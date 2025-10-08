HOYSuscripcion LR Focus

Ciencia

Arqueólogos descubren en Europa un valioso tesoro con joyas y monedas detalladas de oro ocultas durante 2.500 años

En República Checa se encontró un tesoro con monedas, joyas y lingotes en un sitio que podría haber sido un mercado estacional en la antigüedad.

Las monedas celtas se distinguen por sus características con diseños abstractos y motivoes de animales. Foto: Wikimedia
Las monedas celtas se distinguen por sus características con diseños abstractos y motivoes de animales. Foto: Wikimedia

Un equipo de arqueólogos ha descubierto un tesoro compuesto por monedas, joyas de oro y otros artefactos que datan del período celta, hace unos 2.500 años. Los objetos fueron hallados en la región de Pilsen (República Checa), aunque la ubicación exacta se mantiene en secreto para evitar búsquedas ilegales con detectores de metales.

"El objetivo principal del proyecto fue, sobre todo, salvar los hallazgos arqueológicos móviles que están inmediatamente amenazados por los buscadores ilegales, la labranza y las influencias naturales", dijo Jan Mařík , director del Instituto de Arqueología de la Academia Checa de Ciencias, en el comunicado.

Una moneda de oro del período La Tène de la cultura celta en Europa Central, hace unos 2000 años. Foto: Museo y Galería del Norte de Pilsen

Una moneda de oro del período La Tène de la cultura celta en Europa Central, hace unos 2000 años. Foto: Museo y Galería del Norte de Pilsen

Un tesoro con monedas pequeñas y joyería de oro

Los investigadores desenterraron varias monedas pequeñas detalladas de oro y plata, las cuales poseían representaciones similares a animales, así como piezas de joyería de oro. En el yacimiento también se encontraron objetos metálicos como fragmentos de lingotes de oro y plata, hebillas de bronce, pulseras, colgantes, entre otros.

Monedas etiquetadas para ser estudiadas antes de su exposición. Foto: Museo y Galería del Norte de Pilsen

Monedas etiquetadas para ser estudiadas antes de su exposición. Foto: Museo y Galería del Norte de Pilsen

Algunos de los artefactos se exhiben ahora en un museo en el cercano pueblo checo de Mariánská Týnice, que fue un lugar de peregrinación cristiana desde la época medieval hasta el siglo XVIII debido a que allí se encontraba un importante monasterio cisterciense.

¿Un mercado celta temporal?

Las investigaciones actuales sugieren que el sitio podría no haber estado habitado permanentemente. El arqueólogo David Daněček, propone que podría haber servido como lugar de intercambio comercial estacional. "Podría haber sido un lugar donde la gente se reunía para comerciar, intercambiar bienes y divisas. La dispersión de objetos pequeños, como monedas, sugiere actividades temporales más que un asentamiento a largo plazo", explicó.

Varios lingotes tallados de oro y plata hallados en el yacimiento refuerzan la idea de que este lugar podría haber desempeñado un papel en el comercio y la acuñación de monedas de la antigüedad, posiblemente bajo la supervisión de gobernantes locales. Esta interpretación coincide con los patrones conocidos de centros celtas más pequeños en Austria y Moravia.

Más tesoros encontrados en República Checa

En otra excavación, en un antiguo asentamiento celta en la región de Bohemia, ubicada en la actual República Checa, también se recuperaron miles de piezas de joyería junto a varios cientos de monedas de oro y plata. Según informó el Museo de Bohemia mediante un comunicado oficial, el yacimiento, cuya antigüedad se estima en unos 2.200 años, también contenía otros objetos de gran valor, entre ellos fragmentos de ámbar y piezas de cerámica fina.

Los celtas eran grupos diferentes que habitaron Europa, incluyendo a los galos de Francia y celtíberos en Iberia. Se creía que los celtas vivían en Bohemia pertenecientes a la tribu llamada los boyos

