Mundo

Donald Trump anuncia aranceles adicionales del 100% sobre China a partir del 1 noviembre

Donald Trump anuncia aranceles del 100% a China y controles sobre exportaciones de software estratégico a partir del 1 de noviembre.

Solo horas antes, Trump sugirió cancelar reunión con Xi Jiping y amenazó con más aranceles tras restricciones de China.
Solo horas antes, Trump sugirió cancelar reunión con Xi Jiping y amenazó con más aranceles tras restricciones de China.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir del 1 de noviembre su país aplicará un aumento de aranceles del 100% a los productos provenientes de China, debido a las medidas "extraordinariamente agresivas" que el gobierno de Xi Jinping adoptó en relación con las exportaciones.

Nota en desarrollo...

