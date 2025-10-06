HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Ucrania lanza ofensiva contra Rusia: asegura que atacó una importante fábrica de explosivos y una terminal petrolera

Ucrania lanzó una ofensiva con misiles y drones que impactó objetivos estratégicos en Rusia; esto en medio del estancamiento de las negociaciones para poner fin a la guerra.

Ucrania confirmó ataque contra importante fábrica de explosivos de Rusia.
Ucrania confirmó ataque contra importante fábrica de explosivos de Rusia. | AP News

Este lunes 6 de octubre, tanto el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, como el Ejército informaron que misiles y drones ucranianos de largo alcance impactaron tres objetivos estratégicos en territorio ruso: una planta de municiones, un importante arsenal militar y un terminal de petróleo considerada clave para la logística militar del Kremlin.

Estos ataques forman parte de una campaña intensificada por parte de las fuerzas ucranianas, que ahora se enfocan en golpear infraestructura sensible, especialmente relacionada con instalaciones petroleras en medio del estancamiento de las vías diplomáticas para poner fin a una guerra con Rusia que ya lleva más de tres años y medio.

PUEDES VER: Putin desmiente que Rusia quiera atacar la OTAN y advierte una 'histeria antirusia': "Es imposible creérselo"

Ucrania señala que atacó a Rusia

El Estado Mayor General de Ucrania confirmó un ataque dirigido a la planta de municiones Sverdlov, ubicada en la región de Nizhni Nóvgorod, al oeste de Rusia. Según el reporte, la operación provocó varias explosiones y un incendio dentro de las instalaciones. Este complejo industrial produce y suministra a las fuerzas armadas rusas distintos tipos de armamento, incluyendo municiones para aviación y artillería, bombas aéreas, así como proyectiles antiaéreos y antitanque.

Por su parte, el gobernador regional, Gleb Nikitin, aseguró que los sistemas de defensa aérea interceptaron un ataque compuesto por 20 drones en las cercanías de la ciudad de Dzerzhinsk, donde se encuentra la planta. También informó que algunas casas sufrieron daños por el fuego, aunque afirmó que las instalaciones industriales no se vieron afectadas.

Además, las autoridades militares ucranianas señalaron que lograron impactar un terminal petrolero en Crimea, lo que ocasionó un incendio, así como un depósito de municiones perteneciente al 18.º Ejército de Armas Combinadas de Rusia.

PUEDES VER: El Kremlin asegura que la OTAN está en guerra con Rusia: “Brindan apoyo directo e indirecto a Ucrania”

Autoridades rusas confirman ataque de Ucrania

Las autoridades de Rusia confirmaron una ofensiva aérea masiva por parte de Ucrania, que se extendió a 14 regiones dentro de su país, así como a la península de Crimea y áreas cercanas al mar Negro y al mar de Azov. Aunque ofrecieron pocos detalles sobre el impacto, señalaron que los sistemas de defensa antiaérea lograron derribar 251 drones ucranianos. Este ataque figura entre los más intensos lanzados por Kiev desde el inicio del conflicto armado.

Cabe mencionar que la planta de Sverdlov es el único centro de producción de Rusia que fabrica los explosivos de alta potencia RDX y HMX. Así lo indicó una fuente de inteligencia ucraniana, información que también fue respaldada por el Consejo de la Unión Europea, que sancionó a la empresa en 2023 por su implicancia en la guerra. En tanto, los ataques de largo alcance dirigidos por Ucrania, que también han tenido como blanco, refinerías e infraestructuras petroleras, contribuyeron a la escasez de combustible en varias estaciones de servicio rusas en agosto pasado.

PUEDES VER: Rusia intensifica los ataques a las redes eléctricas de Ucrania y deja 5 muertos tras bombardeo con drones y misiles

Aumenta producción de armas de Ucrania ante guerra con Rusia

Reforzar la producción de armas, con especial énfasis en el desarrollo de drones, se ha convertido en una prioridad para Ucrania. Esta estrategia busca no solo frenar la invasión rusa, sino también extender su capacidad de respuesta más allá de las fronteras, con el objetivo de ejercer presión militar, política y social sobre el presidente Vladímir Putin.

A pesar de que Rusia cuenta con una economía y un ejército mucho más grande, las fuerzas ucranianas han logrado frenar en buena medida el avance enemigo. Las tropas del Kremlin han obtenido solo conquistas limitadas y a un alto costo, gracias a que Ucrania ha logrado equilibrar la desventaja numérica mediante el uso de tecnología avanzada, especialmente en vehículos aéreos no tripulados.

