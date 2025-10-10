Donald Trump anuncia aranceles adicionales del 100% sobre China a partir del 1 noviembre
Solo horas antes, Trump sugirió cancelar reunión con Xi Jiping y amenazó con más aranceles tras restricciones de China.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que a partir del 1 de noviembre su país aplicará un aumento de aranceles del 100% a los productos provenientes de China, debido a las medidas "extraordinariamente agresivas" que el gobierno de Xi Jinping adoptó en relación con las exportaciones.
Nota en desarrollo...