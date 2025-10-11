Corea del Norte exhibe sus misiles en desfile ante altos cargos de Rusia y China

Desfile fue organizado en el marco del 80 aniversario del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte. | Foto: AFP

Corea del Norte exhibió su misil balístico intercontinental más poderoso durante un desfile militar al que asistieron altos funcionarios de Rusia y China, informó la agencia estatal de noticias KCNA.

El desfile se produjo en momentos en que el líder norcoreano, Kim Jong-un, se ha visto fortalecido por el apoyo crucial de Rusia, después de enviar a miles de soldados a luchar en la guerra contra Ucrania.

Hwasong-20, el misil balístico más poderoso

Dmitri Medvedev, subdirector del Consejo de Seguridad ruso y aliado clave del presidente Vladimir Putin, asistió a la celebración junto al primer ministro chino, Li Qiang, y el líder máximo de Vietnam, To Lam.

Los dirigentes estuvieron sentados cerca de Kim Jong-un durante la parada militar, de acuerdo a las imágenes difundidas por la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA.

En el espectáculo se presentaron algunas de las armas más avanzadas, incluido su nuevo misil balístico intercontinental Hwasong-20, que la KCNA describió como su sistema de armas estratégicas nucleares más poderoso.

También desfilaron proyectiles de crucero de largo alcance, vehículos lanzadores de drones y misiles tierra-aire y tierra-tierra, añadió la agencia de prensa.

Kim Jong-un felicitó a sus tropas que combatieron por Rusia

Las imágenes mostraron además a miles de personas con trajes tradicionales llenando las calles de Pyongyang durante el evento nocturno, mientras ondeaban banderas nacionales y vitoreaban el desfile.

"El ejército invencible de Corea del Norte siempre ha reforzado los esfuerzos de nuestro partido para superar las dificultades y acelerar la llegada de un futuro brillante", afirmó Kim Jong-un en un discurso.

El dictador también hizo un aparente guiño a las tropas norcoreanas que luchan junto a las fuerzas de Moscú en la campaña militar de Rusia contra Ucrania.

"El heroico espíritu de lucha demostrado y la victoria lograda por nuestras fuerzas armadas revolucionarias en los campos de batalla extranjeros pusieron de manifiesto la perfección ideológica y espiritual", dijo

Corea del Sur estima que alrededor de 600 soldados norcoreanos han muerto y miles más han resultado heridos luchando por Rusia.

Cambio estructural

"Este desfile mostró el inagotable potencial tecnológico de defensa de nuestro país y su asombroso ritmo de desarrollo, que el mundo ya no puede ignorar", señaló KCNA.

Estas celebraciones en Pyongyang se producen, además, después de que Seúl afirmara que no se puede descartar una reunión entre los líderes de Corea del Norte y Estados Unidos al margen de la cumbre de la APEC de finales de octubre en Corea del Sur.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya se reunió con Kim Jong-un tres veces durante su primer mandato, pero finalmente no logró alcanzar un acuerdo duradero sobre el programa atómico de Corea del Norte.

Desde entonces, Pyongyang se ha declarado en repetidas ocasiones un estado nuclear irreversible. En septiembre, Kim Jong-un apareció con el presidente chino, Xi Jinping, y Putin en un elaborado desfile militar en Pekín, que puso de manifiesto su acercamiento.

"Es fundamental ver este desfile no como un acontecimiento aislado, sino como la culminación de un cambio deliberado y estructural en la geopolítica regional", consideró Seong-Hyon Lee, investigador visitante del Centro Asiático de la Universidad de Harvard.

"Sirve como una severa advertencia de que la alianza reforzada de Seúl con Washington se enfrentará a un bloque trilateral consolidado y poderoso a sus puertas", añadió.