Mundo

Vladimir Putin reconoce que misiles rusos causaron accidente de avión en Azerbaiyán que dejó 38 muertos

El mandatario admitió que misiles rusos explotaron a escasa distancia de un avión de pasajeros, provocando su caída. Promete compensaciones y sanción a los responsables.

Vladimir Putin se responsabilizó sobre el accidente de la aerolínea azerbaiyana.
Vladimir Putin se responsabilizó sobre el accidente de la aerolínea azerbaiyana. | Composición LR

Rusia admitió por primera vez su responsabilidad en el accidente del vuelo de Azerbaijan Airlines del 25 de diciembre de 2024, tras reconocer que dos misiles rusos explotaron cerca de la aeronave, desencadenando la tragedia en la que murieron 38 personas.

Según explicó Vladimir Putin en una reunión con su homólogo Ilham Aliyev, los misiles estaban dirigidos a interceptar drones ucranianos, pero explotaron a una distancia aproximada de 10 metros del Embraer 190. El presidente aseguró que habrá indemnizaciones y que los responsables serán procesados.

PUEDES VER: China desafía a Estados Unidos y traza su camino hacia el dominio global en chips e inteligencia artificial

lr.pe

Un error técnico detonó las defensas rusas

Putin sostuvo que el episodio se debió a un "mal funcionamiento técnico" del sistema antiaéreo ruso, que confundió el vuelo comercial con una amenaza. Aunque los misiles no impactaron directamente la aeronave, las explosiones cercanas fueron suficientes para provocar su caída.

Añadió que los controladores rusos sugirieron al piloto aterrizar en Makhachkala, pero este trató primero de retornar a su aeropuerto de origen antes de dirigirse a Kazajistán, donde finalmente ocurrió el accidente.

PUEDES VER: Trump asevera que rehenes de Israel serán liberados el próximo lunes tras acuerdo de paz con Hamás: "Antes si es posible"

lr.pe

Crisis diplomática entre Rusia y Azerbaiyán

Desde el inicio, Azerbaiyán acusó a Rusia de encubrir la causa real del siniestro. Aliyev afirmó que el avión fue alcanzado accidentalmente por fuego ruso y exigió transparencia. Rusia inicialmente atribuyó el siniestro al choque con aves, postura que finalmente abandonó con esta admisión pública.

En el encuentro bilateral en Dushanbé, Aliyev agradeció la explicación detallada y expresó su expectativa de que este reconocimiento permita "restablecer" y fortalecer los lazos entre ambos estados.

PUEDES VER: Cierre gubernamental en Estados Unidos causa retrasos y cancelaciones en los aeropuertos del país

lr.pe

Repercusiones regionales y desafíos para la estabilidad del Cáucaso

El derribo del avión añade presión a una región ya volátil. En un contexto en el que los ataques con drones forman parte de la guerra en Ucrania, sistemas antiaéreos como el ruso operan con alerta máxima. Este tipo de errores puede tener consecuencias directas en la seguridad aérea civil.

Además, el incidente se suma a otras tensiones bilaterales: detenciones mutuas de ciudadanos y discordias políticas ya empañaban las relaciones Moscú–Bakú. Putin declaró su intención de investigar y sancionar, pero reconoció que nada puede devolver las vidas perdidas.

