y videos de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, en la actualidad hay una escaramuza interna y las imágenes no corresponden a este escenario bélico.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Facebook y X. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo con más alcance se encuentra en la red social de X, que ha logrado recopilar 480.200 visualizaciones, 6.000 'me gusta', 4.000 republicaciones por distintos usuarios en sus muros personales y 465 comentarios.

Hamás se encuentra enfrentada a clanes contrarios palestinos

Tras realizar una búsqueda inversa de imágenes a una de las imágenes viralizadas, encontramos notas del 22 de septiembre que, en efecto, muestra la ejecución de 3 civiles palestinos acusados por Hamás de haber colaborado con Israel, no 15 como afirma el bulo. Sin embargo, en la búsqueda de encontrar la proliferación de esta información, encontramos que, en la actualidad, Hamás se encuentra enfrentada con disidentes palestinos en Gaza, quienes se oponen al gobierno del brazo terrorista de Hezbollah.

Esta observación de dicho enfrentamiento fue advertido por los medios Vietnam Express y Jerusalem Post, quienes señalan que no hay un número de muertos y heridos oficiales tras el inicio del alto al fuego; solo el medio vietnamita señala que uno de los ataques dejó alrededor de 14 muertos entre ambos bandos. Hamás tuvo una baja de uno de sus oficiales de alto nivel en el territorio.

Video original publicado el 23 de septiembre de 2025. Foto: India Blooms

El Jerusalem Post realizó un informe más detallado. Según la información obtenida a través de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y algunos disidentes en Gaza, los enfrentamientos son habituales y son iniciados por Hamás contra los clanes de los líderes Abu Shabab, al-Astal, Rami Khalas y al-Mansi. A pesar de que los clanes apoyan a la disolución de Hamás en el Estado de Palestina, las FDI no podrán evacuarlos, pero aún apoyan en destruir algunas células terroristas.

Sin embargo, el medio The Times of Israel señala algo más preocupante. Además de informar sobre las batallas urbanas entre grupos armados contra Hamás, también se advirtió sobre ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos que se resisten contra el grupo terrorista desde la firma del alto al fuego. Una de las imágenes viralizadas sí corresponde a estos eventos, pero no se sabe cuántos heridos, asesinados o secuestrados hay producto de la violencia.

Conclusión

En la actualidad, la Franja de Gaza se encuentra bajo guerras civiles entre grupos armados y terroristas de Hamás, quienes han denunciado ataques recurrentes contra sus clanes. Estas facciones reclaman que Hamás deje el gobierno en Gaza y que desaparezca su presencia del Estado de Palestina. Sin embargo, también se han denunciado delitos de lesa humanidad contra ciudadanos inocentes, que hasta la actualidad no se sabe cuantos han sido asesinados. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como imprecisos.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.